Markus Krosche était devenu la priorité numéro un du Milan pour occuper le poste de Head of Football, quelques jours après le rétropédalage dans les négociations avec Ralf Rangnick. La résistance farouche de l’Eintracht Francfort avait freiné des discussions qui, il faut le souligner, n’en étaient pas à un stade aussi avancé. Désormais, le moment semble plus opportun : Gerry Cardinale a décidé d’accélérer pour l’arrivée d’un nouveau Head of Football et la candidature du dirigeant allemand semble être la plus concrète.
Milan, Cardinale veut une structure dirigeante de niveau mondial : voici qui est Krosche, le profil en pole pour le rôle de Head of Football
CE QUE DISAIT L’EINTRACHT FRANCFORT
Dans les colonnes de BILD, l’été dernier, le président de l’Eintracht et du conseil de surveillance du club, Mathias Beck, avait nié avoir été contacté par l’AC Milan pour le dirigeant allemand. Ajoutant que le dirigeant restera à Francfort au moins jusqu’en 2028, l’année d’expiration de son contrat.
« Du côté de l’AC Milan, personne ne nous a contactés pour Markus Krosche - a expliqué Beck - Et nous, en tant que comité principal de l’Eintracht Francfort, après avoir consulté Krosche, n’avons aucun signe indiquant qu’il veuille quitter l’Eintracht avant l’expiration de son contrat en 2028. »
En raison notamment d’une relation qui n’est plus aussi solide avec les supporters, aujourd’hui Krosche est moins certain de rester à l’Eintracht Francfort et pourrait pousser pour embrasser une nouvelle aventure professionnelle.
QUI EST MARKUS KROSCHE
Avant de devenir dirigeant, Krosche a été milieu de terrain. Formé dans les équipes de jeunes du Werder Brême, il est ensuite devenu une figure emblématique de Paderborn.
De joueur à entraîneur, puisque l’année de sa retraite, il prend les rênes de l’équipe réserve de Paderborn avant de se lancer dans une nouvelle aventure, en suivant son ancien coéquipier et entraîneur Roger Schmidt au Bayer Leverkusen.
Il y passe moins de deux ans, jusqu’en mars 2017, lorsqu’il est limogé par Leverkusen. Il revient à Paderborn comme directeur sportif, et c’est là que débute sa troisième vie dans le football. De la troisième division, il ramène Paderborn en Bundesliga et, en 2019, il est appelé par le RB Leipzig pour remplacer Rangnick, avec qui il atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2021, année où il démissionne avec un an d’avance sur l’échéance de son contrat.
Il arrive à l’Eintracht Francfort, où en quatre ans il construit un parcours qui mène à la conquête de la Ligue Europa en 2022 et à la troisième place en 2025. Et à Francfort, il se montre habile pour dénicher des talents et les vendre à prix d’or.
Important aussi pour le marché des transferts dans le sens des départs
Krosche est pratiquement devenu le roi des plus-values en Bundesliga. Il suffit de penser aux ventes de Kolo Muani et Marmoush, tous deux recrutés librement puis revendus respectivement pour 95 et 75 millions au PSG et à Manchester City. Sans oublier Ekitike, certes recruté pour plus de 30 millions en provenance du PSG, mais revendu 95 millions à Liverpool. Et puis Pacho, déniché à l’Antwerp et amené en Allemagne pour 13 millions, avant d’être vendu au PSG pour 40 millions. Une caractéristique qui a manqué à l’AC Milan l’été dernier.
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