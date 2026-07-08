Cardinale s'est fixé comme objectif prioritaire de créer un environnement gagnant en repartant de zéro. Depuis ce 24 mai et le licenciement sans préavis de l'ensemble du staff technique et de direction, il a lancé des réunions et des échanges internes, un travail qui aurait normalement nécessité des mois. Le Milan redevient un club porté par un travail collectif, sous la supervision constante de son propriétaire.





L’équipe stratégique chargée du mercato entend mettre à la disposition de Ruben Amorim une grande partie de l’effectif le plus tôt possible, mettant fin aux négociations de fin août qui ont caractérisé les derniers mercatos des Rossoneri.





Les arrivées de Gonçalo Ramos et Mario Gila ne marquent que la première étape d’un projet de reconstruction qui se poursuivra dans les semaines à venir. Aucun budget global n’a été fixé : chaque opération sera évaluée selon les besoins sportifs exprimés par l’entraîneur. L’objectif est clair : bâtir une équipe plus compétitive grâce à l’expertise, à une organisation rigoureuse et à une gestion durable.