Au final, le match nul est le résultat le plus juste : la Juventus ne méritait pas de perdre contre un AC Milan qui a produit du jeu (51 % de possession de balle) mais n’a frappé vers le but de Vicario qu’à 3 reprises (contre 14 pour la Juventus), avec une seule tentative cadrée. À l’Allianz Stadium, deux équipes encore incomplètes, perfectibles et avec certaines lacunes évidentes dans l’effectif étaient sur le terrain. La Vieille Dame a un petit temps d’avance parce qu’elle travaille depuis plus longtemps avec Spalletti, tandis qu’Amorim n’en est qu’au début de son parcours.
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Milan : Cissé est déjà meilleur que Saelemaekers et Loftus-Cheek, Amorim a besoin de lui et du retour de Pulisic
Saelemaekers et Rabiot décevants
Passer d’un style de jeu plus conservateur, comme celui d’Allegri, à un autre plus ambitieux, comme celui d’Amorim, demande du temps et des étapes progressives.Step by step, comme diraient les Anglais. Le Milan a essayé de faire le jeu même à l’Allianz Stadium, mais a souffert de la plus grande intensité de la Juventus, ainsi que du travail gênant entre les lignes de Nico Gonzalez. Dans l’évaluation globale entrent en compte la prestation complète de De Winter, le charisme et la ténacité de Gila, ainsi que les arrêts d’un Maignan tiré à quatre épingles. Ce qui a manqué, c’est la qualité dans les 25 derniers mètres : pour Rabiot, il ne s’est agi que d’une soirée sans, tandis que les plus grands doutes concernent Saelemaekers, qu’Amorim est en train de réinventer dans le rôle de numéro 10. Dans une partie aussi importante du mécanisme pour développer le jeu qu’Amorim a en tête, il faut des caractéristiques différentes.
Il faut Cissé et Pulisic
L’émotion que procure le voir jouer est un sentiment qu’Amorim, en leader du vestiaire, doit préserver compte tenu des risques liés à son très jeune âge. Mais les matches passent et la conviction grandit : Cisse est un joueur prêt, direct, efficace. Deux buts, l’un plus beau que l’autre, lors de ses trois premières sorties. Des signaux sans équivoque que l’ex-joueur de Catanzaro envoie au monde milanais et au football italien. Ces caractéristiques, dans ses déplacements vers l’intérieur du jeu et dans sa facilité à trouver le but, qui le rendent déjà central dans le 3-4-2-1 d’Amorim.
En duo avec Cisse ou comme alternative, Milan a besoin de Pulisic. Le vrai Pulisic de la première partie de la saison dernière. Il manque quelqu’un capable d’attaquer le but, le milieu offensif qui casse la ligne défensive adverse. Et qui marque des buts toujours importants quand le niveau des adversaires s’élève aussi. L’Américain est encore en retard sur le plan de la condition, mais il est prévisible qu’il monte en puissance cette semaine pour postuler à une place de titulaire contre la Lazio.
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