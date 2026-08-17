Troisième recrue de l’été pour l’AC Milan. Le club lombard a trouvé un accord avec Strasbourg pour Diego Moreira, ailier gauche offensif de 22 ans, internationalbelge vu à la Coupe du monde : c’est bouclé pour une opération d’environ 50 millions d’euros, avec bonus et pourcentage sur une future revente.
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Milan, c’est bouclé pour Diego Moreira : accord avec Strasbourg, les détails
Mendes à la baguette
L’ailier gauche appartenant à Strasbourg va renforcer l’effectif à la disposition de Ruben Amorim : opération bouclée avec Jorge Mendes à la manœuvre. Le latéral belge de 22 ans voulait rejoindre l’AC Milan malgré l’intérêt de grands clubs en Angleterre, en Allemagne et en Italie : joueur exceptionnellement polyvalent, Moreira peut jouer sur les deux côtés comme piston et constitue un renfort parfait pour le système d’Amorim.
CLOSE PAR CARDINALE
Choix du groupe de travail, il plaît énormément à Amorim pour ses caractéristiques techniques, convainc Bobby Gardiner et Tiago Estevao, les data analysts protagonistes de la nouvelle ère, a l’approbation de Hendrik Almstadt, surtout, c’est une opération que Gerry Cardinale a voulu conclure en personne pour un jeune, talentueux, qui peut encore beaucoup progresser et devenir un protagoniste.
Où jouera-t-il ?
Moreira sera le milieu excentré gauche, à la place d’Estupinan, ou bien l’un des deux joueurs derrière Gonçalo Ramos. À ce poste, disons de deuxième attaquant-meneur de jeu, peuvent jouer Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, et, si besoin, Rabiot. Talent, dribble, créativité et polyvalence : au cours de sa carrière, il a joué partout à gauche et aussi à droite, où, grâce à son pied gauche, il peut repiquer et chercher le but
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