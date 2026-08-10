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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Milan : ce qui se cache derrière les vacances prolongées de Maignan et Rabiot, entre fatigue post-Mondial et mercato

Milan AC
M. Maignan
A. Rabiot

Le gardien et le milieu de terrain prolongent leurs vacances : le mercato y est-il aussi pour quelque chose ?

Mike Maignan et Adrien Rabiot auraient dû réintégrer le groupe de l’AC Milan aux alentours du 12 août, pour commencer la préparation après les vacances post-Mondial. Au tout dernier moment, cependant, ils ont tous les deux informé le club qu’ils avaient besoin de quelques jours supplémentaires, repoussant leur retour au 16, soit exactement une semaine avant le début du championnat contre le Torino. L’équipe de Ruben Amorim, qui a terminé sa tournée en Asie et en Océanie, reprendra justement l’entraînement mercredi 12 et, le jour de l’Assomption, affrontera Manchester United en match amical à Wrocław, en Pologne.


Le gardien et le milieu de terrain, qui ont disputé leur dernier match du Mondial le 18 juillet (la finale pour la troisième place perdue par la France 6-4 contre l’Angleterre), bénéficieront donc, de fait, d’un mois de vacances. Pour les deux joueurs, il s’agit d’un retour différé qui agace les supporters de l’AC Milan, tandis que de l’autre côté du Naviglio, les supporters de l’Inter ont déjà accueilli les retours de Lautaro et de la nouvelle recrue Stones, eux aussi engagés au Mondial jusqu’aux finales.



  • LES SIGNAUX

    Par rapport aux deux Français, il y a aussi des nuances différentes. Si, du côté de Rabiot, alors que la Coupe du monde est encore en cours, une déclaration d’amour envers Milan était arrivée pour tenter d’apaiser les rumeurs qui le disaient proche de demander un transfert (« Bien sûr que je repars avec Milan, je parlerai avec Amorim »), du côté du gardien et capitaine de l’AC Milan, les signaux sont au minimum contradictoires. D’abord la suppression de toute référence à l’univers Milan sur les réseaux sociaux (y compris la mention AC Milan player), puis l’absence aux funérailles de l’emblème de l’AC Milan Franco Baresi.


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  • LE MERCATO

    Nombreux sont ceux qui, ces dernières heures, se demandent si derrière ces vacances prolongées ne pourraient pas se cacher des velléités de mercato. À ce jour, il n’y a aucun signal en ce sens, et derrière la demande de repos des deux joueurs, il est très probable qu’il y ait vraiment seulement la volonté de récupérer complètement des séquelles d’une Coupe du monde perdue alors qu’ils étaient ultra-favoris. Mais le mercato nous a toujours habitués aux surprises, ainsi qu’aux changements de position et de sensibilité soudains. Nous attendons donc le retour de Maignan et Rabiot à Milanello pour vraiment comprendre, à travers leurs regards, et surtout leurs premiers mots, si leur implication dans l’univers du Milan sera encore totale ou s’il faudra vivre, au moins pour l’un des deux, une fin de mercato en feu d’artifice.


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