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Milan, Cardinale à Milan pour accélérer sur la nomination du nouveau Head of Football : ce qui filtre

Milan AC

Le patron de l’AC Milan aura, dans les prochains jours, de nouveaux entretiens pour identifier un renfort au sein du club à finaliser le plus vite possible.

Gerry Cardinale vit cette saison avec un enthousiasme si fort qu’il en devient contagieux. Cette casquette rouge avec l’inscription « Make Milan great again » est presque un manifeste des intentions du patron de l’AC Milan, bien conscient que pour parvenir au succès, il faut une structure dirigeante de très haut niveau.

Après des semaines de travail outre-Atlantique pour boucler l’opération Skydancer, il peut désormais se reconcentrer sur la recherche de cette figure qui manque encore : le responsable du secteur sportif. Ou, pour le dire en anglais, le Head of Football.

  • Réunion opérationnelle

    Gerry Cardinale a déjà inscrit ces jours-ci toute une série d’entretiens à son agenda, qui doivent aboutir au résultat final : la nomination du nouveau patron du football. Le calendrier ? Le plus vite possible, élude le patron de l’AC Milan. En principe, le casting devrait s’achever d’ici la fin octobre afin d’avoir le temps nécessaire pour préparer ensemble le mercato de janvier. L’objectif, en effet, est d’amener d’autres Goncalo Ramos ou Moreira à Milanello.


    Hier matin, au centre sportif de l’AC Milan, Cardinale a réuni son équipe pour tenter de réduire la liste des candidats : le directeur général Calvelli, le directeur de la Football Intelligence Gardiner, le directeur du secteur scouting Lomonte et l’analyste du département de Football Intelligence Estevao ont exposé leur vision.

  • LES CANDIDATS

    L’ancien dirigeant de la Roma, Tiago Pinto, plaît beaucoup, aujourd’hui head of football à Bournemouth, adversaire de l’AC Milan en Europa League.e Il connaît assez bien la Serie A et bien sûr le marché international, avec un réseau dense et varié de contacts parmi les meilleures agences d’agents internationaux.


    Depuis la France, Medhi Benatia est aussi candidat, ancien défenseur de l’Udinese, de la Roma et de la Juventus, puis dirigeant à Marseille, avant de se retrouver sans contrat.  Il viendrait presque en courant à l’AC Milan.


    Le premier nom, déjà depuis l’été dernier, était celui de Markus Krösche, responsable du secteur sportif de l’Eintracht Francfort. Le dirigeant allemand est lié à son club actuel par un contrat jusqu’en 2028, mais en Allemagne, on parlait d’une rupture. Son départ semblait imminent ces dernières semaines, et pourtant il ne s’est pas encore concrétisé.

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