La carrière de Teti a commencé à l’Hellas Vérone, puis il a tenté l’aventure étrangère en Suisse, au Lugano, avant de s’engager avec la Sampdoria. Sous le maillot blucerchiato, il a remporté le championnat de Serie B et obtenu la promotion, notamment grâce à des recrutements judicieux, parmi lesquels Icardi et Mustafi, deux jeunes talents alors en pleine ascension. Après son passage à Gênes, il rejoint Novara, où il contribue au titre de champion et au retour du club en Serie B ; l’année suivante, il frôle l’exploit historique en atteignant la finale des barrages sous la houlette de Baroni (un nouveau collaboration avec Lecce n’est pas exclue). De 2018 à 2021, il s’expatrie à nouveau, cette fois à Chypre, et remporte le championnat avec l’APOEL Nicosie. Sa dernière étape le mène à Wolverhampton, où il se distingue sur le marché des transferts ; auparavant, il avait aussi pris part au projet de la Saudi Pro League, à Al-Shabab, aux côtés de joueurs comme Carrasco et Rakitic.