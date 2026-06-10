Milan : Cardinale figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde du sport en 2026 selon le magazine TIME

Dans la catégorie « Leaders », on retrouve également Gerry Cardinale, dirigeant du fonds d’investissement RedBird Capital Partners et propriétaire du Milan AC, parmi ses nombreuses autres activités dans le sport et les télécommunications. Chacun d’entre eux est accompagné d’une brève biographie, en guise de justification. Celle du propriétaire rossonero a été rédigée par le correspondant du Times, Sean Gregory. Voici ses propos : « Gerry Cardinale est peut-être la personne la plus puissante du monde du sport dont vous n’avez jamais entendu parler. RedBird Capital Partners, la société d’investissement de 14 milliards de dollars de Cardinale, est l’un des actionnaires majoritaires de Paramount Skydance, et Cardinale a joué un rôle clé dans l’offre de 110 milliards de dollars faite par le conglomérat pour acquérir Warner Bros. Discovery en février. Paramount Skydance déboursera des milliards pour diffuser la NFL (sur CBS, l’une de ses chaînes) et l’UFC (grâce au contrat de 7,7 milliards de dollars signé avec l’organisation de sports de combat en août 2025) ; une fois l’accord avec Warner Bros. Discovery conclu, le capital de Cardinale contribuera à financer des entités telles que la NHL et U.S. Soccer. RedBird détient par ailleurs une participation majoritaire dans l’AC Milan, club emblématique dont les matchs sont diffusés aux États-Unis sur Paramount+, ainsi que dans le Toulouse FC. Le fonds a aussi investi dans le Fenway Sports Group (propriétaire des Boston Red Sox et de Liverpool) et dans la United Football League, ligue de printemps co-détenue par Dwayne « The Rock » Johnson.















