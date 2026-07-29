Il y a un an, à cette époque, à peu près tout le monde le voulait. En Espagne, en France, en Italie, et surtout la Roma. Claudio Echeverri était l’un des objectifs de Massara, mais malgré le oui du joueur, les négociations n’ont jamais vraiment décollé. La faute à Manchester City, propriétaire de ses droits, qui ne voulait le céder qu’en prêt, une formule qui ne plaisait pas à la Roma. Dans la capitale, personne ne voulait mettre en valeur un joueur appartenant à un autre club sans avoir la possibilité de le recruter définitivement, une condition en revanche acceptée par le Bayer Leverkusen, où les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le Diablito .
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Milan, Claudio Echeverri de Manchester City proposé : les conditions et la situation des places pour les extracommunautaires
2025-2026 À OUBLIER
Avec ten Hag d’abord puis Hjulmand ensuite, l’ancien de River n’a pas trouvé sa place, bouclant la première partie de saison avec 11 apparitions toutes compétitions confondues, sans le moindre bonus. Son transfert en janvier à Girona, club contrôlé par le City Group, n’a pas relancé sa saison : Echeverri a terminé avec 1 but en 17 matches (contre l’Athletic Bilbao) et une douloureuse relégation.
OFFERT À L’AC MILAN
Echeverri, dont le contrat expire en 2028, est parti pour la tournée asiatique de Manchester City. Maresca veut le tester lors des matches contre l’Inter (Hong Kong, 1er août), la sélection All-Stars de la K-League (Séoul, 5 août) et l’Atlético Madrid (Séoul, 9 août), mais selon la presse anglaise, l’Argentin est destiné à un autre transfert. Reste à comprendre sous quelle formule. Des intermédiaires l’ont proposé à l’AC Milan, qui cherche un joueur avec ses caractéristiques, mais pour le moment le club lombard, qui après le recrutement d’Andrej Kostic en provenance du Partizan Belgrade ne dispose plus que d’une seule place d’extracommunautaire, a d’autres idées.
River l’appelle
Echeverri suscite un fort intérêt de son ancien club, River Plate, qui le reprendrait en prêt. Le président des Millonarios, Stéfano Di Carlo, veut ajouter le Diablito à Otamendi, Arambarri et Ángel Correa, mais City, qui pour l’arracher à la concurrence a dépensé les 25 millions d’euros de dollars de sa clause libératoire, n’envisage pour l’instant que des prêts en Europe. Le club veut le voir jouer avec continuité dans un championnat de haut niveau, et le championnat argentin n’en fait pas partie.
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