Gerry Cardinale, propriétaire du Milan, s'est exprimé en marge de la présentation d'Amorim comme nouvel entraîneur : « Comme vous le savez, c'est une journée majeure pour l'AC Milan ; je suis ici pour vous présenter le nouvel entraîneur. Depuis la fin de la saison dernière, beaucoup de choses ont changé ; pour la première fois sous ma propriété, de nombreuses nouveautés verront le jour. En un mois, nous avons tenu l'équivalent de six mois de réunions, afin de revoir certains aspects de la relation entre l'entraîneur et le club. »