Milan : Cissé s’entraîne actuellement dans les Abruzzes afin d’être prêt à travailler avec Amorim ; voici ce que l’on sait de son avenir

Alphadjo Cissé – dont le nom de famille s’prononce sans accent, avec l’accent sur le « i », comme il l’a lui-même précisé – Prêté par l’Hellas Vérone l’été dernier, son arrivée était passée relativement inaperçue, éclipsée par les arrivées du milieu de terrain talentueux Liberali, puis du meneur de jeu de renom Rémi Oudin.
Né en 2006 à Trévise, d’origine guinéenne et régulièrement appelé en équipe d’Italie U21 par Baldini, il a d’abord évolué au poste de milieu offensif gauche dans un 3-4-2-1, sa position de prédilection. Mais, en quête d’équilibre, Aquilani a ensuite modifié le schéma tactique en alignant un milieu de terrain supplémentaire au détriment d’un offensif. Dans cette nouvelle organisation, Cissé est resté le seul véritable créateur derrière Iemmello, étincelant par ses percées fulgurantes balle au pied, sa fantaisie dans les duels, ses passes décisives et ses buts.