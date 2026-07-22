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Milan : Amorim peut souffler, Cissé a repris l’entraînement collectif ; la décision concernant Idrissi est toujours en cours

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Alphadjo Cissè a repris l’entraînement collectif pour la première fois depuis sa blessure avec l’équipe première. Idrissi effectue lui aussi son retour au sein du groupe Milan Futuro.

Alphadio Cissé entrevoit enfin le bout du tunnel : l’opération chirurgicale qu’il a subie fin février n’est plus qu’un lointain souvenir. L’ancien Verone a retrouvé la pleine possession de ses moyens et se tient prêt à réaffirmer les qualités exhibées lors du premier acte de la saison dernière en Serie B sous le maillot de Catanzaro, où il avait trouvé le chemin des filets à huit reprises.

  • Cissé réintègre le groupe

    Ce matin, Cissé a pris part à la séance d'entraînement avec le groupe professionnel pour la première fois depuis son blessure musculaire, survenue peu après son arrivée au club rossonero. Lors de sa première semaine, l'ancien Veronais, recruté en janvier pour 8 millions d'euros plus des bonus, s'était contenté de travailler en salle. Amorim entend le superviser de près avant de statuer sur son utilisation la saison prochaine.

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  • IDRISSI ET L’AVENIR DU MILAN

    Yahya Idrissi a repris l’entraînement avec le Milan Futuro, dirigé par l’entraîneur Sergio Navarro. Précédemment convoqué par Ruben Amorim pour le stage de préparation de l’équipe première, l’ancien joueur de Chelsea intègre donc temporairement le groupe futuriste.

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