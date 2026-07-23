Goal.com
En direct
cm camarda milan

Traduit par

Milan : Camarda signe cet après-midi sa prolongation de contrat jusqu’en 2031, le Parme de Cuesta le veut

Milan AC

Milan, tout est bouclé pour la prolongation du joyau Camarda : place désormais à la signature

L’AC Milan verrouille son plus grand joyau parmi les jeunes afin d’éviter de nouveaux cas à la Liberali. Jeudi 23 juillet dans l’après-midi, aux alentours de 18 heures, Francesco Camarda se rendra à Casa Milan pour signer la prolongation de son contrat jusqu’en 2031, dans la foulée de ce qu’a fait hier son ami Christian Comotto.

  • SONDAGE PARMA

    Une fois le nouveau contrat signé, une nouvelle phase s’ouvrira au cours de laquelle l’AC Milan et les représentants de Camarda décideront quel est le meilleur parcours à suivre la saison prochaine pour poursuivre sa progression. Ces dernières heures, Parme a pris des renseignements auprès de son agent Beppe Riso pour sonder la possibilité d’un départ en prêt, sachant que le club lombard n’a pas l’intention de perdre le contrôle sur le joueur né en 2008.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan AC crest
Milan AC
MIL