Moreira est né à Liège, où, à l'époque, son père, l'ancien international de Guinée-Bissau Almami Moreira, évoluait comme joueur au Standard de Liège. Doté de la double nationalité belge et portugaise, tout en étant sélectionnable aussi bien pour la Guinée-Bissau que pour l'Allemagne, il a décidé de représenter l'équipe de Belgique, après avoir joué avec le Portugal Espoirs. Du côté maternel, il est le petit-fils de Helmut Graf, ancien footballeur autrichien qui a évolué dans le club de 1976 à 1982. Formé au Standard de Liège, il est passé par Benfica et Chelsea, ainsi que par l'Olympique lyonnais, avant de rejoindre Strasbourg, justement en synergie avec les Blues. Il y a deux semaines, alors qu'il était en vacances, il s'était entraîné avec le maillot de l'AC Milan, un indice de ce que serait ensuite son avenir.