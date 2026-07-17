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Milan : Cardinale doit trancher le cas Pulisic ; la prolongation n'est pas l'enjeu principal

Milan AC

New York City FC ne lâche pas la piste Pulisic : l’international américain est séduit, mais le Milan AC ne donne pas de signe d’ouverture.

« Nous visons les joueurs de la plus haute qualité que nous pouvons recruter. Un joueur comme Christian Pulisic, selon nous, serait formidable aux États-Unis, en MLS et, bien sûr, à New York. »


C’est ce qu’a confirmé le PDG du club, Brad Sims, lors d’un événement médiatique organisé par la MLS : il rêve ouvertement de recruter la star du Milan, considéré comme le meilleur joueur américain de sa génération. Mais un autre passage de l’interview interpelle : « Nous pensons que Christian voudra jouer ici, qu’il voudra jouer en MLS et qu’il voudra rentrer chez lui. Quel que soit le moment, nous pensons et espérons que le New York City FC figurera en tête de sa liste. Le Milan ne souhaite pas le céder, ce qui signifie que, pour l’instant, les négociations sont au point mort. »



  • LES INTERROGATIONS AUTOUR DE PULISIC

    Le New York City FC, par la voix de son PDG, confirme que Christian Pulisic n’est pas convaincu de rester au Milan AC et laisse entendre un possible retour en MLS. Après avoir refusé, il y a un an, la prolongation proposée par le club lombard, lecapitaineaméricain n’a jamais envoyé de signaux clairs sur son avenir : il semble tenté par un nouveau chapitre professionnel et en quête de nouveaux défis. Sa seconde partie de saison, terne et moins éclatante, confirme cette impression désormais largement partagée.

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  • Cette option ne suffit pas

    À Milan, le dossier Pulisic a toujours été géré avec calme : malgré le malaise du joueur, le contrat inclut une clause unilatérale de prolongation jusqu’en 2028. Cardinale sait toutefois qu’activer cette option ne suffira pas pour offrir à Amorim le meilleur Pulisic possible : le patron de RedBird veut faire de l’Américain l’emblème de la nouvelle ère, mais il attend l’assentiment du joueur. Les réserves exprimées ces derniers mois doivent donc laisser place à une confiance renouvelée dans le projet.

  • PROGRAMME DU SOMMET

    Pulisic savoure actuellement ses vacances et le Milan n’est pas pressé d’aborder la question. Les contacts avec son entourage sont fréquents et un appel avec le joueur lui-même sera organisé prochainement : Cardinale souhaite lui proposer un nouveau contrat offrant de meilleures conditions que celles actuelles. Un signal fort destiné à renforcer le leadership du numéro 11 rossonero au sein du groupe et à lui redonner la confiance érodée ces derniers mois. Le mercato pourrait donner un coup de pouce : la Roma s'est retirée depuis longtemps et la seule option concrète, à ce stade, est un retour au pays, en MLS.

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