Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

Traduit par

Milan, Amorim : « Modric ? Je pense qu'il sera de retour dans quelques jours, il doit maintenant se reposer après la Coupe du monde. Nous voulons remporter notre deuxième étoile. »

Milan AC

AC Milan a convoqué ce lundi une conférence de presse pour présenter officiellement son nouvel entraîneur, Ruben Amorim.

Ruben Amorim s'est présenté devant la presse en tant que nouvel entraîneur du Milan AC. Le technicien portugais était accompagné du président Gerry Cardinale. Voici ses premières déclarations, prononcées depuis la salle de conférence de la Casa Milan :


Quelles ont été vos impressions ces derniers jours ?

«Je tiens à m’excuser de ne pas parler italien aujourd’hui, je suis désolé pour les supporters. Il est très important pour moi d’apprendre l’italien afin de respecter votre culture et je vais m’efforcer de le faire dès que possible. C’est un honneur d’être ici, je suis ravi. Je sens que cette ville est peuplée de gens qui nous soutiennent. J’adore Milanello, c’est un endroit extraordinaire. Certains disent qu’il est un peu vieillot, mais ce n’est absolument pas le cas. Tout y est. Le personnel est formidable, je ne pourrais pas être plus heureux. C’est un immense plaisir d’être ici. »

  • À PROPOS DE LEAO ET RAMOS

    Quel souvenir gardez-vous du Milan d'autrefois ?

    « Tout d’abord, Gerry a très justement dit que nous voulons jouer au football, sans pression (rires, ndlr). La qualité de jeu est fondamentale. Je me souviens beaucoup d’Ancelotti et je me souviens énormément d’Arrigo Sacchi et de son style novateur. Je me souviens aussi de Capello et de son incroyable équipe des « Invincibles ». Le passé du Milan, ce n’est pas seulement l’équipe, mais l’ensemble des joueurs comme van Basten, Gullit… Mais quand on évoque le Milan, il s’agit avant tout du collectif, des individus qui font la différence. Je suis ce club depuis mon plus jeune âge ; je me souviens de la finale contre Benfica… C’était une famille à l’époque, et c’est toujours une famille aujourd’hui. Je mesure la responsabilité d’être ici. La Serie A est un championnat où il est très difficile de l’emporter. Nous ne sommes pas là pour éviter de perdre, mais pour gagner. C’est un beau défi. »

    Pourquoi Gonçalo Ramos ? Et qu’en est-il de Leao ?

    Je ne m’exprime pas sur les joueurs au cas par cas. Ce n’est pas mon rôle d’expliquer pourquoi tel ou tel a été choisi. Je m’intéresse d’abord à l’équipe, au travail collectif, puis j’analyse les joueurs. Nous ne nous contentons pas de regarder les noms, nous étudions les profils : nous faisons du recrutement et nous vérifions ce qu’il y a derrière. J’apprécie beaucoup Gonçalo ; vous l’avez vu contre la Croatie : entouré de trois défenseurs, il a marqué, et c’est une situation qu’on voit souvent en Italie aussi. Les gens ne retiennent que le talent brut, moi je vois d’abord un joueur capable de s’intégrer dans le collectif. Il suffit de le regarder jouer cinq minutes pour le comprendre. Son arrivée express est un message : nous croyons au groupe. Leao a brillé au Mondial, mais je suis satisfait de l’ensemble de l’équipe. »

    • Publicité

  • OBJECTIF : UNE DEUXIÈME ÉTOILE

    Au cœur de cette révolution sportive, te sens-tu capable de lancer un message positif, comme tu l’as déjà fait, et de proposer une devise ?

    « Bien sûr. C’est difficile. Mais attention : il y a un écart entre les mots et les actes. Je sais que c’est un défi. C’est toujours plus qu’une simple phrase ou un slogan : cela signifie entrer dans l’histoire d’une figure emblématique. C’est le genre de défi que j’aime relever. Je suis heureux. Je serai heureux d’avoir essayé, même si cet essai ne débouche pas sur d’excellents résultats. Aujourd’hui, j’ai soif de succès, je crois au Milan. Il faut bien connaître les spécificités du football italien. On voit beaucoup de choses, j’essaie de me confronter souvent à la réalité et d’apprendre. Quand j’ai prononcé ces phrases, j’y croyais et j’y crois encore aujourd’hui. »

    L’objectif, c’est la deuxième étoile ?

    « Quand on s’engage et qu’on se remet en question, il faut ensuite gagner autant que possible. Bien sûr que nous voulons remporter la deuxième étoile. Je sais que ce sera difficile, il y a mille variables. Le plus grand défi ? C’est difficile à dire pour l’instant. L’objectif fondamental est désormais de dominer le championnat, on verra pour le reste. »


    Pourquoi avoir choisi le Milan et comment comptez-vous aligner l’équipe ?

    «Je me suis dit : “Ce n’est pas parce que c’est le Milan”, mais parce que je sais qu’une révolution est en cours. Après la première réunion, j’ai eu un déclic : l’équipe m’offrait des choses qui me plaisent, je voulais défendre ces valeurs. Il faut marquer davantage, car un simple comparatif avec les cadors des autres championnats révèle encore un écart. J’ai pris connaissance de l’organisation du club et du processus de recrutement. Dès lors que l’on sent qu’on est entouré des bonnes personnes, qu’il y a une équipe autour de soi, alors tous les ingrédients sont réunis pour relever le défi que je souhaite relever. »

    A-t-il sollicité les conseils de Fonseca et Conceição ? Espère-t-il aborder le projet différemment ?

    « Je connais Fonseca et Conceição : nous étions rivaux il y a trois ans, mais je veux désormais agir à ma manière. Cardinale m’a présenté ses idées, j’ai voulu vérifier par moi-même. J’observe, j’analyse et je me fais ma propre opinion. Dès les premières réunions, j’ai obtenu toutes les réponses nécessaires et je me sens à l’aise. »

    Aucun entraîneur n’avait jusqu’ici été présenté par Cardinale. Outre cet atout, que pouvez-vous ajouter concernant le mercato ? Avez-vous pris une décision concernant Leão ?

    « Je ne m’exprimerai pas sur les joueurs au cas par cas. Je suis satisfait de l’équipe. Gerry tenait à vous montrer l’ampleur de son travail et tout ce qu’il reste à accomplir pour le groupe. Cela implique évidemment une certaine pression. Il faut s’adapter au marché : je dois évaluer l’effectif, présenter les profils, lever les doutes. Ensuite, Bobby en discute avec Almastadt et Hendrick en parle avec le club. Nous devons encore approfondir la connaissance des caractéristiques de chaque joueur, voir comment ils réagissent et surtout s’ils veulent être ici. Il faut comprendre cela avant la fin du mercato, mais en tout cas, je suis très heureux de l’équipe actuelle. »

  • À PROPOS DE MODRIC ET MOURINHO

    Amorim va-t-il suivre les traces de Mourinho ?

    «Non. Je suis complètement différent de Mourinho. J’ai beaucoup appris de lui, mais quand on est entraîneur, on ne peut copier personne. J’ai un style de jeu différent. Bien sûr, j’espère gagner, c’est la seule chose que nous avons en commun. J’ai énormément de respect pour lui, j’espère pouvoir le compter parmi mes amis, mais ne vous attendez pas à ce que je sois comme Mourinho. J’ai commis des erreurs à Manchester et je veux en tirer les leçons. La communication est fondamentale.»

    Avez-vous échangé avec Modric ?

    « C’est un joueur que nous voulons conserver, je lui ai déjà parlé deux fois et je peux retourner le voir si besoin, cela ne me dérange pas. C’est un joueur incroyable, un véritable pilier pour nous. Je ne vous dis pas qu’il jouera tous les matchs, mais nous comptons sur Modric pour la saison prochaine. Le conseil d’administration a échangé avec lui, je l’ai fait également : je pense le revoir d’ici quelques jours, pour l’instant il doit se reposer après la Coupe du monde. »

    On vous a expliqué la situation actuelle du Milan, qui sort de deux années vraiment difficiles ? Pourquoi les supporters du Milan doivent-ils vous faire confiance cette année ? Qu’est-ce qui a changé ?

    Je comprends la frustration des supporters après deux années difficiles et la défaite lors de la dernière journée de championnat. J’ai immédiatement demandé comment redresser la barre, et les réponses ont été à la hauteur. Je dois maintenant convaincre les supporters. Je ne promets pas des résultats éclatants dès les premiers jours : les supporters sont intelligents et je ne peux pas leur raconter n’importe quoi. Mais je m’engage à donner le maximum pour le club, pas pour moi, mais pour l’AC Milan. Je ne peux pas tout transformer en 24 heures, nous avançons pas à pas. Tout se joue dès la préparation estivale, dans l’image que nous renvoyons au monde. Nous avons une responsabilité envers le Milan, mais aussi envers le football italien. J’ai commis des erreurs et j’en commettrai encore, mais j’ai une idée très claire du jeu que je veux mettre en place. Dès la première journée de Serie A, nous serons prêts à gagner. Une victoire, puis une autre, et nous pourrons alors bâtir l’ensemble de la structure. »


    On lui a expliqué la situation actuelle du Milan, qui sort de deux années vraiment difficiles. Pourquoi les supporters du Milan doivent-ils vous faire confiance cette année ? Qu’est-ce qui a changé ?

    « Je sais que cela peut être difficile pour les supporters de sortir de cette période. Je sais quel est le sentiment qui règne dans la ville, je sais ce que cela signifie d’avoir perdu le dernier match de championnat avec toutes les conséquences que cela implique. J’ai immédiatement demandé comment résoudre la situation, et la réponse a été excellente. Je dois convaincre les supporters. Je ne peux pas promettre que tout sera immédiatement époustouflant, mais je m’engage à toujours faire le mieux pour le club, pas pour moi. Je ferai tout pour l’AC Milan, c’est une promesse. Je ne peux pas tout changer en 24 heures, il faut y aller pas à pas. Tout commence pendant la pré-saison, par la façon dont nous nous présentons aux autres et au monde entier. Nous avons cette responsabilité non seulement envers le Milan, mais aussi envers le football italien. J’ai commis des erreurs et j’en commettrai encore, mais j’ai une idée précise de la façon dont je veux jouer. Dès le premier match de Serie A, nous voulons gagner. On gagne le premier match, puis le deuxième, et ensuite on construit toute la structure. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • À PROPOS DE PULISIC ET DU JEU

    À Milan, il manquait une figure humaine capable de faire la différence. Comment allez-vous vous comporter envers les joueurs qui ont des doutes ? Que comptez-vous apporter sur le plan humain au vestiaire ?

    « Si je peux me permettre, les cultures italienne et portugaise sont axées sur le contact, et je suis fait ainsi. Bien sûr, il faut savoir signaler les erreurs. Je serai toujours honnête avec mes joueurs. Je serai juste et équitable, car je sais que c’est ainsi qu’on gagne la confiance des joueurs. Pour l’instant, je peux juste dire que je suis comme vous : j’aime le contact humain. Nous possédons déjà une équipe exceptionnelle qui s’occupe des joueurs : tout est sous contrôle. Il faut aussi un style de jeu attractif : nous voulons donner aux joueurs l’occasion de bien jouer, et cela peut nous aider à gagner. »

    Dans combien de temps verrons-nous votre style de jeu au Milan ?

    « J’espère que vous verrez quelque chose dès le début. Je sais bien qu’au football, on n’a jamais le temps. C’est un projet à long terme, mais dès le premier match, nous devrons jouer de manière à ce que l’on voie ce que l’entraîneur attend des joueurs. Les supporters seront convaincus petit à petit, mais sur le plan du jeu, je pars sur les chapeaux de roue avec l’équipe : nous voulons dominer dès le premier match. »

    Quel sera le rôle de Pulisic dans votre Milan ?

    « Pulisic est un joueur extrêmement talentueux. Il s’est blessé lors de la Coupe du monde, nous devrons donc évaluer son état. Mais il correspond parfaitement au football italien, où les équipes défendent bien : il peut faire la différence, avec un grand D. J’ai une idée précise de son utilisation : droitier, il peut évoluer sur le côté gauche ou droit, voire entre les lignes, à condition de ne pas rester statique. Il est très apprécié au club et tout le groupe est déterminé à valoriser son talent. C’est essentiel pour nous. J’ai dit que je ne voulais pas m’exprimer sur les individus, mais, de temps en temps, je craque (rires, ndlr).


    Disposez-vous d’une date butoir idéale pour disposer d’un effectif au complet et travailler au mieux ?

    « Le principal enjeu, c’est d’avoir des joueurs : certains sont à la Coupe du monde et d’autres doivent encore prendre leurs vacances. Quoi qu’il en soit, je suis très serein. Je connais bien les joueurs, mais je dois les voir à l’entraînement. Plus qu’une date butoir sur le marché des transferts, ce que je veux, c’est entraîner mes joueurs. Nous parviendrons à être compétitifs même avec l’équipe actuelle. »


    Quelle est la différence entre jouer pour ne pas perdre et jouer pour gagner ?

    (Rires, ndlr). Je sais exactement comment je veux jouer. J’ai un immense respect pour Allegri, qui possède une expérience considérable. Je ne reviens pas sur le passé, mais je peux vous assurer que mon équipe devra dominer le ballon tout en restant solide défensivement. Chaque entraîneur possède ses propres idées ; une fois que j’aurai observé les joueurs, j’affinerai mon approche. Je veux divertir les supporters, leur offrir un beau spectacle et proposer un football agréable à regarder. Il faut un peu de temps pour que le moteur démarre, mais quand on veut gagner, on assume ces responsabilités : diriger un grand club en implique. Le moindre relâchement dans l’énergie ou l’attention se paie cash. Nous voulons gagner et dominer le jeu. »

    Combien de recrues sont nécessaires pour mettre en place votre jeu ? Pouvez-vous réévaluer Chukwueze et Saelemaekers ?

    «Certains joueurs n’étaient pas là l’an dernier. Chukwueze reste avec nous, nous avons besoin d’éléments capables de gagner leurs duels. Saelemaekers peut jouer à droite ou à gauche, il aime le un contre un. Cissè et Comotto commenceront avec nous, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous intégrerons aussi de nouveaux joueurs absents la saison passée : s’ils s’approprient mes idées et livrent des performances, ils auront leur chance. Nous privilégierons d’abord l’effectif actuel, puis, après la préparation, nous déciderons en respectant le budget. Le propriétaire est impliqué. Nous évaluerons également les jeunes ; Chukwueze, par ses qualités, représente déjà une option supplémentaire. »

    Quelles erreurs ne doit-il surtout pas répéter au Milan ? Que vous a appris votre expérience à Manchester ?

    « Tout d’abord, il est difficile d’expliquer les erreurs, il faudrait que je replace les choses dans leur contexte. J’ai beaucoup appris, j’ai commis des erreurs, mais je suis fier d’avoir entraîné Manchester United. Aujourd’hui, c’est une autre histoire. J’ai acquis de l’expérience, je sais ce que je peux faire et il y a des choses que je voudrais changer, mais d’autres qui ne changent jamais. Je serai certainement un meilleur entraîneur. »

Jeux d'amitié des clubs
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan AC crest
Milan AC
MIL