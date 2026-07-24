Deux personnages en quête d’auteur. Tomori et Loftus-Cheek, grands amis sur et en dehors du terrain, vivent leur été le plus difficile depuis qu’ils ont quitté Chelsea pour tenter leur chance en Italie sous le maillot de l’AC Milan. Amorim et Cardinale, en raison aussi de l’échéance proche de leur contrat en juillet 2027, ont décidé de mettre sur le marché les deux joueurs anglais.
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Milan, Amorim ne veut pas parler anglais : 4 demandes pour Tomori, Loftus-Cheek sur le départ mais il y a un problème
4 offres pour Tomori
L’arrivée de Gila en provenance de la Lazio pour 30 millions a relégué Tomori, désormais tombé à la dernière place dans la hiérarchie d’Amorim. Le défenseur anglais est parti avec l’équipe en direction de Glasgow pour le match amical contre le Celtic, mais avec son téléphone portable toujours allumé dans l’attente de nouvelles intéressantes de la part de ses agents. L’ancien de Chelsea plaît à Coventry, Hull, West Ham et Newcastle et attend la bonne offre, tant sur le plan économique que du projet, pour dire adieu à l’AC Milan : il y a une volonté de changer d’air après des années durant lesquelles il a tout donné pour le club lombard.
LOFTUS-CHEEK TRANQUILLE
L’humeur est différente pour Loftus-Cheek concernant la décision du club de le mettre sur le marché des transferts : le colosse anglais est convaincu de pouvoir se faire sa place avec Amorim et n’aurait aucun problème à aller jusqu’au terme de son contrat. À l’heure actuelle, le joueur né en 1996 ne pousse pas avec ses agents pour partir et cela pourrait représenter un coup dur pour les stratégies de l’AC Milan.
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