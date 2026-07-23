Modric et l’AC Milan, ensemble vers l’avant. Le milieu de terrain croate a levé tous les doutes et a décidé de continuer à faire parler sa magie sur un terrain de football. Trop forte, l’ambition d’écrire une fin différente de celle, triste et laide, du mois de mai, avec la défaite à San Siro contre Cagliari qui a acté la sortie du top 4 du classement et l’adieu qui en a découlé à la Ligue des champions.
Ac Milan
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Milan, Cardinale et Amorim en appel avec Modric : signature aujourd’hui de son contrat jusqu’en 2027
Signature en visioconférence
En début d’après-midi, Modric signera le contrat qui le liera à l’AC Milan jusqu’en 2027 pour 3,5 millions d’euros. La signature est prévue à distance, mais en visioconférence avec Amorim et Cardinale connectés depuis Milan : deux figures qui ont beaucoup œuvré pour convaincre la légende croate de poursuivre à l’AC Milan.
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