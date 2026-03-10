Milan, comment améliorer la meilleure défense d'Europe ? Gila, une opportunité concrète, tous les noms sur la liste

Une victoire dans le Derby, un écart réduit à sept points et une fin de championnat qui peut encore apporter des satisfactions au Milan de Massimiliano Allegri.

C'est donc avec un moral au plus haut que la formation rossonera veut encore croire à la possibilité - même si elle est complexe et n'a réussi que très rarement dans l'histoire du championnat de Serie A - de rattraper l'Inter et de jouer toutes ses cartes pour le Scudetto.

La fin de saison nous apportera toutes les réponses que nous cherchons, mais en attendant, dans les bureaux de la Via Aldo Rossi, on commence déjà à planifier l'avenir de l'équipe milanaise, en accordant une attention particulière à la défense qui, du moins sur le plan numérique, a besoin d'un renfort important en vue de la saison prochaine.