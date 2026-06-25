Milan : Cissé s’entraîne actuellement dans les Abruzzes afin d’être prêt à travailler avec Amorim ; voici ce que l’on sait de son avenir

Le Milan AC suivait déjà Cissé lors des mercatos estivaux 2023 et 2024, mais Vérone réclamait une indemnité élevée pour un jeune talent brillant avec la Primavera. Après ses exploits en début de saison, le moment était venu de concrétiser un intérêt de longue date. Furlani, profitant de ses excellentes relations avec l’agent Busardò, a devancé le PSV – les signatures étaient déjà sur le point d’être apposées – en trouvant un accord avec Vérone pour environ 10 millions d’euros, bonus compris.





Le nouveau joueur rossonero, recruté à Vérone le dernier jour du mercato puis immédiatement prêté à Catanzaro jusqu’à la fin de la saison, s’est blessé lors du match remporté quelques jours plus tard contre la Reggiana. Voici le communiqué du club concernant l’intervention chirurgicale réalisée en Finlande :





Alphadjo Cissé a subi une intervention chirurgicale en Finlande afin de réparer une rupture du tendon des adducteurs de la cuisse droite.

L’opération a été réalisée par le professeur Lasse Lempainen, spécialiste de renommée internationale pour ce type de pathologies, en présence du médecin du club rossonero, Lorenzo Raffo. L’intervention s’est parfaitement déroulée, selon le staff médical.

La durée de la convalescence est estimée à environ quatre mois ; la saison du joueur est donc considérée comme terminée.

La rééducation sera encadrée par le staff médical du Milan, en accord avec l’U.S. Catanzaro, les deux clubs suivant conjointement chaque phase de la convalescence jusqu’à son retour à la compétition.