Maignan 6 : la moyenne, avec un astérisque, pour le capitaine de l’AC Milan, qui n’a aucune responsabilité sur les deux buts encaissés mais qui, dans le même temps, ne fait rien de plus que l’ordinaire.

Terracciano 5 : début timide, paie peut-être aussi un peu l’émotion de ses débuts européens. Sudakov et Kaminski sont très inspirés et festoient souvent dans sa zone lors des vingt premières minutes. Il monte en régime et sollicite aussi Trubin à la 27e minute avec une belle frappe des 30 mètres. (à partir de la 46e minute Gila5,5 : une entrée en jeu que le défenseur espagnol ne racontera pas à ses petits-enfants : quelques erreurs de trop à la relance et aussi une nervosité bien trop voyante)

De Winter 5,5 : il exécute avec application les tâches qui lui incombent, en retirant espace et temps à la disponibilité de Duran. Mais quand il se prend pour un attaquant, il expédie dans les tribunes un penalty en mouvement qui crie encore vengeance.

Pavlovic 6 : dans son anarchie tactique totale et habituelle, on peut apprécier sa vaine tentative de pousser ses coéquipiers à hausser le pressing, à y croire. C’est toujours le dernier à baisser pavillon.

Chukwueze 6 : l’un des plus inspirés dans les rangs de l’AC Milan, il prêche souvent dans le désert. Une grande disponibilité aussi dans la phase défensive, où il progresse par rapport à ses premières sorties.

Jashari 5 : littéralement dominé par Palinha, l’ancien de Bruges met en avant une capacité innée dans les renversements de jeu soudains, mais en même temps aussi des absences qu’il traîne depuis la saison dernière : la passe décisive involontaire pour Sudakov est à souligner en rouge.Recalé (à partir de la 74e minute Rabiot 5,5 : il ne parvient pas à donner un changement de rythme à l’équipe)

Musah 5,5 : il dévisse un ballon très intéressant dans la surface du Benfica, confirmant des lacunes techniques évidentes. Bon dans la phase de pressing en première période, il tombe rapidement à court d’essence en seconde période, sortant ainsi du match.

Bartesaghi 5 : Amorim lui accorde une chance et le joueur formé à l’AC Milan ne la saisit pas. En totale apnée face à Lukebakio, à qui il laisse tout l’espace nécessaire pour ajuster son tir et inscrire le but de l’avantage. Offensivement, il est pratiquement nul. À revoir. (à partir de la 57e minute Moreira 5,5 : cette fois, il ne parvient pas à donner une impulsion différente au jeu de l’AC Milan, il rate complètement une paire de frappes lointaines)

Hutchinson 5 : il bouge beaucoup et cherche toujours à recevoir le ballon, montrant une grande envie de faire et une bonne personnalité. Il montre aussi quelques bonnes actions, mais dans l’ensemble il garde trop le ballon et reste trop brouillon. (À partir de la 46e minute Pulisic 6 : il bouge beaucoup, crée du jeu et sollicite Trubin avec une frappe dangereuse de l’extérieur de la surface. Volontaire)

Cisse 5,5 : il tente de créer de la densité dans l’axe, mais les deux milieux récupérateurs du Benfica bloquent chacune de ses tentatives. Moins inspiré que lors des sorties précédentes et avec une condition physique encore loin d’être à 100 %. Par intermittence. (à partir de la 57e minute Saelemakers 6 : il apporte assurément plus de fantaisie dans la zone de la ligne des trois quarts, sans toutefois peser)

Ramos 5 : Goncalo, comme ça, ça ne va pas. Toujours en retard sur les centres de ses coéquipiers, peu impliqué dans le jeu. Il s’obstine à jouer en dehors de la surface de réparation. Émoussé.

Entr. Amorim 5 : énième composition complètement ratée, cette fois les changements ne suffisent pas. Le technicien portugais finit par semer beaucoup de confusion et concède ainsi sa première défaite, lourde, depuis qu’il est sur le banc de l’AC Milan.