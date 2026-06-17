Précision importante : Jorge Mendes n’a pas participé aux négociations ayant mené à la signature de Ruben Amorim au Milan pour les trois prochaines saisons. Gerry Cardinale a rencontré l’entraîneur portugais à Lisbonne la semaine dernière, avant de négocier avec son agent de longue date, Costa. Aucune collaboration sur le marché des transferts n’est prévue avec le super-agent portugais : si des joueurs de son agence Gestifute sont contactés, c’est uniquement parce qu’ils figurent sur la liste des profils proposés par Amorim lui-même.





Parmi ces joueurs figure l’attaquant du PSG Gonçalo Ramos, que Jorge Mendes cherche à éloigner de la capitale française et qu’il avait déjà proposé au Milan et à la Juventus dès janvier. Né en 2001, l’avant-centre portugais se montre très intéressé par l’idée d’évoluer en Serie A.