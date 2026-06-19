Un revirement inattendu pourrait seprofiler pour le Milan : Gerry Cardinale envisagerait de confier la direction sportive du club rossonero à un dirigeant de nationalité italienne. Dans ce contexte, la candidature de Domenico Teti prend de l’ampleur, comme l’a rapporté Gianluca Di Marzio pour Sky. Ce dirigeant italien a, ces dernières années, bâti sa carrière loin de la Serie A, tout en accumulant de l’expérience dans différents championnats européens et au-delà.
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Milan : Cardinale envisage de nommer un directeur sportif italien ; Teti, ancien du Wolverhampton, est évoqué
SCOUTISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Spécialiste du recrutement international, Teti correspond pleinement à la philosophie que le club rossonero entend appliquer afin de valoriser des talents capables de créer des plus-values sportives et financières.
DE BELLES PERFORMANCES CONTRE LES WOLVES
Ces dernières années, Teti a travaillé à Wolverhampton, en Premier League, où il a contribué à des opérations qui ont généré d'importants bénéfices pour le club anglais. Parmi celles-ci, on retiendra notamment les transferts de Fabio Silva au Borussia Dortmund, de Matheus Cunha à Manchester United et de Rayan Aït-Nouri à Manchester City. Une aventure qui a pris fin récemment à la suite de divergences internes concernant la décision de la direction de limoger l'entraîneur Vítor Pereira.
PROMOTIONS ET IDÉES
La carrière de Teti a commencé à l’Hellas Vérone, puis il a tenté l’aventure à l’étranger, au Lugano, avant de s’engager avec la Sampdoria. Sous les couleurs des « Blucerchiati », il a remporté le championnat de Serie B et obtenu la promotion, notamment grâce à des recrutements judicieux, parmi lesquels Icardi et Mustafi, deux jeunes talents alors en pleine ascension. Après son passage à Gênes, il rejoint Novara, où il contribue au titre de champion et au retour du club en Serie B ; l’année suivante, il frôle l’exploit historique en atteignant la finale des barrages sous la houlette de Baroni (un nouveau collaboration avec Lecce n’est pas exclue). De 2018 à 2021, il s’expatrie à nouveau, cette fois à Chypre, et remporte le championnat avec l’APOEL Nicosie. Sa dernière étape le mène à Wolverhampton, où il se distingue sur le marché des transferts ; auparavant, il avait aussi pris part au projet de la Saudi Pro League, à Al-Shabab, aux côtés de joueurs comme Carrasco et Rakitic.