Le Milan pourrait connaître un rebondissement inattendu : Gerry Cardinale envisagerait de confier la direction sportive du club rossonero à un dirigeant italien. Dans ce contexte, la candidature de Domenico Teti prend de l’ampleur, selon les informations de Gianluca Di Marzio pour Sky. Ce dirigeant transalpin a construit sa carrière loin de la Serie A ces dernières années, accumulant une solide expérience dans plusieurs championnats européens et au-delà.
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Milan : Cardinale envisage de recruter un directeur sportif italien ; Teti, ancien joueur de Wolverhampton, serait pressenti
SCOUTISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Spécialiste du recrutement international, Teti incarne un profil en phase avec la philosophie que le club rossonero cherche à appliquer, afin de valoriser des talents capables de créer des plus-values sportives et financières.
DE BELLES PERFORMANCES CONTRE LES WOLVES
Ces dernières années, Teti a travaillé à Wolverhampton, en Premier League, où il a contribué à des opérations qui ont généré d'importants bénéfices pour le club anglais. Parmi celles-ci, on retiendra notamment les transferts de Fabio Silva au Borussia Dortmund, de Matheus Cunha à Manchester United et de Rayan Aït-Nouri à Manchester City. Une aventure qui a pris fin récemment à la suite de divergences internes concernant la décision de la direction de limoger l'entraîneur Vítor Pereira.
PROMOTIONS ET IDÉES
La carrière de Teti a commencé à l’Hellas Vérone, puis il a tenté l’aventure étrangère en Suisse, au Lugano, avant de s’engager avec la Sampdoria. Sous le maillot blucerchiato, il a remporté le championnat de Serie B et obtenu la promotion, notamment grâce à des recrutements judicieux, parmi lesquels Icardi et Mustafi, deux jeunes talents alors en pleine ascension. Après son passage à Gênes, il rejoint Novara, où il contribue au titre de champion et au retour du club en Serie B ; l’année suivante, il frôle l’exploit historique en atteignant la finale des barrages sous la houlette de Baroni (un nouveau collaboration avec Lecce n’est pas exclue). De 2018 à 2021, il s’expatrie à nouveau, cette fois à Chypre, et remporte le championnat avec l’APOEL Nicosie. Sa dernière étape le mène à Wolverhampton, où il se distingue sur le marché des transferts ; auparavant, il avait aussi pris part au projet de la Saudi Pro League, à Al-Shabab, aux côtés de joueurs comme Carrasco et Rakitic.