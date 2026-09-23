Milan, Cardinale veut une structure dirigeante de niveau mondial : voici qui est Krosche, le profil en pole pour le rôle de Head of Football

Avant de devenir dirigeant, Krosche a été milieu de terrain. Formé dans les équipes de jeunes du Werder Brême, il est ensuite devenu une figure emblématique de Paderborn.

De joueur à entraîneur, puisque l’année de sa retraite, il prend les rênes de l’équipe réserve de Paderborn avant de se lancer dans une nouvelle aventure, en suivant son ancien coéquipier et entraîneur Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.

Il y passe moins de deux ans, jusqu’en mars 2017, lorsqu’il est limogé par Leverkusen. Il revient à Paderborn comme directeur sportif, et c’est là que débute sa troisième vie dans le football. De la troisième division, il ramène Paderborn en Bundesliga et, en 2019, il est appelé par le RB Leipzig pour remplacer Rangnick, avec qui il atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2021, année où il démissionne avec un an d’avance sur l’échéance de son contrat.

Il arrive à l’Eintracht Francfort, où en quatre ans il construit un parcours qui mène à la conquête de la Ligue Europa en 2022 et à la troisième place en 2025. Et à Francfort, il se montre habile pour dénicher des talents et les vendre à prix d’or.