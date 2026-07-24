L’arrivée de Gila en provenance de la Lazio pour 30 millions a relégué Tomori, désormais tombé à la dernière place dans la hiérarchie d’Amorim. Le défenseur anglais est parti avec l’équipe en direction de Glasgow pour le match amical contre le Celtic, mais avec son téléphone portable toujours allumé dans l’attente de nouvelles intéressantes de la part de ses agents. L’ancien de Chelsea plaît à Coventry, Hull, West Ham et Newcastle et attend la bonne offre, tant sur le plan économique que du projet, pour dire adieu à l’AC Milan : il y a une volonté de changer d’air après des années durant lesquelles il a tout donné pour le club lombard.