Le Milan de Cardinale naît enfin, avec quatre ans de retard. Pendant cette première phase, les supporters rossoneri percevaient un propriétaire distant, peu soucieux du projet sportif et focalisé sur les aspects financiers. Le club était alors perçu comme un simple véhicule de spéculation.
En l’espace de treize jours, tous les scénarios les plus évidents ont été bouleversés. Gerry Cardinale, fidèle aux engagements pris lors d’un entretien informel avec la presse, s’est placé au cœur de l’écosystème milanais et ne compte pas déléguer. Le patron de RedBird est constamment sur place, à Milan et à la Casa Milan. Hier, il a accueilli Ruben Amorim à Milanello ; aujourd’hui, pour la première fois depuis son arrivée à la tête du club rossonero, il a assisté à la conférence de présentation du nouvel entraîneur portugais.