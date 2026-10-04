Après ce qui a été vu contre la Roma de Di Francesco, Amorim pourrait reconduire sa nouvelle défense à 4, tant il est resté satisfait de la manière dont ses joueurs ont abordé les deux phases et ont créé bien davantage devant par rapport aux matches précédents.





C’est Tuttosport qui rapporte l’intention de l’entraîneur portugais et motive ce choix de l’ex-Man United par la volonté de mettre au maximum en valeur les caractéristiques de ce Milan. Son sentiment est que l’équipe fonctionne mieux ainsi, qu’elle est plus fluide, plus dangereuse et mieux protégée. Pendant cette trêve à Milanello, le travail s’est poursuivi sur ces principes de jeu et sur cette nouvelle version, comme l’a montré le match amical contre Padoue. Dans ce nouveau dispositif, le travail de Gila est encore plus fondamental : dans l’axe, il se décalerait sur le côté droit, comme il l’a déjà fait contre Lecce. Sa qualité de meneur dans la construction – qui resterait de toute façon fluide et pas forcément ancrée à une défense à 4 – serait ainsi décisive pour partir immédiatement à l’attaque, mais aussi pour éviter de subir des contres comme lors des premiers matches de la saison.





Il s’agirait assurément d’un fait historique pour Amorim, qui au cours de sa carrière n’a que très rarement délaissé la défense à 3 lors des plus de 300 matches officiels qu’il a dirigés entre Braga, le Sporting et Manchester United. Il le ferait toutefois pour mettre en valeur ses nombreux joueurs offensifs, capables de percussion et de dribble, dont il dispose. En pouvant en aligner d’autres devant et en leur évitant de longues courses vers l’arrière, le Portugais pense favoriser Chukwueze, Moreira, Pulisic mais aussi Modric (qui serait davantage couvert) et Ramos qui pourrait recevoir plus de ballons.