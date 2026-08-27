Milan, Amorim : « Tomori, Fofana et Gimenez sont de bons joueurs mais il est impossible qu’ils reviennent dans le projet »

Le mercato est sur le point de se terminer. Êtes-vous content que ce soit le dernier match avec le marché des transferts ouvert, et pouvez-vous nous donner des nouvelles de Leao et Ricci ?

« Je suis très content de l’équipe. Je ne sais pas ce qui se passera d’ici à la fin du mercato. Leao n’est pas prêt à être convoqué, il ne s’est entraîné qu’une seule fois et ne sera pas du match. Nous devons attendre encore cinq jours avant la fin des transferts. Si quelqu’un arrive, ce sera parce qu’il pourra nous aider à la fois dans le présent et dans le futur. Moi, j’essaierai de choisir les meilleurs éléments pour le match de demain. À la fin du mercato, nous parlerons de notre effectif. »

Est-ce un choix définitif concernant Tomori, Fofana et Gimenez, ou pourraient-ils être réintégrés ?

« Ce n’est pas qu’ils ne sont pas d’excellents joueurs et d’excellentes personnes, mais il est impossible de s’entraîner avec 27 joueurs à disposition. Nous, en tant que club, devons leur permettre d’exercer leur activité dans les meilleures conditions. Le mercato est ouvert, mais mon attention est tournée vers Venise. »





Ne pensez-vous pas que l’équipe soit un peu juste à certains postes ?

« Je crois que nous devons rester concentrés sur le match. Il y a beaucoup de joueurs et de jeunes qui ont besoin de temps de jeu. Nous ne pouvons pas penser résoudre tous les problèmes en une seule session de mercato. Il faudra du temps pour tout remettre en ordre. Ensuite, il pourrait y avoir des surprises. Aujourd’hui, tout le monde veut que les choses aillent vite, mais je pense qu’il faut du temps pour certaines choses. Et il pourrait y avoir des surprises, comme cela s’est passé avec Cisse. Maintenant, tout ce que nous faisons aura un impact sur l’avenir et il faut du calme, de la patience et peut-être – je le répète – qu’il y aura des surprises. »

Si Leao devait rester, est-ce un joueur sur lequel vous pourriez compter ou rentrerait-il dans le groupe avec Fofana, Tomori et Gimenez ?

« Nous pourrons parler de cela dans cinq jours. Il est difficile de parler de situations individuelles. Je comprends ce que vous me demandez, mais lors de la prochaine conférence je vous dirai tout sur le mercato. Leao est un très grand joueur et, s’il est dans le bon état d’esprit, il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde. Parfois, dans le football, il arrive un moment où il faut aller ailleurs. Nous n’avons pas encore parlé de Venise, de la façon dont son équipe joue, du fait que c’est une équipe qui a très bien fait la saison dernière en Serie B. Moi, je suis concentré sur mon premier match à San Siro »