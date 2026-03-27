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Milan : ce qui change pour Alajbegovic : le Bayer Leverkusen le récupère auprès de Salzbourg grâce à la clause, c'est officiel

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Du nouveau concernant le jeune prodige bosniaque, suivi par le Milan pour son attaque de demain : la situation d'Alajbegovic évolue.

Dans son pays, il est déjà presque un héros ; sur le marché, son nom fait beaucoup parler de lui : c'est un moment magique pour Kerim Alajbegovic.


Le jeune talent né en 2007, qui évolue à Salzbourg, est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines et cette trêve internationale ne fait que renforcer encore davantage sa cote.


C'est en effet lui qui a marqué le penalty décisif qui a permis à la Bosnie de s'imposer à Cardiff contre le Pays de Galles et de décrocher son billet pour la finale des barrages de la Coupe du monde, qui se jouera à domicile (à Zenica) contre l'Italie mardi 31 mars.


Et après ce penalty décisif, une nouvelle importante vient de tomber, susceptible de changer les perspectives d'avenir du jeune homme de 18 ans, courtisé par le Milan AC et bien d'autres clubs.


QUI EST KERIM ALAJBEGOVIC

  • LE BAYER LEVERKUSEN RAMÈNE ALAJBEGOVIC À LA MAISON

    Au lendemain de la victoire à Cardiff, une annonce cruciale a en effet été faite concernant Alajbegovic, qui changera de maillot cet été.


    Le Bayer Leverkusen a en effet officiellement annoncé avoir récupéré l'ailier offensif né à Cologne. Il l'a fait en exerçant l'option de rachat convenue avec Salzbourg lors du transfert l'été dernier (pour 2 millions d'euros) : le club autrichien recevra 8 millions d'euros pour le transfert du joueur.


    Le jeune joueur de 18 ans a signé un contrat de cinq ans avec les « Aspirines ».

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  • L'ANNONCE DE LEVERKUSEN



  • QU'EST-CE QUI CHANGE POUR LE MILAN ?

    Une nouvelle qui concerne le Milan.


    Les Rossoneri sont sur les traces d'Alajbegovic, comme en témoigne la présence de recruteurs au Cardiff City Stadium pour observer de près le jeune joueur lors du match Pays de Galles-Bosnie.


    L'interlocuteur change donc, passant de Salzbourg au Bayer Leverkusen, mais il faudra surtout comprendre quelles seront les intentions du club allemand concernant ce joueur né en 2007 : s'il souhaite le garder et miser sur lui, ou s'il préférera opter pour un transfert susceptible de générer une plus-value importante, c'est-à-dire pour un montant supérieur à 15-20 millions d'euros.

  • IL Y A AUSSI LA JUVENTUS ET NAPLES

    Le Milan observe, mais ce n'est pas le seul club italien à avoir jeté son dévolu sur Alajbegovic.


    Ces dernières semaines, l'intérêt de Naples et surtout celui de laJuventus s'est également manifesté. Cette dernière suit depuis longtemps un talent dont l'âge et les caractéristiques rappellent ceux de joueurs tels que Kenan Yildiz et Florian Wirtz.

  • LA SAISON D'ALAJBEGOVIC

    Cette saison avec Salzbourg, Alajbegovic a disputé jusqu'à présent 36 matches au total entre le championnat, la coupe nationale, l'Europa League et les qualifications pour la Ligue des champions, inscrivant 11 buts et délivrant 3 passes décisives.