Un but pour ses débuts en Serie A au Tardini contre Parme, cinq journées en protagoniste absolu du milieu de terrain avec Cagliari et désormais la première convocation avec l’Italie A. Alessandro Romano ne pouvait pas imaginer un meilleur début de saison. Le joueur né en 2006 a reçu la confiance totale de Fabio Pisacane et mène désormais ce qui est la véritable surprise de ce début de saison en Serie A.
Milan : Amorim sous le charme de Romano, de Cagliari ; il vaut désormais cinq fois le montant encaissé par la Roma cet été
Le regret de la Roma
Demain, contre la Belgique, Romano pourrait aussi connaître sa première titularisation avec l’Italie. Ce serait un autre pas énorme pour un garçon qui, il y a seulement quelques semaines, découvrait pour la première fois avec continuité le football des grands. Une ascension rapide, mais toujours les pieds sur terre : ceux qui connaissent Alessandro le décrivent comme un garçon déterminé, mais en même temps humble et parfaitement conscient des pièges qui se cachent derrière des moments exaltants comme celui qu’il est en train de vivre. Cagliari et le président Giulini se frottent les mains, car ils tiennent entre leurs mains l’un des meilleurs talents du football italien. La Roma, en revanche, peut nourrir davantage de regrets, elle qui a dû sacrifier le joueur né en 2006 en juin sur l’autel du marché des transferts pour des raisons de bilan : dans les caisses de la Roma sont entrés 5 millions plus bonus pour atteindre 6,5. Pour le club romain, qui avait initialement demandé environ 7 à 8 millions, cela a tout de même été une belle bouffée d’air sur le plan des plus-values
Milan à l’Olimpico à la demande d’Amorim
Romano, dans son Olimpico, aura les yeux de la moitié de l'Europe braqués sur lui. Surtout ceux du Milan, qui a déjà mandaté l’un de ses recruteurs pour suivre de très près le milieu de terrain de Cagliari, à la demande précise d’Amorim : Romano intrigue beaucoup le technicien portugais. Sur l'ancien joueur de la Roma, il y a aussi la Juventus, l’Inter et plusieurs clubs de Liga, mais toute discussion sera renvoyée à l’été prochain : en janvier, sauf offres irrésistibles, il ne quittera pas Cagliari. Le président Giulini commence, lui, à faire ses comptes : l’idée serait une évaluation entre 20 et 25 millions d’euros.
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