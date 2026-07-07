Ruben Amorim ne veut pas perdre de temps. Hier, dès son arrivée à Milan, il a d’abord démontré une bonne maîtrise de l’italien, puis s’est rendu à Casa Milan pour visiter le siège du club et entamer ses premières réunions en personne sur le marché des transferts avec Bobby Gardiner et Hendrik Almstadt.
Traduit par
Milan : Cardinale accueille Amorim à Milanello : « Voici notre nouvel entraîneur »
Le club de football CARDINALE accueille officiellement le joueur AMORIM.
Ruben Amorim est arrivé à Milanello vers 15 heures pour visiter les installations en vue de la reprise des entraînements de l'équipe rossonera, prévue lundi prochain. Demain après-midi, l'ancien joueur du Sporting Lisbonne et de Manchester United sera quant à lui présenté officiellement à la presse.
Gerry Cardinale, le président du club rossonero, l’a accueilli personnellement à Milanello pour lui souhaiter la bienvenue.
Le patron de RedBird confirme ainsi son intention d’être davantage présent et proche du club. Cardinale a brièvement présenté le Portugais devant les caméras : « C’est notre nouvel entraîneur ».
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles