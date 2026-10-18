Maignan 7 : son intervention devant Zappacosta à la 82e minute sauve l'AC Milan : il sort avec autorité et courage pour fermer l'angle au joueur de couloir de l'Atalanta.

Gila 7 : première joie sous le maillot de l'AC Milan pour le défenseur espagnol, qui célèbre devant la Curva Sud. Une récompense méritée au terme d'un nouveau match plein d'engagement et de cohésion. Son duel avec Bellanova a été l'un des plus beaux moments de la rencontre. (à partir de la 83e minute, Tomori non noté)

De Winter 5 : il colle à Krstovic pendant tout le match et parvient à contenir l'ancien joueur de Lecce, qui restait sur un doublé contre Venise. Puis il connaît un trou noir total, avec deux erreurs de marquage, sur le premier comme sur le deuxième but adverse. En dents de scie.

Pavlovic 6,5 : un retour défensif monstrueux en plein espace en fin de match pour préserver une victoire qui semblait acquise jusqu'à la 72e minute, avant de se compliquer terriblement.

Chukwueze 6 : il faut souligner les progrès tactiques considérables du Nigérian, qui fait désormais beaucoup de choses, et plutôt bien, dans les deux phases de jeu. Un demi-point en moins pour quelques mauvais choix dans la dernière passe. (à partir de la 52e minute, Hutchinson 5,5 : il ne réédite pas son excellente prestation de Salzbourg, l'adversaire étant aussi, assurément, d'un niveau supérieur. Trop léger dans les duels et trop hésitant lorsqu'il a l'occasion de faire mal, il laisse passer le bon moment)

Musah 6,5 : il récupère et relance avec une régularité impressionnante, étouffant l'organisation du jeu d'Ederson. Il obtient le premier penalty et reste toujours concentré. En progrès constants. (à partir de la 74e minute, Estupinan 5,5 : mal placé sur le deuxième but de l'Atalanta, il illustre des changements ratés par Amorim)

Modric 6,5 : il redescend souvent à hauteur des défenseurs pour apporter de la qualité à la première relance : ses renversements de jeu sont un régal pour les yeux. Il a moins de terrain à couvrir que la saison dernière et fait ainsi mieux circuler le ballon. (à partir de la 74e minute, Jashari 5 : une entrée d'abord difficile pour le milieu adverse, qui perd son homme sur l'action menant au deuxième but de l' Atalanta. Il prend ensuite les commandes, oblige Carnesecchi à intervenir, puis offre une passe parfaite à Ramos, qui ne concrétise pas)

Moreira 7 : c'est l'élément imprévisible d'un AC Milan au jeu très réfléchi : dès qu'il part balle au pied, il sème la panique dans la défense adverse. Il se montre aussi très généreux dans ses longs replis défensifs en diagonale.Décisif.

Rabiot 7,5 : il est la clé du succès de l'AC Milan : Amorim lui accorde une totale liberté de mouvement et le Français exploite les espaces avec une intelligence de jeu supérieure. Il est actuellement le véritable leader technique et émotionnel de l'équipe : il harangue San Siro et ses coéquipiers, inscrit son quatrième but en championnat d'une frappe croisée d'une rare précision et offre le ballon à Gila pour le 3-0. Dominant

Pulisic 6 : ce n'est certainement pas une soirée à raconter à ses petits-enfants, mais il livre une prestation solide au service de l'équipe. Carnesecchi brille en début de seconde période pour le priver d'un but. (à partir de la 74e minute, Loftus-Cheek 6 : il mène bien deux contre-attaques)

Ramos 6,5 : il se déplace sur tout le front de l'attaque, permutant avec Pulisic. Ses actions sont de qualité et il inscrit son deuxième but de la saison en championnat sur penalty. Il en manque un autre, également sur penalty, en seconde période. Il peut faire mieux.

Entr. Amorim 6 : la préparation du match est un petit chef-d'œuvre : son AC Milan écrase l'Atalanta. En revanche, sa gestion des changements est mauvaise.