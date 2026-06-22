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grafica cm amorimGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Milan : Amorim se tourne vers le Sporting ; Hjulmand et Trincao figurent parmi les cibles du mercato

Milan AC
Mercato
R. Amorim
M. Hjulmand
Trincao

Point mercato du Milan : les indications d'Amorim

L’arrivée de Ruben Amorim pourrait significativement influencer les stratégies de mercato du Milan. Selon Sky Sport, le nouvel entraîneur rossonero aurait coché deux noms qu’il connaît bien pour avoir évolué à ses côtés au Sporting : Morten Hjulmand et Francisco Trincão.


Le milieu danois, admiré pour sa technique, son leadership et sa polyvalence, correspond parfaitement au profil recherché pourrenforcer le secteur central du Milan. Passé par Lecce, Hjulmand a été l’un des piliers du Sporting ces dernières saisons et pourrait apporter équilibre et intensité au milieu de terrain rossonero.


  • Francisco Trincão, ailier offensif portugais, mérite également l’attention des observateurs. Sous la houlette de Rúben Amorim, il a connu l’une des meilleures périodes de sa carrière. Sa capacité à créer le danger, sa technique et sa polyvalence constitueraient des atouts précieux pour le nouveau projet sportif du Milan.


    En revanche, la situation est différente pour Pedro Gonçalves : malgré les rumeurs des dernières heures, Sky Sport précise que l’intérêt concret du Milan pour l’ailier du Sporting n’est pas confirmé à ce stade.



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  • Avant d’entrer dans le vif du sujet, Amorim entend d’abord analyser minutieusement l’effectif dont il dispose. L’entraîneur portugais souhaite évaluer tous les joueurs présents durantla préparation estivale, afin d’identifier avec précision les postes à renforcer et ceux sur lesquels des départs pourraient être envisagés. Ce n’est qu’après cette phase d’observation que seront définies les priorités du mercato des Rossoneri, tant en termes d’arrivées que de départs.