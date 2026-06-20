Puissance et vision de jeu : Morten Hjulmand s’est imposé au Sporting Lisbonne grâce à sa personnalité et à la régularité de ses performances. Arrivé de Lecce à l’été 2023 pour 20 millions d’euros, le milieu danais a rapidement endossé le brassard de capitaine. Sa rencontre avec Ruben Amorim a marqué un tournant dans sa carrière : l’entraîneur portugais a su mettre en valeur toutes les qualités du milieu de terrain danois, dont la valeur marchande a presque triplé. Le nouvel entraîneur du Milan tente à nouveau sa chance : il souhaite l’avoir à ses côtés à Milan pour sa première expérience en Serie A.
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Milan : Amorim veut faire d’Hjulmand le pivot du nouveau projet sportif, pour un coût estimé à 45 millions d’euros
TOURNANT TACTIQUE
Premier ajustement tactique entre Allegri et Amorim : le poste de meneur de jeu. On évoluera d’un meneur de jeu classique, en retrait, vers un meneur de jeu positionnel, davantage orienté vers la transition et la récupération du ballon. Le profil de Hjulmand correspond parfaitement à la philosophie d’Amorim. Sans pour autant sous-estimer un retour aux sources de Samuele Ricci, qui pourrait constituer une solution intéressante au poste de milieu défensif (rôle qu’il a occupé lors de 90 % des matchs disputés avec le Torino) et non plus en tant que milieu excentré, où il a beaucoup peiné la saison dernière.
Bénéficiez d’une remise sur la clause.
Sous contrat avec le Sporting Lisbonne jusqu’en 2028, Hjulmand est protégé par une clause libératoire colossale de 80 millions d’euros. Il y a un an toutefois, le milieu de terrain a obtenu une garantie du club : s’il prolonge son séjour à Lisbonne, il pourra partir en 2026 pour un montant plus abordable, à condition qu’une offre arrive. Soit un minimum de 45 millions d’euros. Une somme élevée pour le Milan AC, mais nettement plus abordable que les 80 millions initiaux. De quoi nourrir de sérieuses tentations…