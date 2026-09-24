Milan : Amorim sous le charme de Romano, de Cagliari ; il vaut désormais cinq fois le montant encaissé par la Roma cet été

Demain, contre la Belgique, Romano pourrait aussi connaître sa première titularisation avec l’Italie. Ce serait un autre pas énorme pour un garçon qui, il y a seulement quelques semaines, découvrait pour la première fois avec continuité le football des grands. Une ascension rapide, mais toujours les pieds sur terre : ceux qui connaissent Alessandro le décrivent comme un garçon déterminé, mais en même temps humble et parfaitement conscient des pièges qui se cachent derrière des moments exaltants comme celui qu’il est en train de vivre. Cagliari et le président Giulini se frottent les mains, car ils tiennent entre leurs mains l’un des meilleurs talents du football italien. La Roma, en revanche, peut nourrir davantage de regrets, elle qui a dû sacrifier le joueur né en 2006 en juin sur l’autel du marché des transferts pour des raisons de bilan : dans les caisses de la Roma sont entrés 5 millions plus bonus pour atteindre 6,5. Pour le club romain, qui avait initialement demandé environ 7 à 8 millions, cela a tout de même été une belle bouffée d’air sur le plan des plus-values