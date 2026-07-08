Amorim va-t-il suivre les traces de Mourinho ?

«Non. Je suis complètement différent de Mourinho. J’ai beaucoup appris de lui, mais quand on est entraîneur, on ne peut copier personne. J’ai un style de jeu différent. Bien sûr, j’espère gagner, c’est la seule chose que nous avons en commun. J’ai énormément de respect pour lui, j’espère pouvoir le compter parmi mes amis, mais ne vous attendez pas à ce que je sois comme Mourinho. J’ai commis des erreurs à Manchester et je veux en tirer les leçons. La communication est fondamentale.»

Avez-vous échangé avec Modric ?

« C’est un joueur que nous voulons conserver, je lui ai déjà parlé deux fois et je peux retourner le voir si besoin, cela ne me dérange pas. C’est un joueur incroyable, un véritable pilier pour nous. Je ne vous dis pas qu’il jouera tous les matchs, mais nous comptons sur Modric pour la saison prochaine. Le conseil d’administration a échangé avec lui, je l’ai fait également : je pense le revoir d’ici quelques jours, pour l’instant il doit se reposer après la Coupe du monde. »

On vous a expliqué la situation actuelle du Milan, qui sort de deux années vraiment difficiles ? Pourquoi les supporters du Milan doivent-ils vous faire confiance cette année ? Qu’est-ce qui a changé ?

Je comprends la frustration des supporters après deux années difficiles et la défaite lors de la dernière journée de championnat. J’ai immédiatement demandé comment redresser la barre, et les réponses ont été à la hauteur. Je dois maintenant convaincre les supporters. Je ne promets pas des résultats éclatants dès les premiers jours : les supporters sont intelligents et je ne peux pas leur raconter n’importe quoi. Mais je m’engage à donner le maximum pour le club, pas pour moi, mais pour l’AC Milan. Je ne peux pas tout transformer en 24 heures, nous avançons pas à pas. Tout se joue dès la préparation estivale, dans l’image que nous renvoyons au monde. Nous avons une responsabilité envers le Milan, mais aussi envers le football italien. J’ai commis des erreurs et j’en commettrai encore, mais j’ai une idée très claire du jeu que je veux mettre en place. Dès la première journée de Serie A, nous serons prêts à gagner. Une victoire, puis une autre, et nous pourrons alors bâtir l’ensemble de la structure. »





On lui a expliqué la situation actuelle du Milan, qui sort de deux années vraiment difficiles. Pourquoi les supporters du Milan doivent-ils vous faire confiance cette année ? Qu’est-ce qui a changé ?

« Je sais que cela peut être difficile pour les supporters de sortir de cette période. Je sais quel est le sentiment qui règne dans la ville, je sais ce que cela signifie d’avoir perdu le dernier match de championnat avec toutes les conséquences que cela implique. J’ai immédiatement demandé comment résoudre la situation, et la réponse a été excellente. Je dois convaincre les supporters. Je ne peux pas promettre que tout sera immédiatement époustouflant, mais je m’engage à toujours faire le mieux pour le club, pas pour moi. Je ferai tout pour l’AC Milan, c’est une promesse. Je ne peux pas tout changer en 24 heures, il faut y aller pas à pas. Tout commence pendant la pré-saison, par la façon dont nous nous présentons aux autres et au monde entier. Nous avons cette responsabilité non seulement envers le Milan, mais aussi envers le football italien. J’ai commis des erreurs et j’en commettrai encore, mais j’ai une idée précise de la façon dont je veux jouer. Dès le premier match de Serie A, nous voulons gagner. On gagne le premier match, puis le deuxième, et ensuite on construit toute la structure. »