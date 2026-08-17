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Moreira Milan

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Milan, c’est fait pour Diego Moreira : accord avec Strasbourg, les détails

Milan AC

Coup de surprise de l’AC Milan : opération à 40 millions plus bonus, visite médicale demain.

Troisième recrue de ce mercato pour l’AC Milan. Le club lombard a bouclé un accord avec Strasbourg pour Diego Moreira, ailier offensif gaucher de 22 ans, internationalbelge né en 2004 vu à la Coupe du monde : c’est fait pour une opération d’environ 50 millions d’euros, avec bonus et pourcentage sur une future revente. La visite médicale est prévue demain à Milan, pour la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan, après Goncalo Ramos.

  • Mendes à la baguette

    L’ailier gauche appartenant à Strasbourg vient renforcer l’effectif de Ruben Amorim : opération bouclée avec son agent, Jorge Mendes, à la manœuvre. L’ailier belge de 22 ans voulait rejoindre l’AC Milan malgré l’intérêt de grands clubs en Angleterre, en Allemagne et en Italie : joueur exceptionnellement polyvalent, Moreira peut jouer sur les deux côtés comme piston et constitue un renfort parfait pour le système d’Amorim.

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  • Close par Cardinale

    Choix du groupe de travail, il plaît énormément à Amorim pour ses caractéristiques techniques, il convainc Bobby Gardiner et Tiago Estevao, les data analysts protagonistes du nouveau cycle, il a l’approbation de Hendrik Almstadt, surtout, c’est une opération que Gerry Cardinale a voulu conclure en personne pour un jeune, talentueux, qui peut encore beaucoup progresser et devenir un protagoniste.


  • Où jouera-t-il ?

    Moreira sera le milieu gauche excentré, à la place d’Estupinan, ou bien l’un des deux joueurs derrière Gonçalo Ramos. À ce poste, disons de deuxième attaquant-meneur de jeu, peuvent jouer Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, et si besoin Rabiot. Talent, dribble, créativité et polyvalence : au cours de sa carrière, il a joué partout à gauche et aussi à droite, où avec son pied gauche il peut repiquer et chercher le but


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  • QUI EST MOREIRA ET CET INDICE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

    Moreira est né à Liège, où, à l'époque, son père, l'ancien international de Guinée-Bissau Almami Moreira, évoluait comme joueur au Standard de Liège. Doté de la double nationalité belge et portugaise, tout en étant sélectionnable aussi bien pour la Guinée-Bissau que pour l'Allemagne, il a décidé de représenter l'équipe de Belgique, après avoir joué avec le Portugal Espoirs. Du côté maternel, il est le petit-fils de Helmut Graf, ancien footballeur autrichien qui a évolué dans le club de 1976 à 1982. Formé au Standard de Liège, il est passé par Benfica et Chelsea, ainsi que par l'Olympique lyonnais, avant de rejoindre Strasbourg, justement en synergie avec les Blues. Il y a deux semaines, alors qu'il était en vacances, il s'était entraîné avec le maillot de l'AC Milan, un indice de ce que serait ensuite son avenir.

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