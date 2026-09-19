Milan, Amorim ne se cache pas au sujet des cadres : « Eux veulent de l’honnêteté ». À qui l’entraîneur portugais fait-il référence et que s’était-il passé ?

Amorim est un entraîneur jeune, cohérent, mais aussi très rigide sur ses propres principes et sur la gestion de l’effectif. Et c’est justement cette rigidité qui lui avait créé quelques problèmes en interne dans le vestiaire de Manchester United. Désormais, le Portugais est appelé à franchir un cap pour ne pas courir de risques également avec l’AC Milan : Modric n’a pas caché son insatisfaction quant à la manière dont il a été géré dans ce tout début de saison et au fait d’être resté sur le banc pendant 90 minutes contre Benfica. Le cas le plus flagrant est celui de Pulisic, d’autant que l’entraîneur lui-même a reconnu que l’Américain l’a très mal pris et n’a rien fait pour le cacher en raison de son faible temps de jeu en ce début de saison. Saelemaekers n’est pas vraiment convaincu par la gestion d’Amorim et les deux hommes ont eu une explication franche ces derniers jours.