Lors des premiers entretiens exploratoires sur le marché des transferts, Amorim s’est montré catégorique auprès du patron du Milan, Cardinale : Pulisic est un joueur sur lequel il faut miser tant pour le présent que pour l’avenir. L’ancien Bleu de Chelsea séduit l’entraîneur portugais, déterminé à s’appuyer fortement sur lui la saison prochaine.





Une position qui bénéficie du soutien total du numéro un de RedBird, Cardinale, qui multiplie depuis plusieurs jours les messages d’estime et d’admiration à l’attention de l’Américain.