Un thème central de la conférence de presse avant Lazio-AC Milan a été celui lié à la condition actuelle de Pulisic : celle de l’Américain est un véritable cas entre terrain et mercato. Il ne prolonge pas et n’a pas trouvé de place lors des trois premières journées, où il doit encore faire ses débuts. Amorim a justifié en ces termes la gestion particulière du fort attaquant américain : « Vous le verrez demain, je ne sais pas si ce sera d’entrée ou en cours de match. Je pense qu’il jouera quelques minutes. J’aime beaucoup ce joueur. Il est en colère parce qu’il a zéro minute jusqu’ici et j’aime cela chez mes joueurs. N’oubliez pas qu’il a eu une blessure cet été et qu’ensuite, lors du premier entraînement, il a reçu un coup et s’est arrêté. Je ne retirerai pas ceux qui font bien les choses juste pour mettre un “nom” : c’est ma manière de gérer le groupe et je mourrai avec ces principes. Pulisic est très important pour moi. Après la trêve internationale, il y a 8 semaines avec trois matches par semaine : tout le monde sera fatigué vu le nombre de matches. Pulisic est important et il jouera beaucoup de matches. Mais il faut comprendre le contexte et mon histoire pour comprendre pourquoi je fais certains choix. Mais vous verrez Pulisic dès ce week-end. »





Un vade-mecum clair sur la manière dont le Portugais entend gérer non seulement Pulisic mais tout le groupe : ce qui compte, c’est ce qui est fait à l’entraînement et non le nom. Le seul leader au-dessus de tous, avec la pleine conscience du poids de chaque décision. Traduit en termes simples : Amorim prend d’importantes responsabilités en ayant conscience de ce que cela implique.