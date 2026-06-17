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grafica pulisic milan 2025 2026 sito 16 9Getty Images

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Milan : Cardinale tente de bloquer Pulisic ; un défenseur central pour Amorim ; où en est la Roma dans les discussions sur la prolongation de contrat ?

Milan : Cardinale veut faire de Pulisic l’emblème de la nouvelle ère du club, mais l’Américain hésite encore à rester.

Lors des premiers entretiens exploratoires sur le marché des transferts, Amorim s’est montré catégorique auprès du patron du Milan, Cardinale : Pulisic est un joueur sur lequel il faut miser tant pour le présent que pour l’avenir. L’ancien Bleu de Chelsea séduit l’entraîneur portugais, déterminé à s’appuyer fortement sur lui la saison prochaine.


Une position qui bénéficie du soutien total du numéro un de RedBird, Cardinale, qui multiplie depuis plusieurs jours les messages d’estime et d’admiration à l’attention de l’Américain.

  • Essai en cours

    Malgré une saison en dents de scie, marquée par huit buts inscrits en début de exercice puis une série de vingt-et-un matchs sans trouver le chemin des filets, Pulisic conserve la pleine confiance de Cardinale. Le numéro 1 de RedBird souhaite en faire la figure de proue de l’effectif au détriment de Leao, et c’est dans cette optique qu’il faut interpréter les tentatives (infructueuses jusqu’à présent) visant à le convaincre de prolonger son contrat actuel, qui expire en 2027, de deux ou trois ans supplémentaires. L’Américain prend toutefois son temps, pour deux raisons majeures : il réclame un salaire élevé, supérieur à celui de Leao, et il envisage sérieusement de terminer sa carrière à Milan.

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  • ROME EN EFFET D’ATTENTE

    Pour Pulisic, il ne s’agit pas uniquement d’une question d’argent, mais aussi du feeling qu’il éprouve au quotidien au sein de l’écosystème Milan. Ce malaise l’a conduit à un manque de dialogue avec les dirigeants, qu’ils soient anciens ou actuels. La Roma, qui le courtise activement, a déjà multiplié les contacts avec son entourage et devrait bientôt obtenir des mises à jour pour savoir s’il existe une marge de manœuvre permettant d’entamer des négociations.