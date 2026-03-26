Milan, cet été : plus de Rabiot et moins de Musah ; on ne peut pas faire des économies ou se contenter d'essais, surtout pour l'avant-centre

C'est précisément pour cette raison qu'il faudra un mercato de haut niveau et, surtout, écouter l'entraîneur, qui a déjà fait savoir qu'il voulait des joueurs prêts à jouer et expérimentés.

Pour résumer : plus de Rabiot et moins de Musah. Sur ce point, il a tout à fait raison : il est bien plus facile d’essayer de gagner quand on a dans l’équipe des joueurs du calibre et de l’expérience du Français, plutôt que des jeunes comme l’Américain. Rien contre ce dernier, mais c’est un bon exemple : ce sont les deux images de deux philosophies opposées. Celle d’Allegri est gagnante.

Le club doit essayer de lui donner satisfaction, en lui fournissant un effectif de meilleure qualité que celui de la saison en cours. Cette année, le Milan est deuxième grâce à un très bon travail collectif, mais qui ont été les moteurs sur le terrain ? Maignan, Rabiot et Modric : les trois joueurs les plus forts et les plus expérimentés, et ce n’est pas un hasard.