La Serie A débute et le mercato entre dans sa phase finale, et décisive : à l’approche de l’ouverture du championnat et du sprint final de la campagne des transferts, Gerry Cardinale, propriétaire de l’AC Milan, est attendu à Milanello. Demain, le patron de l’AC Milan sera présent au centre sportif milanais et, selon Sky, son programme prévoit également plusieurs échanges, y compris en tête-à-tête, avec certains joueurs afin de clarifier qui fera partie du nouveau projet et qui n’en fera pas partie. Il faudra surtout surveiller les entretiens avec les joueurs qui ne s’inscrivent pas dans le projet technique de Ruben Amorim et que l’AC Milan tentera de céder d’ici au 1er septembre, date de clôture du mercato estival.





Cardinale devrait ensuite suivre l’équipe samedi lors du match d’ouverture du championnat, sur la pelouse du Torino dimanche soir.