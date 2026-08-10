Milan : ce qui se cache derrière les vacances prolongées de Maignan et Rabiot, entre fatigue post-Mondial et mercato

Mike Maignan et Adrien Rabiot auraient dû réintégrer le groupe de l’AC Milan aux alentours du 12 août, pour commencer la préparation après les vacances post-Mondial. Au tout dernier moment, cependant, ils ont tous les deux informé le club qu’ils avaient besoin de quelques jours supplémentaires, repoussant leur retour au 16, soit exactement une semaine avant le début du championnat contre le Torino. L’équipe de Ruben Amorim, qui a terminé sa tournée en Asie et en Océanie, reprendra justement l’entraînement mercredi 12 et, le jour de l’Assomption, affrontera Manchester United en match amical à Wrocław, en Pologne.





Le gardien et le milieu de terrain, qui ont disputé leur dernier match du Mondial le 18 juillet (la finale pour la troisième place perdue par la France 6-4 contre l’Angleterre), bénéficieront donc, de fait, d’un mois de vacances. Pour les deux joueurs, il s’agit d’un retour différé qui agace les supporters de l’AC Milan, tandis que de l’autre côté du Naviglio, les supporters de l’Inter ont déjà accueilli les retours de Lautaro et de la nouvelle recrue Stones, eux aussi engagés au Mondial jusqu’aux finales.







