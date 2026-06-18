Après l’échec de la nomination de Markus Krosche au poste de directeur sportif, le Milan doit relancer la recherche d’un nouveau directeur technique, lequel devra valider la nomination déjà actée de Ruben Amorim sur le banc rossonero. Une situation pour le moins inhabituelle pour le club rossonero, qui se heurte à plusieurs refus et doit accélérer le processus, le stage d’été débutant le 12 juillet. Le Diavolo accuse déjà un retard considérable.
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Milan : après les déconvenues Krosche et Hardung, le nouveau casting se dessine : Boto et Kehl entrent en scène
LES NOUVEAUTÉS
José Boto, actuellement au Flamengo, est un observateur portugais expérimenté, proche de Amorim et ancien coéquipier du nouvel entraîneur du Milan au Benfica. Son nom circule depuis quelques heures auprès de Gerry Cardinale, soutenu par plusieurs intermédiaires.
Sa principale force ? Repérer les talents avant qu’ils ne confirment leur niveau. Dans le milieu du recrutement, il est reconnu comme l’un des meilleurs de sa génération. Au fil de sa carrière, il a accumulé une solide expérience au Shakhtar Donetsk, au PAOK Salonique et à Osijek.
Autre profil étudié : Sebastian Kehl, qui a quitté le Borussia Dortmund il y a trois mois et dont la philosophie se rapproche de celle de Krosche. Né en 1980 à Fluida (Allemagne), il pourrait correspondre au profil recherché par le Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, Jason Ayto, fraîchement revenu de Brighton, a également été proposé par un intermédiaire.
Ils sont de nouveau à la mode
Bien qu’il n’ait que 31 ans (il est né en 1995), le parcours de Devin Özek, pressenti par le Milan comme éventuel directeur sportif, est déjà bien fourni. Il a réalisé des exploits avec le Bayer Leverkusen, remportant un titre et atteignant la finale de la Ligue Europa, et s’est également très bien illustré à Fenerbahçe avec une Supercoupe remportée et une deuxième place à trois points de Galatasaray. Le Milan s’intéresse à lui depuis plusieurs semaines, même si rien n’a encore été officialisé : pour l’instant, des contacts ont eu lieu, mais ils restent informels.
Le nom de Ramon Planes reste également sur la table : l’ancien dirigeant du Barça avait été proposé dès l’origine par Zlatan Ibrahimović. Reste à savoir si, après une dizaine de jours de silence, le Milan va de nouveau se tourner vers l’expérience de ce dirigeant espagnol.