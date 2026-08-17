Moreira sera le milieu excentré gauche, à la place d’Estupinan, ou bien l’un des deux joueurs derrière Gonçalo Ramos. À ce poste, disons de deuxième attaquant-meneur de jeu, peuvent jouer Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, et, si besoin, Rabiot. Talent, dribble, créativité et polyvalence : au cours de sa carrière, il a joué partout à gauche et aussi à droite, où, grâce à son pied gauche, il peut repiquer et chercher le but



