Deux matches, zéro minute. Chrstian Pulisic n’a pas encore porté le maillot de l’AC Milan en 2026-27, mais il espère le faire dimanche, au Stadium, contre la Juventus. Un terrain qu’il connaît bien, et qui lui a fait vivre une mauvaise soirée dans un passé récent : le 5 octobre 2025, il a manqué un penalty, alors que l’AC Milan n’était pas parvenu à débloquer le 0-0. Une occasion manquée, dans une saison sportivement maudite à cause des blessures. La dernière, lors du Mondial, un œdème osseux dans la zone de jonction entre le tibia et le péroné de la jambe droite, qui lui a fait manquer la présaison et l’oblige à courir après le temps.
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Milan, comment va Christian Pulisic ? Les doutes d’Amorim, une prolongation en suspens, un leadership à retrouver
Départ en deuxième ligne
L'ancien joueur de Chelsea et du Borussia Dortmund était sur le banc lors du succès de vendredi dernier contre Venise, mais il n'est pas encore prêt. Ruben Amorim l'a confirmé dans l'interview d'après-match : « Il a un grand talent. Je dois simplement gérer la charge de travail de mes joueurs et, en ce moment, nous avons besoin de gagner. Donc, pour Pulisic, il est difficile de trouver du temps de jeu, mais il reste un joueur très important pour nous ». En clair, à ce jour, il part au second plan, derrière Cisse et Loftus-Cheek. La place de titulaire n'est pas garantie, l'Américain n'est plus intouchable. Il doit regagner sa place, ne pas vivre sur ses acquis pour ce qu'il a fait jusqu'à la fin de l'année 2025.
Il n’est pas encore prêt : banc avec la Juve
Son talent n’est pas remis en cause, pas plus que ce qu’il peut apporter à Amorim, mais à ce jour, même si le problème physique est résolu, il n’est pas en condition pour jouer, pour être une valeur ajoutée. Contre la Juventus, il ne débutera pas, il pourrait disputer quelques minutes en seconde période, mais là encore rien n’est certain. Beaucoup dépendra du déroulement du match, exactement comme lors du dernier au Meazza contre Venise, avec l’AC Milan qui n’a trouvé le 2-0 qu’en fin de rencontre. Le football d’Amorim, extrêmement exigeant, ne fait pas de distinction, jouent ceux qui vont bien, ceux qui peuvent faire la différence. Pulisic n’est pas encore prêt.
Un leadership à retrouver, une prolongation lointaine
Après le départ définitif de Leao au Galatasaray, l’AC Milan cherche de nouveaux leaders offensifs. Pulisic a tout pour le redevenir, après un été compliqué, durant lequel le marché des transferts a été une gêne. Le New York City FC, club de Major League Soccer, a tenté de l’emmener aux États-Unis, mais l’AC Milan n’a jamais ouvert la porte. Pulisic est au centre du projet sportif et commercial de Cardinale, qui abordera personnellement dans les prochaines semaines la question de la prolongation : son contrat expire en 2027, la demande provocatrice des agents du joueur est celle d’un salaire - écritLa Gazzetta dello Sport - doublé, de 4 à 8 millions d’euros nets. Il est possible que les parties parviennent à trouver un accord à mi-chemin, mais l’AC Milan attend avant tout des réponses sur le terrain.
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