Milan : ce qui change pour Alajbegovic : le Bayer Leverkusen le récupère auprès de Salzbourg grâce à la clause, c'est officiel

Dans son pays, il est déjà presque un héros ; sur le marché, son nom fait beaucoup parler de lui : c'est un moment magique pour Kerim Alajbegovic.





Le jeune talent né en 2007, qui évolue à Salzbourg, est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines et cette trêve internationale ne fait que renforcer encore davantage sa cote.





C'est en effet lui qui a marqué le penalty décisif qui a permis à la Bosnie de s'imposer à Cardiff contre le Pays de Galles et de décrocher son billet pour la finale des barrages de la Coupe du monde, qui se jouera à domicile (à Zenica) contre l'Italie mardi 31 mars.





Et après ce penalty décisif, une nouvelle importante vient de tomber, susceptible de changer les perspectives d'avenir du jeune homme de 18 ans, courtisé par le Milan AC et bien d'autres clubs.





QUI EST KERIM ALAJBEGOVIC