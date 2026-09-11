Certains estiment que Modric, à 41 ans, a du mal avec ce type de football. Quel est votre avis ?

« C’est un raisonnement qui se tient, Luka ne peut pas presser tout le temps, mais d’un autre côté il a toujours la maîtrise du tempo du jeu et il le comprend mieux que tous les autres. En tant qu’entraîneur, je dois choisir. On perd peut-être quelque chose au pressing, mais avec le ballon, nous avons plus de contrôle avec Modric sur le terrain. Contre la Juventus, il y a peut-être eu moins de pressing et parfois Douglas Luiz a eu plus de temps pour gérer, mais regardez quand nous avions le ballon. Je pense que si nous devons perdre quelque chose, il vaut mieux que ce soit sans ballon ; en revanche, avec le ballon, nous devons toujours avoir ce petit plus. Et Luka nous donne ce petit plus. Je comprends cette critique, elle est légitime, mais il faut avoir une vision d’ensemble : Modric nous permet une meilleure gestion du ballon et moi, je veux une équipe dominante dans la possession. »





Les grandes anciennes figures du Milan sont d’accord pour donner du temps à Amorim. Cela vous donne-t-il confiance ? Sentez-vous que l’équipe est en train de progresser ?

« Nous devons progresser à chaque séance d’entraînement. S’il y a quelque chose qui ne va pas, nous obtenons beaucoup d’informations et nous les utilisons à l’entraînement. Après la Juventus, nous avons vu ce qu’il fallait faire dans ces situations. Nous verrons demain. Sur la première partie de la question : j’ai déjà travaillé dans un club qui compte beaucoup de légendes, et les légendes ont des opinions très tranchées. Mais moi, je vis à une époque différente et je sais quelle période traverse le club, mais je ne veux pas que mes joueurs oublient l’importance de jouer et de gagner pour le Milan. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Nous avons besoin de temps, mais le temps dont nous disposons dépend du club et pas de moi. Nous devons construire une base pour gagner avec régularité et cela prend du temps. Si nous regardons en Premier League, combien de temps Arsenal a-t-il mis pour gagner ? Et si nous regardons aussi en Italie avec la Juventus et l’Inter. Il faut du temps pour gagner avec régularité et il faut construire quelque chose. Et pour en gagner, nous devons gagner samedi. En gagnant, nous aurons plus de temps pour construire notre projet. »

Vous avez souvent changé les milieux offensifs : y aura-t-il du nouveau demain concernant celui qui jouera derrière Gonçalo Ramos ?

« Je ne dirai pas qui jouera. Pulisic s’entraîne bien, Cisse fait du bon travail, tout comme Saelemaekers. Hutchinson améliore sa condition athlétique, il y a Loftus-Cheek... Si vous regardez les derniers matches, ceux qui sont entrés depuis le banc ont changé la rencontre, c’est une chose importante. Je ne dirai pas qui joue, mais j’ai le sentiment qu’il y aura sur le terrain une équipe forte. »





Cisse est-il prêt pour la sélection ? Et concernant le classement : en gagnant, vous seriez premiers pour une nuit.

« Le classement ne m’importe pas en ce moment. Être premier pour une nuit n’aurait rien de spécial, c’est bon pour les enfants, pour mon fils (rires, NDLR). Si Cisse jouait en sélection, il serait libre, il est prêt. Mais en même temps, il faut plus de temps pour favoriser sa progression : j’ai déjà remarqué une différence entre les matches à domicile et ceux à l’extérieur. Jouer à San Siro, c’est difficile, laissez-lui du temps. Mais si vous le mettez en sélection, il ne sera pas timide, il jouera. Mais laissez-lui du temps pour devenir le joueur qu’il peut devenir. »