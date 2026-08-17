Troisième recrue de ce mercato pour l’AC Milan. Le club lombard a bouclé un accord avec Strasbourg pour Diego Moreira, ailier offensif gaucher de 22 ans, internationalbelge né en 2004 vu à la Coupe du monde : c’est fait pour une opération d’environ 50 millions d’euros, avec bonus et pourcentage sur une future revente. La visite médicale est prévue demain à Milan, pour la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan, après Goncalo Ramos.
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Milan, c’est fait pour Diego Moreira : accord avec Strasbourg, les détails
Mendes à la baguette
L’ailier gauche appartenant à Strasbourg vient renforcer l’effectif de Ruben Amorim : opération bouclée avec son agent, Jorge Mendes, à la manœuvre. L’ailier belge de 22 ans voulait rejoindre l’AC Milan malgré l’intérêt de grands clubs en Angleterre, en Allemagne et en Italie : joueur exceptionnellement polyvalent, Moreira peut jouer sur les deux côtés comme piston et constitue un renfort parfait pour le système d’Amorim.
Close par Cardinale
Choix du groupe de travail, il plaît énormément à Amorim pour ses caractéristiques techniques, il convainc Bobby Gardiner et Tiago Estevao, les data analysts protagonistes du nouveau cycle, il a l’approbation de Hendrik Almstadt, surtout, c’est une opération que Gerry Cardinale a voulu conclure en personne pour un jeune, talentueux, qui peut encore beaucoup progresser et devenir un protagoniste.
Où jouera-t-il ?
Moreira sera le milieu gauche excentré, à la place d’Estupinan, ou bien l’un des deux joueurs derrière Gonçalo Ramos. À ce poste, disons de deuxième attaquant-meneur de jeu, peuvent jouer Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, et si besoin Rabiot. Talent, dribble, créativité et polyvalence : au cours de sa carrière, il a joué partout à gauche et aussi à droite, où avec son pied gauche il peut repiquer et chercher le but
QUI EST MOREIRA ET CET INDICE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Moreira est né à Liège, où, à l'époque, son père, l'ancien international de Guinée-Bissau Almami Moreira, évoluait comme joueur au Standard de Liège. Doté de la double nationalité belge et portugaise, tout en étant sélectionnable aussi bien pour la Guinée-Bissau que pour l'Allemagne, il a décidé de représenter l'équipe de Belgique, après avoir joué avec le Portugal Espoirs. Du côté maternel, il est le petit-fils de Helmut Graf, ancien footballeur autrichien qui a évolué dans le club de 1976 à 1982. Formé au Standard de Liège, il est passé par Benfica et Chelsea, ainsi que par l'Olympique lyonnais, avant de rejoindre Strasbourg, justement en synergie avec les Blues. Il y a deux semaines, alors qu'il était en vacances, il s'était entraîné avec le maillot de l'AC Milan, un indice de ce que serait ensuite son avenir.
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