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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, Cardinale est arrivé à Milanello : pas seulement Leao, rencontres aussi avec Maignan, les indésirables et les hommes du mercato

Milan AC
R. Amorim
R. Leao
C. Nkunku
F. Tomori
M. Maignan
Mercato
Juventus FC
Roma

Agenda très chargée pour le patron de l’AC Milan, avec une série de réunions entre le terrain et le mercato pour l’avenir du club.

Cette fois, pas d’hélicoptère en évidence. Les conditions météorologiques ont conseillé au patron du Milan, Gerry Cardinale, d’éviter l’atterrissage aérien sur Carnago et sur les terrains de Milanello.

Le numéro un du fonds RedBird Capitals est toutefois déjà présent au centre sportif de l’AC Milan où la journée d’aujourd’hui le verra très occupé par une série très dense de réunions qui conditionneront inévitablement les 10 prochains jours entre terrain et mercato.


  • LA RENCONTRE LA PLUS ATTENDUE : RAFAEL LEAO

    Inévitablement, la rencontre la plus attendue sera celle qui verra le patron de l’AC Milan rencontrer le joueur le plus important parmi ceux qui sont promis au départ dans l’effectif : Rafael Leao.

    Jusqu’ici, concernant le Portugais, de nombreux hauts et bas ont été enregistrés, avec des ouvertures et des fermetures à des formules différentes de celle qui, y compris lors de la journée de mercredi, a été communiquée comme la demande finale. Il y a en effet eu une rencontre entre Jorge Mendes et les agents de l’ancien joueur de Lille au cours de laquelle il a été réaffirmé que, sans une offre de 50 à 60 millions d’euros pour un transfert définitif, il ne sera pas laissé partir.

    La rencontre d’aujourd’hui servira à clarifier la position de l’AC Milan également pour le joueur qui, au fond de lui, a toujours considéré son expérience à Milan comme terminée. Sans offres, il devra toutefois rester, et le face-à-face avec Cardinale servira à préciser le carrefour devant lequel il se trouve.

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  • RENCONTRE AVEC MIKE MAIGNAN

    Cardinale rencontre aussi Mike Maignan, mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas pour parler de son avenir. Bien sûr, quelques échanges auront lieu sur la gestion de son été, mais le gardien français s’entretiendra avec le propriétaire de l’AC Milan en tant que capitaine et responsable du groupe. Il est probable qu’il soit aussi question des bonus de saison en fonction des résultats obtenus sur le terrain.

  • LES INDÉSIRABLES

    Cardinale devrait donc également rencontrer les joueurs en trop dans l’effectif, sinon tous, au moins les plus importants. La décision prise leur sera expliquée en face à face et l’on cherchera ensemble à évaluer les options qui sont aujourd’hui sur la table pour chacun d’entre eux.

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  • Prochaines manœuvres sur le marché des transferts

    Enfin, Cardinale devrait également rencontrer Ruben Amorim et Bobby Gardiner, le responsable du recrutement de l'AC Milan, pour parler des possibles prochains mouvements à l'arrivée. Les départs sont prioritaires pour comprendre comment le club va bouger, mais les demandes de l'entraîneur restent toujours les mêmes (un défenseur et un meneur de jeu derrière l'attaquant de pointe) et il faudra éventuellement discuter des noms possibles sur lesquels passer à l'offensive.