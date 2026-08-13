Aujourd’hui est le jour des choix, comme l’avait annoncé Amorim : il y aura une décision définitive sur ceux qui peuvent rester et ceux qui devront en revanche quitter l’AC Milan, ainsi qu’un bilan du marché des transferts à l’arrivée, qui, après les arrivées de Ramos et Gila, a connu une longue période de pause et doit maintenant repartir lors des deux dernières semaines d’août, afin de donner sa forme définitive à l’AC Milan.











