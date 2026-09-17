Milan, Cardinale en Italie dans les prochaines heures : le patron de l’AC Milan veut montrer sa proximité avec l’équipe

La relation entre Cardinale et Amorim est directe, franche et sincère : il y a une pleine harmonie entre le staff technique et la direction. Cela étant dit, le numéro un de Red Bird veut gagner en pratiquant un football offensif. Un football qui vise à dominer l’adversaire : le projet est ambitieux, surtout parce qu’Amorim doit avoir le temps de découvrir le football italien et son effectif. Les dernières sorties ont déçu le patron de l’AC Milan, car il n’a pas vu d’identité précise de la part de l’équipe et plusieurs analyses seront menées sur cet aspect.





Un dernier point, non moins important, concerne la valorisation des joueurs arrivés cet été pour un investissement total de 150 millions d’euros : Cardinale veut les buts de Ramos mais aussi Moreira dès le coup d’envoi avec GIla. Lors des prochains échanges, Cardinale demandera des rapports à 360 degrés.