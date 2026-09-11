Une bonne heure de conférence de presse, en tacle sur plusieurs grands sujets. Amorim préfère travailler sur le terrain, avec ses joueurs, plutôt que de multiplier les déclarations publiques, mais cela ne veut pas dire qu’il évite les questions. Au contraire, il les affronte, tout en prenant des risques calculés. Le technicien portugais a toutefois tenu d’emblée à rendre hommage à Rino Gattuso, qu’il a qualifié de légende : "Gattuso est une légende de l’AC Milan : le
talent
ne fait pas tout. La passion qu’il avait est quelque chose que nous devons retrouver dans notre club. Elle a manqué ces dernières années, il faut la mettre sur le terrain. Avec de la passion et de l’engagement, on peut surmonter plusieurs problèmes".