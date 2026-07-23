L’AC Milan verrouille son plus grand joyau parmi les jeunes afin d’éviter de nouveaux cas à la Liberali. Jeudi 23 juillet dans l’après-midi, aux alentours de 18 heures, Francesco Camarda se rendra à Casa Milan pour signer la prolongation de son contrat jusqu’en 2031, dans la foulée de ce qu’a fait hier son ami Christian Comotto.
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Milan : Camarda signe cet après-midi sa prolongation de contrat jusqu’en 2031, le Parme de Cuesta le veut
SONDAGE PARMA
Une fois le nouveau contrat signé, une nouvelle phase s’ouvrira au cours de laquelle l’AC Milan et les représentants de Camarda décideront quel est le meilleur parcours à suivre la saison prochaine pour poursuivre sa progression. Ces dernières heures, Parme a pris des renseignements auprès de son agent Beppe Riso pour sonder la possibilité d’un départ en prêt, sachant que le club lombard n’a pas l’intention de perdre le contrôle sur le joueur né en 2008.
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