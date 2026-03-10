Goal.com
Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

Milan, comment améliorer la meilleure défense d'Europe ? Gila, une opportunité concrète, tous les noms sur la liste

Les solutions estivales pour rattraper le retard accumulé par la formation rossonera, désormais la meilleure d'Europe.

Une victoire dans le Derby, un écart réduit à sept points et une fin de championnat qui peut encore apporter des satisfactions au Milan de Massimiliano Allegri.

C'est donc avec un moral au plus haut que la formation rossonera veut encore croire à la possibilité - même si elle est complexe et n'a réussi que très rarement dans l'histoire du championnat de Serie A - de rattraper l'Inter et de jouer toutes ses cartes pour le Scudetto.

La fin de saison nous apportera toutes les réponses que nous cherchons, mais en attendant, dans les bureaux de la Via Aldo Rossi, on commence déjà à planifier l'avenir de l'équipe milanaise, en accordant une attention particulière à la défense qui, du moins sur le plan numérique, a besoin d'un renfort important en vue de la saison prochaine.

  • PEU DE DÉFENSEURS DISPONIBLES

    Numériquement parlant, disions-nous. En termes d'effectif et d'éléments disponibles, dans l'état actuel des choses, l'entraîneur Allegri ne peut compter que sur les trois joueurs qui ont débuté le derby contre les Nerazzurri : De Winter, Tomori et Pavlovic.

    En effet, Matteo Gabbia est en convalescence après avoir été opéré d'une hernie inguinale ces derniers jours et sera sur la touche au moins jusqu'au match suivant la trêve internationale.

    Odogu, quant à lui, n'a disputé que 15 minutes au total entre Vérone en championnat (4) et Lecce en Coupe d'Italie (11). Son jeune âge nécessite un parcours de croissance précis et, selon toute vraisemblance, il sera rarement utilisé dans cette dernière ligne droite, avant d'être prêté la saison prochaine.

  • LA MEILLEURE DÉFENSE D'EUROPE

    Mais même si le nombre de joueurs est rapidement compté, Allegri a su imposer sa marque et sa vision à la défense : le chiffre à retenir est celui qui se démarque le plus de la dernière saison sous les ordres de Paulo Fonseca puis de Sergio Conceicao, car le Milan est aujourd'hui la meilleure défense d'Europe.

    Grâce aux derniers matchs sans encaisser de but enregistrés par Maignan contre Cremonese et l'Inter, les Rossoneri sont restés à 20 buts encaissés en 28 matchs de championnat, devenant ainsi la meilleure défense de toute la Serie A, dépassant au classement Rome et Côme, qui en ont encaissé 21. Mais ce chiffre ne concerne pas seulement le championnat italien, car le Milan est la défense la moins battue parmi les cinq principaux championnats européens.

    Voici le classement.

    • Milan : 20
    • Lens : 21
    • Arsenal : 22
    • Real Madrid : 23
    • Bayern Munich : 24

  • COMMENT S'AMÉLIORER ? IL Y A GILA

    Ce n'est pas vraiment une statistique surprenante, étant donné qu'Allegri a toujours fondé ses victoires sur une défense compacte et équilibrée : solidité, attention et perception du danger sont les maîtres mots des défenses « allegriennes ».

    En réalité, cependant, l'entraîneur de Livourne s'attendait à un renfort sur le marché en janvier pour sa défense, et l'été prochain pourrait être le moment idéal pour offrir un nouveau défenseur central à ce Milan.

    Pour améliorer une défense déjà au top en Europe, les bureaux de la Via Aldo Rossi pensent toujours à Mario Gila, dont le contrat avec la Lazio expire en 2027. Le défenseur central biancoceleste est toujours en tête de liste des souhaits du directeur sportif Igli Tare : actuellement, rien n'indique un éventuel renouvellement avec les Romains et les Rossoneri peuvent profiter de cette situation en faisant une offre à Lotito lors de la prochaine session du marché estival.

    La possibilité de perdre le joueur à titre gratuit est un facteur à prendre en compte et, au bon prix, le président des biancocelesti pourrait réellement envisager un transfert : le montant adéquat pourrait se situer autour de 15/20 millions d'euros, étant donné que le Real Madrid détient toujours 50 % des droits sur la future revente du défenseur espagnol né en 2000.

  • LES AUTRES OBJECTIFS

    Gila est donc un nom qui met tout le monde d'accord parmi la direction et le staff technique rossonero, mais ce n'est pas le seul profil étudié et suivi par le Milan.

    La candidature de Gatti, de la Juventus (qui l'évalue à environ 25 millions d'euros), persiste, tout comme celle de Dragusin, de Tottenham, d'Aké, de Manchester City, et de Gomez, de Liverpool.

    Des joueurs différents, des expériences différentes, des caractéristiques différentes, mais tous réunis par leur présence sur la liste rossonera pour la défense à partir de juin. Une défense qui est aujourd'hui la meilleure d'Europe, mais qui aura besoin, à l'avenir, de renforts importants pour continuer à bien figurer en Italie et redevenir compétitive en Europe, en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

