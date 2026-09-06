Milan : Cissé est déjà meilleur que Saelemaekers et Loftus-Cheek, Amorim a besoin de lui et du retour de Pulisic

L’émotion que procure le voir jouer est un sentiment qu’Amorim, en leader du vestiaire, doit préserver compte tenu des risques liés à son très jeune âge. Mais les matches passent et la conviction grandit : Cisse est un joueur prêt, direct, efficace. Deux buts, l’un plus beau que l’autre, lors de ses trois premières sorties. Des signaux sans équivoque que l’ex-joueur de Catanzaro envoie au monde milanais et au football italien. Ces caractéristiques, dans ses déplacements vers l’intérieur du jeu et dans sa facilité à trouver le but, qui le rendent déjà central dans le 3-4-2-1 d’Amorim.





En duo avec Cisse ou comme alternative, Milan a besoin de Pulisic. Le vrai Pulisic de la première partie de la saison dernière. Il manque quelqu’un capable d’attaquer le but, le milieu offensif qui casse la ligne défensive adverse. Et qui marque des buts toujours importants quand le niveau des adversaires s’élève aussi. L’Américain est encore en retard sur le plan de la condition, mais il est prévisible qu’il monte en puissance cette semaine pour postuler à une place de titulaire contre la Lazio.