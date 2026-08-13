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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, Cardinale à Milanello en hélicoptère : place désormais au sommet sur le mercato avec Amorim

Milan AC

Journée décisive pour le mercato et l’avenir de l’AC Milan : c’est le moment des choix, dans le sens des arrivées comme des départs.

Gerry Cardinale est arrivé il y a quelques instants à Milanello en hélicoptère. Le numéro un de RedBird, comme annoncé ces derniers jours, se trouve au centre sportif de Carnago pour rencontrer l’équipe et l’entraîneur.



  • Le temps des choix

    Aujourd’hui est le jour des choix, comme l’avait annoncé Amorim : il y aura une décision définitive sur ceux qui peuvent rester et ceux qui devront en revanche quitter l’AC Milan, ainsi qu’un bilan du marché des transferts à l’arrivée, qui, après les arrivées de Ramos et Gila, a connu une longue période de pause et doit maintenant repartir lors des deux dernières semaines d’août, afin de donner sa forme définitive à l’AC Milan.




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  • Au départ et à l’arrivée

    L’entraîneur portugais l’avait dit lors de la conférence de presse de présentation : avant de prendre quelque décision que ce soit, il devait d’abord évaluer personnellement les joueurs à sa disposition. Amorim exposera ses idées et ses décisions à l’équipe dirigeante, mais le dernier mot revient toujours à Gerry Cardinale.

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