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Andrea Longoni

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Milan, cet été : plus de Rabiot et moins de Musah ; on ne peut pas faire des économies ou se contenter d'essais, surtout pour l'avant-centre

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Les réflexions en vue du mercato estival

Le Milan, actuellement deuxième, doit s'attacher à terminer la saison en beauté et commencer à planifier la suivante, sa participation à la prochaine Ligue des champions étant désormais presque acquise.

L'objectif, je pense, devra être d'essayer de placer la barre plus haut : repartir en août avec une équipe capable de viser le titre.

  • ON A BESOIN DE MOTEURS

    C'est précisément pour cette raison qu'il faudra un mercato de haut niveau et, surtout, écouter l'entraîneur, qui a déjà fait savoir qu'il voulait des joueurs prêts à jouer et expérimentés.

    Pour résumer : plus de Rabiot et moins de Musah. Sur ce point, il a tout à fait raison : il est bien plus facile d’essayer de gagner quand on a dans l’équipe des joueurs du calibre et de l’expérience du Français, plutôt que des jeunes comme l’Américain. Rien contre ce dernier, mais c’est un bon exemple : ce sont les deux images de deux philosophies opposées. Celle d’Allegri est gagnante.

    Le club doit essayer de lui donner satisfaction, en lui fournissant un effectif de meilleure qualité que celui de la saison en cours. Cette année, le Milan est deuxième grâce à un très bon travail collectif, mais qui ont été les moteurs sur le terrain ? Maignan, Rabiot et Modric : les trois joueurs les plus forts et les plus expérimentés, et ce n’est pas un hasard.

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  • ATTAQUE DÉCISIVE

    L'attaque sera le point crucial. En ce sens, la recherche d'un avant-centre n'est pas une mince affaire, mais ce sera certainement la priorité absolue. Si, après tant d'années, le Milan trouve enfin le bon avant-centre, alors il pourra vraiment viser la victoire. Sinon, les problèmes chroniques qui le traquent depuis quelques années persisteront. C'est un poste sur lequel on ne peut pas lésiner ni se contenter d'essais et de paris.

    C'est dommage de ne pas essayer de s'intercaler entre la Juventus et Vlahovic, car il n'y a pas de certitudes sur le marché. Dusan en serait une, et Allegri le pense aussi. Mais peut-être est-il déjà trop tard.

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