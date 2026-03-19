Le Milan ne veut pas perdre d'autres points précieux dans la course à la Ligue des champions et se prépare au mieux pour la prochaine série de matchs. Contre Turin, Allegri pourra compter sur le retour de Rabiot, qui a purgé une suspension lors de la dernière journée de championnat contre la Lazio. Le programme des Rossoneri prévoit également une nouveauté importante pour un milieu de terrain qui s'est révélé essentiel à la philosophie footballistique apportée au club par l'entraîneur de Livourne : Loftus-Cheek.
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Milan, bonne nouvelle pour Allegri : un dispositif de protection pour Loftus-Cheek, qui tentera d'être présent contre Naples
DISPOSITIF POUR LOFTUS-CHEEK
Loftus-Cheek est sur la touche depuis le 22 février dernier en raison d'une blessure qui lui a valu une fracture de la crête alvéolaire de la mâchoire et la perte de plusieurs dents. Le joueur a immédiatement subi une intervention chirurgicale. D'après les informations recueillies par notre rédaction, le milieu de terrain pourra bientôt bénéficier d'un dispositif de protection qui lui permettra de réintégrer le groupe d'Allegri pendant la trêve internationale.
RETOUR CONTRE NAPLES
Loftus-Cheek de retour sur le terrain en un temps record, tel est l'objectif du Milan. Si tout se passe comme prévu, l'ancien joueur de Chelsea serait alors à la disposition d'Allegri pour le match contre Naples, lundi 6 avril.
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