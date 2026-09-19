Amorim est un entraîneur jeune, cohérent, mais aussi très rigide dans ses principes et dans la gestion de son effectif. Et c’est précisément cette rigidité qui lui avait créé quelques problèmes internes dans le vestiaire de Manchester United. Le Portugais est désormais appelé à franchir un cap pour ne pas prendre de risques aussi avec le Milan : Modric n’a pas caché son insatisfaction quant à la manière dont il a été géré dans ce tout début de saison et au fait d’être resté sur le banc pendant 90 minutes contre Benfica. Le cas le plus frappant est celui de Pulisic, d’autant que l’entraîneur lui-même a reconnu que l’Américain l’a très mal pris et n’a rien fait pour le cacher en raison de son faible temps de jeu en ce début de saison. Saelemaekers n’est pas vraiment convaincu par la gestion d’Amorim et les deux hommes ont eu une franche explication ces derniers jours.