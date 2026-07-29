Milan, Claudio Echeverri de Manchester City proposé : les conditions et la situation des places pour les extracommunautaires

Il y a un an, à cette époque, à peu près tout le monde le voulait. En Espagne, en France, en Italie, et surtout la Roma. Claudio Echeverri était l’un des objectifs de Massara, mais malgré le oui du joueur, les négociations n’ont jamais vraiment décollé. La faute à Manchester City, propriétaire de ses droits, qui ne voulait le céder qu’en prêt, une formule qui ne plaisait pas à la Roma. Dans la capitale, personne ne voulait mettre en valeur un joueur appartenant à un autre club sans avoir la possibilité de le recruter définitivement, une condition en revanche acceptée par le Bayer Leverkusen, où les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le Diablito .