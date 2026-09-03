Milan, comment va Christian Pulisic ? Les doutes d’Amorim, une prolongation en suspens, un leadership à retrouver

L'ancien joueur de Chelsea et du Borussia Dortmund était sur le banc lors du succès de vendredi dernier contre Venise, mais il n'est pas encore prêt. Ruben Amorim l'a confirmé dans l'interview d'après-match : « Il a un grand talent. Je dois simplement gérer la charge de travail de mes joueurs et, en ce moment, nous avons besoin de gagner. Donc, pour Pulisic, il est difficile de trouver du temps de jeu, mais il reste un joueur très important pour nous ». En clair, à ce jour, il part au second plan, derrière Cisse et Loftus-Cheek. La place de titulaire n'est pas garantie, l'Américain n'est plus intouchable. Il doit regagner sa place, ne pas vivre sur ses acquis pour ce qu'il a fait jusqu'à la fin de l'année 2025.