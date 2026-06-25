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Milan : Cissé s’entraîne actuellement dans les Abruzzes afin d’être prêt à travailler avec Amorim ; voici ce que l’on sait de son avenir

Milan AC
Mercato

Alphadjo Cissé – dont le nom de famille s’prononce sans accent, avec l’accent sur le « i », comme il l’a lui-même précisé – Prêté par l’Hellas Vérone l’été dernier, son arrivée était passée relativement inaperçue, éclipsée par les arrivées du milieu de terrain talentueux Liberali, puis du meneur de jeu de renom Rémi Oudin.


Né en 2006 à Trévise, d’origine guinéenne et régulièrement appelé en équipe d’Italie U21 par Baldini, il a d’abord évolué au poste de milieu offensif gauche dans un 3-4-2-1, sa position de prédilection. Mais, en quête d’équilibre, Aquilani a ensuite modifié le schéma tactique en alignant un milieu de terrain supplémentaire au détriment d’un offensif. Dans cette nouvelle organisation, Cissé est resté le seul véritable créateur derrière Iemmello, étincelant par ses percées fulgurantes balle au pied, sa fantaisie dans les duels, ses passes décisives et ses buts.



  • IMPACT DÉVASTATEUR

    Quand il se baisse pour recevoir le ballon dos au but, le marquer devient vain pour les défenseurs de Serie B. Grâce à ses contrôles orientés et à ses hanches mobiles, il se retourne en un éclair et crée aussitôt une distance d’un mètre avec ses adversaires. Catanzaro est désormais le club italien le plus scruté par les recruteurs nationaux et internationaux : tous les regards sont braqués sur ce talent capable de marquer six buts, tous plus splendides les uns que les autres, grâce à l’intuition judicieuse du directeur sportif Polito et de l’entraîneur Aquilani.

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  • ARRÊT ET ACTION

    Le Milan AC suivait déjà Cissé lors des mercatos estivaux 2023 et 2024, mais Vérone réclamait une indemnité élevée pour un jeune talent brillant avec la Primavera. Après ses exploits en début de saison, le moment était venu de concrétiser un intérêt de longue date. Furlani, profitant de ses excellentes relations avec l’agent Busardò, a devancé le PSV – les signatures étaient déjà sur le point d’être apposées – en trouvant un accord avec Vérone pour environ 10 millions d’euros, bonus compris.


    Le nouveau joueur rossonero, recruté à Vérone le dernier jour du mercato puis immédiatement prêté à Catanzaro jusqu’à la fin de la saison, s’est blessé lors du match remporté quelques jours plus tard contre la Reggiana. Voici le communiqué du club concernant l’intervention chirurgicale réalisée en Finlande :


    Alphadjo Cissé a subi une intervention chirurgicale en Finlande afin de réparer une rupture du tendon des adducteurs de la cuisse droite.

    L’opération a été réalisée par le professeur Lasse Lempainen, spécialiste de renommée internationale pour ce type de pathologies, en présence du médecin du club rossonero, Lorenzo Raffo. L’intervention s’est parfaitement déroulée, selon le staff médical.

    La durée de la convalescence est estimée à environ quatre mois ; la saison du joueur est donc considérée comme terminée.

    La rééducation sera encadrée par le staff médical du Milan, en accord avec l’U.S. Catanzaro, les deux clubs suivant conjointement chaque phase de la convalescence jusqu’à son retour à la compétition.

  • État : OK Le joueur est apte et prêt à entrer sur le terrain.

    Ces derniers mois, le staff médical du Milan a reçu des rapports réguliers de Catanzaro, assurant une collaboration fluide autour du dossier Cissé. Le programme de rééducation se poursuit sans accroc : la jeune joueuse italienne s’entraîne avec assiduité pour retrouver son niveau le plus vite possible. Objectif : être prête pour le stage d’été du Milan, prévu dans la deuxième quinzaine de juillet.

  • Séances d’entraînement à Montesilvano

    Selon les informations recueillies par calciomercato.com, Cissé s’entraîne actuellement au centre sportif Vestina Zampacorta de Montesilvano, dans la province de Pescara. Il travaille dur et fait preuve de beaucoup de dévouement pour être prêt le 12 juillet, date à laquelle il se rendra à Milanello pour le rassemblement de l’équipe première du Milan. Il fait preuve d’ambition et d’une grande envie de montrer tout son talent.