Milan : Camarda signe cet après-midi sa prolongation de contrat jusqu’en 2031, le Parme de Cuesta le veut

Une fois le nouveau contrat signé, une nouvelle phase s’ouvrira au cours de laquelle l’AC Milan et les représentants de Camarda décideront quel est le meilleur parcours à suivre la saison prochaine pour poursuivre sa progression. Ces dernières heures, Parme a pris des renseignements auprès de son agent Beppe Riso pour sonder la possibilité d’un départ en prêt, sachant que le club lombard n’a pas l’intention de perdre le contrôle sur le joueur né en 2008.