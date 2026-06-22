Milan : Amorim se tourne vers le Sporting ; Hjulmand et Trincao figurent parmi les cibles du mercato

L’arrivée de Ruben Amorim pourrait significativement influencer les stratégies de mercato du Milan. Selon Sky Sport, le nouvel entraîneur rossonero aurait coché deux noms qu’il connaît bien pour avoir évolué à ses côtés au Sporting : Morten Hjulmand et Francisco Trincão.





Le milieu danois, admiré pour sa technique, son leadership et sa polyvalence, correspond parfaitement au profil recherché pourrenforcer le secteur central du Milan. Passé par Lecce, Hjulmand a été l’un des piliers du Sporting ces dernières saisons et pourrait apporter équilibre et intensité au milieu de terrain rossonero.



