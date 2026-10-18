Un AC Milan façon docteur Jekill et Mr Hyde s’impose 3-2 face à l’Atalanta. Pendant une heure, les Milanais dominent les débats et mènent 3-0, avant de se faire peur en fin de match lorsque Sarri fait entrer Gaetano, Zalewski et Zappacosta : la remontée échoue d’un rien.
Milan-Atalanta, les notes de CM : Rabiot omniprésent, Ramos ne savoure qu’à moitié. Gaetano redonne vie à l’Atalanta
NOTES DU MILAN
Maignan 7 : son intervention devant Zappacosta à la 82e minute sauve l'AC Milan : il sort avec autorité et courage pour fermer l'angle au joueur de couloir de l'Atalanta.
Gila 7 : première joie sous le maillot de l'AC Milan pour le défenseur espagnol, qui célèbre devant la Curva Sud. Une récompense méritée au terme d'un nouveau match plein d'engagement et de cohésion. Son duel avec Bellanova a été l'un des plus beaux moments de la rencontre. (à partir de la 83e minute, Tomori non noté)
De Winter 5 : il colle à Krstovic pendant tout le match et parvient à contenir l'ancien joueur de Lecce, qui restait sur un doublé contre Venise. Puis il connaît un trou noir total, avec deux erreurs de marquage, sur le premier comme sur le deuxième but adverse. En dents de scie.
Pavlovic 6,5 : un retour défensif monstrueux en plein espace en fin de match pour préserver une victoire qui semblait acquise jusqu'à la 72e minute, avant de se compliquer terriblement.
Chukwueze 6 : il faut souligner les progrès tactiques considérables du Nigérian, qui fait désormais beaucoup de choses, et plutôt bien, dans les deux phases de jeu. Un demi-point en moins pour quelques mauvais choix dans la dernière passe. (à partir de la 52e minute, Hutchinson 5,5 : il ne réédite pas son excellente prestation de Salzbourg, l'adversaire étant aussi, assurément, d'un niveau supérieur. Trop léger dans les duels et trop hésitant lorsqu'il a l'occasion de faire mal, il laisse passer le bon moment)
Musah 6,5 : il récupère et relance avec une régularité impressionnante, étouffant l'organisation du jeu d'Ederson. Il obtient le premier penalty et reste toujours concentré. En progrès constants. (à partir de la 74e minute, Estupinan 5,5 : mal placé sur le deuxième but de l'Atalanta, il illustre des changements ratés par Amorim)
Modric 6,5 : il redescend souvent à hauteur des défenseurs pour apporter de la qualité à la première relance : ses renversements de jeu sont un régal pour les yeux. Il a moins de terrain à couvrir que la saison dernière et fait ainsi mieux circuler le ballon. (à partir de la 74e minute, Jashari 5 : une entrée d'abord difficile pour le milieu adverse, qui perd son homme sur l'action menant au deuxième but de l' Atalanta. Il prend ensuite les commandes, oblige Carnesecchi à intervenir, puis offre une passe parfaite à Ramos, qui ne concrétise pas)
Moreira 7 : c'est l'élément imprévisible d'un AC Milan au jeu très réfléchi : dès qu'il part balle au pied, il sème la panique dans la défense adverse. Il se montre aussi très généreux dans ses longs replis défensifs en diagonale.Décisif.
Rabiot 7,5 : il est la clé du succès de l'AC Milan : Amorim lui accorde une totale liberté de mouvement et le Français exploite les espaces avec une intelligence de jeu supérieure. Il est actuellement le véritable leader technique et émotionnel de l'équipe : il harangue San Siro et ses coéquipiers, inscrit son quatrième but en championnat d'une frappe croisée d'une rare précision et offre le ballon à Gila pour le 3-0. Dominant
Pulisic 6 : ce n'est certainement pas une soirée à raconter à ses petits-enfants, mais il livre une prestation solide au service de l'équipe. Carnesecchi brille en début de seconde période pour le priver d'un but. (à partir de la 74e minute, Loftus-Cheek 6 : il mène bien deux contre-attaques)
Ramos 6,5 : il se déplace sur tout le front de l'attaque, permutant avec Pulisic. Ses actions sont de qualité et il inscrit son deuxième but de la saison en championnat sur penalty. Il en manque un autre, également sur penalty, en seconde période. Il peut faire mieux.
Entr. Amorim 6 : la préparation du match est un petit chef-d'œuvre : son AC Milan écrase l'Atalanta. En revanche, sa gestion des changements est mauvaise.
Notes de l’Atalanta
Carnesecchi 6,5 : il ne peut pas faire grand-chose sur les trois buts encaissés. Il porte peut-être une petite part de responsabilité sur le troisième, mais il a le mérite d’arrêter un penalty qui permet à l’Atalanta de rester dans le match.
Bellanova 6,5 : grande prestation de l’ancien joueur de l’AC Milan : il multiplie les courses dans son couloir et se montre souvent insaisissable. Il délivre la passe décisive sur le but de l’espoir inscrit par Krstovic.
Kristensen 5,5 : parfois trop lent, aussi bien dans ses déplacements que dans ses lectures défensives.
Kolasinac 6 : il commence plutôt bien, mais doit céder sa place en raison d’un problème musculaire. (remplacé à la 20e minute de la première période par Obric, 5 : un match à oublier au plus vite. Il multiplie les erreurs et porte la responsabilité du premier comme du deuxième penalty)
Bernasconi 5,5 : prestation timide pour ce jeune talent : l’AC Milan avait pourtant laissé des espaces de son côté. (remplacé à la 74e minute par Zappacosta, 6 : il change le cours du match, mais son erreur en fin de rencontre coûte cher : sa frappe n’est pas assez placée)
Pasalic 5 : il parcourt beaucoup de kilomètres en première période sans parvenir à créer du jeu, étouffé par le rythme imposé par l’AC Milan et ses milieux de terrain. Il peine dans le rôle de milieu défensif devant la défense. (remplacé à la 59e minute par Gaetano, 6,5 : il entre et change le cours du match en inscrivant le but qui relance tout)
Ederson 5 : encore loin de son niveau habituel : ses incursions dans la surface adverse manquent à l’appel et son jeu de passes reste souvent élémentaire.
Samardzic 6,5 : la seule éclaircie de l’Atalanta pendant 60 minutes, même s’il joue trop excentré. (remplacé à la 74e minute par Scamacca, non noté)
De Ketelaere 5 : spectateur dans un stade qui a aussi été le sien.
Rowe 5 :pour l’instant, c’est un malentendu tactique : il joue toujours trop loin de la surface de réparation, presque à hauteur des défenseurs. À ce poste, il ne peut pas faire de mal. Inoffensif. (remplacé à la 59e minute par Zaleweski, 6,5 : une passe décisive et de nombreuses actions qui mettent l’AC Milan sous pression)
Krstovic 6,5 : il confirme son excellente forme en inscrivant son troisième but en une semaine : il se déplace beaucoup et bien.
Entr. Sarri 5,5 : pendant une heure, on peine à comprendre son Atalanta, puis ses changements lui permettent de revenir dans le match.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles