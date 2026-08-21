Inévitablement, la rencontre la plus attendue sera celle qui verra le patron de l’AC Milan rencontrer le joueur le plus important parmi ceux qui sont promis au départ dans l’effectif : Rafael Leao.

Jusqu’ici, concernant le Portugais, de nombreux hauts et bas ont été enregistrés, avec des ouvertures et des fermetures à des formules différentes de celle qui, y compris lors de la journée de mercredi, a été communiquée comme la demande finale. Il y a en effet eu une rencontre entre Jorge Mendes et les agents de l’ancien joueur de Lille au cours de laquelle il a été réaffirmé que, sans une offre de 50 à 60 millions d’euros pour un transfert définitif, il ne sera pas laissé partir.

La rencontre d’aujourd’hui servira à clarifier la position de l’AC Milan également pour le joueur qui, au fond de lui, a toujours considéré son expérience à Milan comme terminée. Sans offres, il devra toutefois rester, et le face-à-face avec Cardinale servira à préciser le carrefour devant lequel il se trouve.