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grafica amorim milanGetty Images

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Milan, Amorim sans filtre en conférence de presse : la vision du Portugais comme leader du vestiaire et manager à l’anglaise selon les souhaits de Cardinale

Milan AC

Des paroles aux actes : Amorim explique sa vision de la gestion du groupe et des cadres de l’effectif

Une bonne heure de conférence de presse, en tacle sur plusieurs grands sujets. Amorim préfère travailler sur le terrain, avec ses joueurs, plutôt que de multiplier les déclarations publiques, mais cela ne veut pas dire qu’il évite les questions. Au contraire, il les affronte, tout en prenant des risques calculés. Le technicien portugais a toutefois tenu d’emblée à rendre hommage à Rino Gattuso, qu’il a qualifié de légende : "Gattuso est une légende de l’AC Milan : le 

talent

 ne fait pas tout. La passion qu’il avait est quelque chose que nous devons retrouver dans notre club. Elle a manqué ces dernières années, il faut la mettre sur le terrain. Avec de la passion et de l’engagement, on peut surmonter plusieurs problèmes". 

  • LA GESTION DU GROUPE

    Un thème central de la conférence de presse avant Lazio-AC Milan a été celui lié à la condition actuelle de Pulisic : celle de l’Américain est un véritable cas entre terrain et mercato. Il ne prolonge pas et n’a pas trouvé de place lors des trois premières journées, où il doit encore faire ses débuts. Amorim a justifié en ces termes la gestion particulière du fort attaquant américain : « Vous le verrez demain, je ne sais pas si ce sera d’entrée ou en cours de match. Je pense qu’il jouera quelques minutes. J’aime beaucoup ce joueur. Il est en colère parce qu’il a zéro minute jusqu’ici et j’aime cela chez mes joueurs. N’oubliez pas qu’il a eu une blessure cet été et qu’ensuite, lors du premier entraînement, il a reçu un coup et s’est arrêté. Je ne retirerai pas ceux qui font bien les choses juste pour mettre un “nom” : c’est ma manière de gérer le groupe et je mourrai avec ces principes. Pulisic est très important pour moi. Après la trêve internationale, il y a 8 semaines avec trois matches par semaine : tout le monde sera fatigué vu le nombre de matches. Pulisic est important et il jouera beaucoup de matches. Mais il faut comprendre le contexte et mon histoire pour comprendre pourquoi je fais certains choix. Mais vous verrez Pulisic dès ce week-end. »


    Un vade-mecum clair sur la manière dont le Portugais entend gérer non seulement Pulisic mais tout le groupe : ce qui compte, c’est ce qui est fait à l’entraînement et non le nom. Le seul leader au-dessus de tous, avec la pleine conscience du poids de chaque décision. Traduit en termes simples : Amorim prend d’importantes responsabilités en ayant conscience de ce que cela implique.

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  • Vision commune avec Cardinale

    L’idée d’un entraîneur à l’anglaise, avec des fonctions de manager à la fois pour les choix sur le marché et en interne dans la vie quotidienne du groupe, vient précisément de Gerry Cardinale. Selon la vision du patron de RedBird et de l’AC Milan, l’entraîneur est le maillon faible du football italien et le premier à sauter quand les choses ne tournent pas selon les plans initiaux. Le choix d’Amorim visait justement à casser certains schémas : le Milan est passé du « le mercato, c’est la direction qui s’en charge, l’entraîneur entraîne » d’Ibrahimovic à propos de Fonseca à une équipe de travail intégrée sur le mercato, avec Amorim qui a le dernier mot sur tout. Une petite révolution qui a besoin de temps, de soutien et de cohésion : le nouveau Milan part du leadership d’Amorim.

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