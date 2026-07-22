Milan : Amorim peut souffler, Cissé a repris l’entraînement collectif ; la décision concernant Idrissi est toujours en cours

Ce matin, Cissé a pris part à la séance d'entraînement avec le groupe professionnel pour la première fois depuis son blessure musculaire, survenue peu après son arrivée au club rossonero. Lors de sa première semaine, l'ancien Veronais, recruté en janvier pour 8 millions d'euros plus des bonus, s'était contenté de travailler en salle. Amorim entend le superviser de près avant de statuer sur son utilisation la saison prochaine.