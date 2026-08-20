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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milan, Cardinale attendu à Milanello : des entretiens individuels avec certains joueurs sont prévus

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Le propriétaire de l’AC Milan sera demain à Milanello et parlera aux joueurs qui n’entrent pas dans les plans d’Amorim

La Serie A débute et le mercato entre dans sa phase finale, et décisive : à l’approche de l’ouverture du championnat et du sprint final de la campagne des transferts, Gerry Cardinale, propriétaire de l’AC Milan, est attendu à Milanello. Demain, le patron de l’AC Milan sera présent au centre sportif milanais et, selon Sky, son programme prévoit également plusieurs échanges, y compris en tête-à-tête, avec certains joueurs afin de clarifier qui fera partie du nouveau projet et qui n’en fera pas partie. Il faudra surtout surveiller les entretiens avec les joueurs qui ne s’inscrivent pas dans le projet technique de Ruben Amorim et que l’AC Milan tentera de céder d’ici au 1er septembre, date de clôture du mercato estival.


Cardinale devrait ensuite suivre l’équipe samedi lors du match d’ouverture du championnat, sur la pelouse du Torino dimanche soir.

  • Pendant ce temps, au centre sportif de l’AC Milan, la nouvelle recrue Moreira a déjà travaillé avec le groupe, avec Gabbia, Maignan et Rabiot, qui seront donc convoqués pour le match contre le Torino, prévu dimanche à 20h45. Leao et Gimenez, en revanche, poursuivent leur travail à part, tandis que Pulisic devrait réintégrer le groupe dès demain.

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