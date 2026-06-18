José Boto, actuellement au Flamengo, est un observateur portugais expérimenté, proche de Amorim et ancien coéquipier du nouvel entraîneur du Milan au Benfica. Son nom circule depuis quelques heures auprès de Gerry Cardinale, soutenu par plusieurs intermédiaires.





Sa principale force ? Repérer les talents avant qu’ils ne confirment leur niveau. Dans le milieu du recrutement, il est reconnu comme l’un des meilleurs de sa génération. Au fil de sa carrière, il a accumulé une solide expérience au Shakhtar Donetsk, au PAOK Salonique et à Osijek.





Autre profil étudié : Sebastian Kehl, qui a quitté le Borussia Dortmund il y a trois mois et dont la philosophie se rapproche de celle de Krosche. Né en 1980 à Fluida (Allemagne), il pourrait correspondre au profil recherché par le Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, Jason Ayto, fraîchement revenu de Brighton, a également été proposé par un intermédiaire.



