Milan, Cardinale et Amorim en appel avec Modric : signature aujourd’hui de son contrat jusqu’en 2027

Modric et l’AC Milan, ensemble vers l’avant. Le milieu de terrain croate a levé tous les doutes et a décidé de continuer à faire parler sa magie sur un terrain de football. Trop forte, l’ambition d’écrire une fin différente de celle, triste et laide, du mois de mai, avec la défaite à San Siro contre Cagliari qui a acté la sortie du top 4 du classement et l’adieu qui en a découlé à la Ligue des champions.