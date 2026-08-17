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Moreira Milan

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Milan, c’est bouclé pour Diego Moreira : accord avec Strasbourg, les détails

Milan AC

Coup surprise de l’AC Milan : opération à 40 millions d’euros, plus des bonus, visite médicale dans les prochains jours.

Troisième recrue de l’été pour l’AC Milan. Le club lombard a trouvé un accord avec Strasbourg pour Diego Moreira, ailier gauche offensif de 22 ans, internationalbelge vu à la Coupe du monde : c’est bouclé pour une opération d’environ 50 millions d’euros, avec bonus et pourcentage sur une future revente.

  • Mendes à la baguette

    L’ailier gauche appartenant à Strasbourg va renforcer l’effectif à la disposition de Ruben Amorim : opération bouclée avec Jorge Mendes à la manœuvre. Le latéral belge de 22 ans voulait rejoindre l’AC Milan malgré l’intérêt de grands clubs en Angleterre, en Allemagne et en Italie : joueur exceptionnellement polyvalent, Moreira peut jouer sur les deux côtés comme piston et constitue un renfort parfait pour le système d’Amorim.

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  • CLOSE PAR CARDINALE

    Choix du groupe de travail, il plaît énormément à Amorim pour ses caractéristiques techniques, convainc Bobby Gardiner et Tiago Estevao, les data analysts protagonistes de la nouvelle ère, a l’approbation de Hendrik Almstadt, surtout, c’est une opération que Gerry Cardinale a voulu conclure en personne pour un jeune, talentueux, qui peut encore beaucoup progresser et devenir un protagoniste.


  • Où jouera-t-il ?

    Moreira sera le milieu excentré gauche, à la place d’Estupinan, ou bien l’un des deux joueurs derrière Gonçalo Ramos. À ce poste, disons de deuxième attaquant-meneur de jeu, peuvent jouer Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, et, si besoin, Rabiot. Talent, dribble, créativité et polyvalence : au cours de sa carrière, il a joué partout à gauche et aussi à droite, où, grâce à son pied gauche, il peut repiquer et chercher le but


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