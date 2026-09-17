Le lendemain de la défaite contre le Benfica est particulièrement amer du côté de Milan. Hier, San Siro a sifflé, aussi bien à la fin de la première période qu’au coup de sifflet final, la prestation médiocre à tous points de vue de Pavlovic et de ses coéquipiers. La première défaite de la saison est arrivée, ponctuelle comme une horloge suisse, tandis qu’en championnat, le Diable a pris huit points sur les douze disponibles dans cette première partie de saison. Surtout, il y a une involution sur le plan tactique qui ne peut que faire réfléchir alors que nous n’en sommes qu’à la cinquième journée de Serie A.
Milan, Cardinale en Italie dans les prochaines heures : le patron de l’AC Milan veut montrer sa proximité avec l’équipe
Cardinale en Italie
L’absence de Cardinale pour Milan-Benfica constituait malgré tout une information, compte tenu de la constance de la présence du patron à Milan tout au long de l’été. Dans le même temps, il est impensable qu’il reste en Italie 365 jours sur 365, ses affaires américaines ont simplement été mises en stand-by. Selon les informations de notre rédaction, Cardinale sera en Italie dans les prochaines heures et sera bien présent à San Siro pour le match de dimanche soir contre Lecce.
CE QU’IL DEMANDE À AMORIM
La relation entre Cardinale et Amorim est directe, franche et sincère : il y a une pleine harmonie entre le staff technique et la direction. Cela étant dit, le numéro un de Red Bird veut gagner en pratiquant un football offensif. Un football qui vise à dominer l’adversaire : le projet est ambitieux, surtout parce qu’Amorim doit avoir le temps de découvrir le football italien et son effectif. Les dernières sorties ont déçu le patron de l’AC Milan, car il n’a pas vu d’identité précise de la part de l’équipe et plusieurs analyses seront menées sur cet aspect.
Un dernier point, non moins important, concerne la valorisation des joueurs arrivés cet été pour un investissement total de 150 millions d’euros : Cardinale veut les buts de Ramos mais aussi Moreira dès le coup d’envoi avec GIla. Lors des prochains échanges, Cardinale demandera des rapports à 360 degrés.
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