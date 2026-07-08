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Milan : Cardinale fixe le cap : du rôle d'Ibrahimovic aux investissements sur le marché des transferts, faisons le point

Milan AC
Mercato

Un football offensif, de l'ambition et la fin des délégations : naissance du nouveau Milan de Cardinale

Le Milan de Cardinale naît enfin, avec quatre ans de retard. Pendant cette première phase, les supporters rossoneri percevaient un propriétaire distant, peu soucieux du projet sportif et focalisé sur les aspects financiers. Le club était alors perçu comme un simple véhicule de spéculation.


En l’espace de treize jours, tous les scénarios les plus évidents ont été bouleversés. Gerry Cardinale, fidèle aux engagements pris lors d’un entretien informel avec la presse, s’est placé au cœur de l’écosystème milanais et ne compte pas déléguer. Le patron de RedBird est constamment sur place, à Milan et à la Casa Milan. Hier, il a accueilli Ruben Amorim à Milanello ; aujourd’hui, pour la première fois depuis son arrivée à la tête du club rossonero, il a assisté à la conférence de présentation du nouvel entraîneur portugais.

  • FINIES LES DÉLÉGATIONS

    Après quatre longues années passées loin du quotidien du club et de l'Italie, Cardinale a décidé d'endosser un rôle totalement différent. La déception liée à la fin de la saison dernière a marqué un tournant. Depuis lors, il s'est convaincu que le Milan avait besoin d'un dirigeant plus présent, plus impliqué et plus direct, tant dans ses relations avec les dirigeants qu'avec les médias. Fini de déléguer : il prend désormais les commandes pour reconstruire une culture d’entreprise qui s’était érodée ces derniers mois.

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  • INVESTISSEMENTS ET QUALITÉ

    Cardinale s'est fixé comme objectif prioritaire de créer un environnement gagnant en repartant de zéro. Depuis ce 24 mai et le licenciement sans préavis de l'ensemble du staff technique et de direction, il a lancé des réunions et des échanges internes, un travail qui aurait normalement nécessité des mois. Le Milan redevient un club porté par un travail collectif, sous la supervision constante de son propriétaire.


    L’équipe stratégique chargée du mercato entend mettre à la disposition de Ruben Amorim une grande partie de l’effectif le plus tôt possible, mettant fin aux négociations de fin août qui ont caractérisé les derniers mercatos des Rossoneri.


    Les arrivées de Gonçalo Ramos et Mario Gila ne marquent que la première étape d’un projet de reconstruction qui se poursuivra dans les semaines à venir. Aucun budget global n’a été fixé : chaque opération sera évaluée selon les besoins sportifs exprimés par l’entraîneur. L’objectif est clair : bâtir une équipe plus compétitive grâce à l’expertise, à une organisation rigoureuse et à une gestion durable.

  • IBRAHIMOVIC EN MAÎTRE À JOUER

    Pour conclure, abordons le cas de Zlatan Ibrahimovic, personnalité qui divise les supporters rossoneri et dont le positionnement au sein du club demeure flou. Ibra conserve un rôle central dans le projet RedBird en tant que conseiller et homme de confiance du propriétaire ; leur relation est restée solide malgré les moments délicats. Aucune rupture, donc, mais la volonté de poursuivre ensemble au sein d’une organisation où le travail d’équipe doit primer sur les individualités.

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