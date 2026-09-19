Nous ne sommes qu’en septembre, la saison ne compte que quatre journées, mais l’AC Milan s’est déjà mis dans une position délicate, dont il ne sera pas simple de sortir. Cardinale n’est pas satisfait, pour employer un euphémisme, et Amorim aussi a tenté de minimiser l’issue du contact de l’autre jour. L’entraîneur portugais n’est pas en danger, pas pour le moment, mais il doit résoudre les problèmes internes et externes. L’extrême sincérité d’Amorim a également été appréciée lors de la conférence de presse avant Milan-Lecce, même lorsqu’il a dû aborder le thème délicat de la gestion des cadres.
Milan, Amorim ne se cache pas au sujet des cadres : « Eux veulent de l’honnêteté ». À qui l’entraîneur portugais fait-il référence et que s’était-il passé ?
CE QUI S’ÉTAIT PASSÉ
Amorim est un entraîneur jeune, cohérent, mais aussi très rigide sur ses propres principes et sur la gestion de l’effectif. Et c’est justement cette rigidité qui lui avait créé quelques problèmes en interne dans le vestiaire de Manchester United. Désormais, le Portugais est appelé à franchir un cap pour ne pas courir de risques également avec l’AC Milan : Modric n’a pas caché son insatisfaction quant à la manière dont il a été géré dans ce tout début de saison et au fait d’être resté sur le banc pendant 90 minutes contre Benfica. Le cas le plus flagrant est celui de Pulisic, d’autant que l’entraîneur lui-même a reconnu que l’Américain l’a très mal pris et n’a rien fait pour le cacher en raison de son faible temps de jeu en ce début de saison. Saelemaekers n’est pas vraiment convaincu par la gestion d’Amorim et les deux hommes ont eu une explication franche ces derniers jours.
L’honnêteté d’Amorim
« Je suis toujours clair avec tout le monde. Évidemment, quand tu ne joues pas, tu es en colère. Eux veulent de l’honnêteté. Parfois, tu n’es pas d’accord avec l’entraîneur, mais si tu es honnête avec tes joueurs, ils comprennent. Il suffit de regarder notre calendrier après la trêve, nous jouerons tous les deux ou trois jours. Nous devrons être prêts. Il y a des choses que je vois pendant la semaine, je connais la charge physique des joueurs et leur historique : je dois gérer tous ces facteurs. Ils comprennent mon rôle et le fait que je doive faire des choix. » Amorim a été clair en conférence de presse sur la question des cadres, en cherchant à faire comprendre qu’il essaiera toujours de justifier ses choix auprès des joueurs, sans changer, fidèle à sa ligne.
Sur le terrain contre Lecce
Dans l’immédiat, Amorim va miser sur la carte de la confiance envers les joueurs les plus expérimentés et les plus représentatifs de l’effectif : Modric, Rabiot et Pulisic seront titulaires contre Lecce. Un peu plus de doutes en revanche pour Saelemaekers, que l’entraîneur ne voit pas comme ailier droit mais sur le côté opposé, où Moreira devrait avoir sa chance, au moins dans un premier temps. La discussion avec Cardinale a conduit à un premier choix partagé pour éloigner le spectre de la crise.
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