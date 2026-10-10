Milan, Cardinale à Milan pour accélérer sur la nomination du nouveau Head of Football : ce qui filtre

Gerry Cardinale vit cette saison avec un enthousiasme si fort qu’il en devient contagieux. Cette casquette rouge avec l’inscription « Make Milan great again » est presque un manifeste des intentions du patron de l’AC Milan, bien conscient que pour parvenir au succès, il faut une structure dirigeante de très haut niveau.

Après des semaines de travail outre-Atlantique pour boucler l’opération Skydancer, il peut désormais se reconcentrer sur la recherche de cette figure qui manque encore : le responsable du secteur sportif. Ou, pour le dire en anglais, le Head of Football.