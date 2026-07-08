À Milan, il manquait une figure humaine capable de faire la différence. Comment allez-vous vous comporter envers les joueurs qui ont des doutes ? Que comptez-vous apporter sur le plan humain au vestiaire ?
« Si je peux me permettre, les cultures italienne et portugaise sont axées sur le contact, et je suis fait ainsi. Bien sûr, il faut savoir signaler les erreurs. Je serai toujours honnête avec mes joueurs. Je serai juste et équitable, car je sais que c’est ainsi qu’on gagne la confiance des joueurs. Pour l’instant, je peux juste dire que je suis comme vous : j’aime le contact humain. Nous possédons déjà une équipe exceptionnelle qui s’occupe des joueurs : tout est sous contrôle. Il faut aussi un style de jeu attractif : nous voulons donner aux joueurs l’occasion de bien jouer, et cela peut nous aider à gagner. »
Dans combien de temps verrons-nous votre style de jeu au Milan ?
« J’espère que vous verrez quelque chose dès le début. Je sais bien qu’au football, on n’a jamais le temps. C’est un projet à long terme, mais dès le premier match, nous devrons jouer de manière à ce que l’on voie ce que l’entraîneur attend des joueurs. Les supporters seront convaincus petit à petit, mais sur le plan du jeu, je pars sur les chapeaux de roue avec l’équipe : nous voulons dominer dès le premier match. »
Quel sera le rôle de Pulisic dans votre Milan ?
« Pulisic est un joueur extrêmement talentueux. Il s’est blessé lors de la Coupe du monde, nous devrons donc évaluer son état. Mais il correspond parfaitement au football italien, où les équipes défendent bien : il peut faire la différence, avec un grand D. J’ai une idée précise de son utilisation : droitier, il peut évoluer sur le côté gauche ou droit, voire entre les lignes, à condition de ne pas rester statique. Il est très apprécié au club et tout le groupe est déterminé à valoriser son talent. C’est essentiel pour nous. J’ai dit que je ne voulais pas m’exprimer sur les individus, mais, de temps en temps, je craque (rires, ndlr).
Disposez-vous d’une date butoir idéale pour disposer d’un effectif au complet et travailler au mieux ?
« Le principal enjeu, c’est d’avoir des joueurs : certains sont à la Coupe du monde et d’autres doivent encore prendre leurs vacances. Quoi qu’il en soit, je suis très serein. Je connais bien les joueurs, mais je dois les voir à l’entraînement. Plus qu’une date butoir sur le marché des transferts, ce que je veux, c’est entraîner mes joueurs. Nous parviendrons à être compétitifs même avec l’équipe actuelle. »
Quelle est la différence entre jouer pour ne pas perdre et jouer pour gagner ?
(Rires, ndlr). Je sais exactement comment je veux jouer. J’ai un immense respect pour Allegri, qui possède une expérience considérable. Je ne reviens pas sur le passé, mais je peux vous assurer que mon équipe devra dominer le ballon tout en restant solide défensivement. Chaque entraîneur possède ses propres idées ; une fois que j’aurai observé les joueurs, j’affinerai mon approche. Je veux divertir les supporters, leur offrir un beau spectacle et proposer un football agréable à regarder. Il faut un peu de temps pour que le moteur démarre, mais quand on veut gagner, on assume ces responsabilités : diriger un grand club en implique. Le moindre relâchement dans l’énergie ou l’attention se paie cash. Nous voulons gagner et dominer le jeu. »
Combien de recrues sont nécessaires pour mettre en place votre jeu ? Pouvez-vous réévaluer Chukwueze et Saelemaekers ?
«Certains joueurs n’étaient pas là l’an dernier. Chukwueze reste avec nous, nous avons besoin d’éléments capables de gagner leurs duels. Saelemaekers peut jouer à droite ou à gauche, il aime le un contre un. Cissè et Comotto commenceront avec nous, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous intégrerons aussi de nouveaux joueurs absents la saison passée : s’ils s’approprient mes idées et livrent des performances, ils auront leur chance. Nous privilégierons d’abord l’effectif actuel, puis, après la préparation, nous déciderons en respectant le budget. Le propriétaire est impliqué. Nous évaluerons également les jeunes ; Chukwueze, par ses qualités, représente déjà une option supplémentaire. »
Quelles erreurs ne doit-il surtout pas répéter au Milan ? Que vous a appris votre expérience à Manchester ?
« Tout d’abord, il est difficile d’expliquer les erreurs, il faudrait que je replace les choses dans leur contexte. J’ai beaucoup appris, j’ai commis des erreurs, mais je suis fier d’avoir entraîné Manchester United. Aujourd’hui, c’est une autre histoire. J’ai acquis de l’expérience, je sais ce que je peux faire et il y a des choses que je voudrais changer, mais d’autres qui ne changent jamais. Je serai certainement un meilleur entraîneur. »