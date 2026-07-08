Gerry Cardinale, propriétaire du Milan, s'est exprimé en marge de la présentation d'Amorim comme nouvel entraîneur : « Comme vous le savez, c'est une journée majeure pour l'AC Milan ; je suis ici pour vous présenter le nouvel entraîneur. Depuis la fin de la saison dernière, beaucoup de choses ont changé ; pour la première fois sous ma propriété, de nombreuses nouveautés verront le jour. En un mois, nous avons tenu l'équivalent de six mois de réunions, afin de revoir certains aspects de la relation entre l'entraîneur et le club. »
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Milan, Cardinale : « Nous jouerons pour gagner, je veux un football passionnant et agréable à regarder. C'est moi qui en suis le premier responsable. »
ON JOUE POUR GAGNER
« Nous voulons ramener le Milan à son passé glorieux, et c'est important pour tout le monde : nous jouons pour gagner. Nous ne jouons pas pour ne pas perdre. Cela doit être notre nouveau style. Nous devons proposer un football passionnant, agréable à regarder. »
Place aux faits
Il poursuit : « Je veux instaurer une nouvelle culture, le passé est derrière nous. Aujourd’hui, je suis là, aux commandes, en première ligne. Derrière moi, toute une équipe m’appuie. Nous avons longtemps travaillé pour faire de Ruben notre nouvelle référence. Le dialogue avec le reste du groupe a été essentiel. J’ai réuni les meilleurs éléments et je les ai amenés à Milan. Nos actes parleront d’eux-mêmes. »
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