Milan, bonne nouvelle pour Allegri : un dispositif de protection pour Loftus-Cheek, qui tentera d'être présent contre Naples

Le Milan ne veut pas perdre d'autres points précieux dans la course à la Ligue des champions et se prépare au mieux pour la prochaine série de matchs. Contre Turin, Allegri pourra compter sur le retour de Rabiot, qui a purgé une suspension lors de la dernière journée de championnat contre la Lazio. Le programme des Rossoneri prévoit également une nouveauté importante pour un milieu de terrain qui s'est révélé essentiel à la philosophie footballistique apportée au club par l'entraîneur de Livourne : Loftus-Cheek.