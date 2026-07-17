Milan : Cardinale doit trancher le cas Pulisic ; la prolongation n'est pas l'enjeu principal

« Nous visons les joueurs de la plus haute qualité que nous pouvons recruter. Un joueur comme Christian Pulisic, selon nous, serait formidable aux États-Unis, en MLS et, bien sûr, à New York. »





C’est ce qu’a confirmé le PDG du club, Brad Sims, lors d’un événement médiatique organisé par la MLS : il rêve ouvertement de recruter la star du Milan, considéré comme le meilleur joueur américain de sa génération. Mais un autre passage de l’interview interpelle : « Nous pensons que Christian voudra jouer ici, qu’il voudra jouer en MLS et qu’il voudra rentrer chez lui. Quel que soit le moment, nous pensons et espérons que le New York City FC figurera en tête de sa liste. Le Milan ne souhaite pas le céder, ce qui signifie que, pour l’instant, les négociations sont au point mort. »







