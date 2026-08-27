Après son succès pour ses débuts sur la pelouse du Torino grâce aux buts de Cisse et Rabiot, l’AC Milan retrouve San Siro pour le match avancé du vendredi contre Venise. Ruben Amorim présente ce duel face au club lagunaire et répond aussi aux questions sur le mercato : "Je pense que nous devons améliorer les mécanismes et la stabilité de l’équipe. Nous devons la préparer afin que tout le monde soit impliqué. Impossible d’être compétitifs si ce sont toujours les mêmes qui jouent : pour gagner des trophées, il faut savoir changer. En Serie A, les adversaires changent d’une semaine à l’autre en termes de caractéristiques. Il est important de faire tourner aussi dans cette optique.”
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Milan, Amorim : « Tomori, Fofana et Gimenez sont de bons joueurs mais il est impossible qu’ils reviennent dans le projet »
Sur Leão et les trois joueurs écartés du groupe
Le mercato est sur le point de se terminer. Êtes-vous content que ce soit le dernier match avec le marché des transferts ouvert, et pouvez-vous nous donner des nouvelles de Leao et Ricci ?
« Je suis très content de l’équipe. Je ne sais pas ce qui se passera d’ici à la fin du mercato. Leao n’est pas prêt à être convoqué, il ne s’est entraîné qu’une seule fois et ne sera pas du match. Nous devons attendre encore cinq jours avant la fin des transferts. Si quelqu’un arrive, ce sera parce qu’il pourra nous aider à la fois dans le présent et dans le futur. Moi, j’essaierai de choisir les meilleurs éléments pour le match de demain. À la fin du mercato, nous parlerons de notre effectif. »
Est-ce un choix définitif concernant Tomori, Fofana et Gimenez, ou pourraient-ils être réintégrés ?
« Ce n’est pas qu’ils ne sont pas d’excellents joueurs et d’excellentes personnes, mais il est impossible de s’entraîner avec 27 joueurs à disposition. Nous, en tant que club, devons leur permettre d’exercer leur activité dans les meilleures conditions. Le mercato est ouvert, mais mon attention est tournée vers Venise. »
Ne pensez-vous pas que l’équipe soit un peu juste à certains postes ?
« Je crois que nous devons rester concentrés sur le match. Il y a beaucoup de joueurs et de jeunes qui ont besoin de temps de jeu. Nous ne pouvons pas penser résoudre tous les problèmes en une seule session de mercato. Il faudra du temps pour tout remettre en ordre. Ensuite, il pourrait y avoir des surprises. Aujourd’hui, tout le monde veut que les choses aillent vite, mais je pense qu’il faut du temps pour certaines choses. Et il pourrait y avoir des surprises, comme cela s’est passé avec Cisse. Maintenant, tout ce que nous faisons aura un impact sur l’avenir et il faut du calme, de la patience et peut-être – je le répète – qu’il y aura des surprises. »
Si Leao devait rester, est-ce un joueur sur lequel vous pourriez compter ou rentrerait-il dans le groupe avec Fofana, Tomori et Gimenez ?
« Nous pourrons parler de cela dans cinq jours. Il est difficile de parler de situations individuelles. Je comprends ce que vous me demandez, mais lors de la prochaine conférence je vous dirai tout sur le mercato. Leao est un très grand joueur et, s’il est dans le bon état d’esprit, il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde. Parfois, dans le football, il arrive un moment où il faut aller ailleurs. Nous n’avons pas encore parlé de Venise, de la façon dont son équipe joue, du fait que c’est une équipe qui a très bien fait la saison dernière en Serie B. Moi, je suis concentré sur mon premier match à San Siro »
Sur Leao et la prolongation de Rabiot
Quel type d’impact attends-tu demain à San Siro et à quel Venezia t’attends-tu ?
« Je crois que ce sera une journée spéciale pour moi, je ressentirai la responsabilité d’être l’entraîneur de l’AC Milan. Mais je veux aussi profiter du moment. Je m’attends à un match difficile. Nous avons vu le match contre Lecce, nous avons montré beaucoup d’images aux joueurs qui vont au-delà du résultat contre Lecce. Il y aura un peu de tension, mais nous devons être intelligents, humbles et prêts à presser, à beaucoup courir et à bien gérer la possession du ballon. Eux viendront nous chercher en un contre un sur tout le terrain et ce qui m’a frappé, en voyant les matches de la première journée, c’est que nous devons mieux vendre le produit du football italien parce qu’il y a beaucoup de bons entraîneurs et qu’il y a une bonne qualité du produit. Venezia viendra ici sans la pression du résultat, qui sera entièrement sur nous. Nous devrons réfléchir quand nous aurons le ballon, même si nos supporters voudront un Milan qui domine le jeu. Mais nous devons être humbles et intelligents dans notre manière de le faire. »
Comment veux-tu changer la perception de ton Milan ?
« Concernant ma position sur ma manière de regarder les matches, je ne sais pas pourquoi je le fais. Je préfère que les gens ne nous considèrent pas parmi les favoris pour gagner le Scudetto. Nous devons jouer les matches sans trop baisser notre niveau de performance. Il faut de la continuité dans les performances. Nous avons besoin de temps pour grandir. Je pense qu’un match ne change rien, parce qu’une équipe peut bien jouer puis ne pas le faire. Nous devons trouver cette continuité en jouant bien chaque semaine. Quand je vois mon équipe à l’entraînement, je trouve que nous travaillons bien et qu’il y a beaucoup d’engagement de la part des joueurs. C’est seulement ainsi que nous pouvons nous améliorer et, pour le faire, tous les joueurs doivent se sentir partie prenante du projet. Et pour mieux vendre le produit, il faut pratiquer un beau football. »
Quelle est l’importance de Rabiot et quand a-t-il voulu rester à l’AC Milan ?
« Je ne le connaissais pas avant d’arriver ici, mais Adrien est un joueur crucial pour notre projet. Nous avons voulu le garder et s’il y a une possibilité, son contrat doit être renouvelé. Il le sait. C’est un grand professionnel et il a une envie d’apprendre impressionnante. Il aide beaucoup ses coéquipiers pendant les entraînements. Il a joué à Turin avec seulement trois entraînements, et pourtant il a été décisif. Il est encore loin de sa meilleure forme. »
Sur Maignan et les problèmes contre les petites équipes
Comment avez-vous trouvé Maignan après un été intense pour lui ?
« Une chose que j’ai apprise, c’est que je dois voir les choses de mes propres yeux pour pouvoir bien les évaluer. J’ai parlé avec lui, c’est un joueur impliqué dans ce projet, c’est un leader. Il est très fort dans les détails, il exige du respect et nous voulons qu’il reste ici. Je le vois heureux avec le nouveau préparateur des gardiens. Je sais qu’on a beaucoup parlé de lui sur les réseaux sociaux. À l’entraînement, il se comporte en leader et cela me pousse à penser qu’il est très heureux ici. »
L’an dernier, l’AC Milan a perdu son premier match à San Siro contre la Cremonese et le problème s’est répété pendant le reste du championnat. Avez-vous compris la raison de ces difficultés et si, vis-à-vis de l’équipe, vous avez changé quelque chose pour éviter que le problème ne se reproduise ?
« Pour moi, c’est là le point central. On ne peut pas avoir le souci du détail dans les grands matches et ensuite ne pas avoir la même concentration contre des adversaires que les gens pensent plus abordables. Je ne sais pas si c’était un problème d’humilité ou non, je n’étais pas là. Nous ne pouvons pas voir une équipe, par exemple, contre l’Inter et une autre contre un autre adversaire. Si nous restons concentrés, nous pouvons gagner contre tout le monde. Si nous ne le sommes pas en permanence, nous pouvons aussi perdre contre une équipe de Serie B. Nous devons penser que notre prochain adversaire est toujours l’équipe la plus forte du monde. »
Comment va Pulisic ? Verra-t-on davantage Rabiot comme milieu de terrain ou comme numéro 10 ?
« Pulisic revient d’une blessure et ne sera pas titulaire. Nous verrons s’il pourra jouer quelques minutes. Concernant Rabiot, je peux dire qu’il pourra jouer aussi bien comme milieu de terrain que comme numéro 10, cela dépendra de ce que nous voudrons du match. Cela dépendra des joueurs qui seront à disposition. Je sais qu’il a l’habitude de jouer dans l’axe. En numéro 10, il a très bien fait quand il était à Marseille. Il est très intelligent, il a une frappe de loin et une excellente lecture des situations, comme on l’a vu sur le but à Turin. »
Quelles sont les paires sur les côtés de cet AC Milan ?
« Diego Moreira peut jouer aussi bien avec Chukwueze qu’à sa place. Si Chukwu devait manquer, avec Moreira nous avons mis un joueur qui ne fera pas changer l’identité de l’équipe. Il y aura des matches dans lesquels nous jouerons avec deux ailiers très offensifs. Si nous trouvons un milieu à quatre, il peut y avoir Bartesaghi pour redescendre sur la ligne de notre défense. Nous verrons. »
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