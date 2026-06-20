Milan : Amorim veut faire d’Hjulmand le pivot du nouveau projet sportif, pour un coût estimé à 45 millions d’euros

Puissance et vision de jeu : Morten Hjulmand s’est imposé au Sporting Lisbonne grâce à sa personnalité et à la régularité de ses performances. Arrivé de Lecce à l’été 2023 pour 20 millions d’euros, le milieu danais a rapidement endossé le brassard de capitaine. Sa rencontre avec Ruben Amorim a marqué un tournant dans sa carrière : l’entraîneur portugais a su mettre en valeur toutes les qualités du milieu de terrain danois, dont la valeur marchande a presque triplé. Le nouvel entraîneur du Milan tente à nouveau sa chance : il souhaite l’avoir à ses côtés à Milan pour sa première expérience en Serie A.