Deux équipes en forme pour ce qui a tout pour devenir un grand match. L’AC Milan se déplacera samedi après-midi à 18 heures sur le terrain de la Lazio, leader du championnat, Amorim a présenté ainsi la rencontre en conférence de presse : « La première chose à dire sur demain, c’est que la Lazio est une équipe qui a beaucoup de vitesse, une grande identité. Frattesi a été un grand coup, il lui apporte une grande agressivité devant. Il y a deux ailiers qui sont bons avec le ballon. Ils ont un nouvel attaquant. Une équipe qui va bien après trois victoires. Ils ont perdu en Coupe d’Italie puis ils ont commencé la Serie A de cette manière, le football est étrange, drôle. Gattuso est une légende de l’AC Milan : le talent ne fait pas tout. La passion qu’il avait est quelque chose que nous devons retrouver dans notre club. Elle a manqué ces dernières années, il faut la mettre sur le terrain. Avec la passion et l’engagement, on peut surmonter plusieurs problèmes. »
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Milan, Amorim : « Modric ? Je comprends la critique, Luka ne peut pas presser tout le temps. Je sais qu’il y avait quelqu’un qui n’attendait que le moment où nous perdrions des points »
SUR LE MATCH CONTRE LA JUVENTUS ET LES DIFFICULTÉS DE RAMOS
A-t-il déjà identifié les problèmes qui sont apparus contre la Juventus ?
« Nous en avons parlé et nous avons travaillé sur beaucoup de choses que nous avons mal faites lors du dernier match. Nous avons manqué d’énergie. Nous avons bien contrôlé le ballon en première période, mais nous avons manqué d’agressivité dans le dernier tiers du terrain pour amener suffisamment de joueurs dans la surface de réparation. J’ai montré aux joueurs que les occasions de la Juventus sont nées de nos pertes de balle sans pression, de passes ratées et trop molles. Ce sont des situations qui peuvent faire la différence. »
Contre la Juventus, Ramos a touché peu de ballons mais il a beaucoup bougé : comment faut-il le servir pour le rendre plus dangereux ?
« Il ne faut pas se focaliser sur un seul joueur : nous n’avons pas bien joué contre cette équipe. Si nous perdons le ballon sans pression, nous avons plusieurs problèmes... Quand Ramos a eu le ballon, l’entente avec ses coéquipiers n’a pas été des meilleures, et il le sait. Nous devons nous améliorer en tant qu’équipe : contre le Torino et Venise, il a très bien joué. Dans ces matches, nous avons montré que nous savions comment le mettre dans les meilleures conditions et, contre la Juventus, il n’a pas livré la même prestation. Ramos est un joueur qui peut être très performant. »
SUR MODRIC ET LES INDIVIDUALITÉS
Certains estiment que Modric, à 41 ans, a du mal avec ce type de football. Quel est votre avis ?
« C’est un raisonnement qui se tient, Luka ne peut pas presser tout le temps, mais d’un autre côté il a toujours la maîtrise du tempo du jeu et il le comprend mieux que tous les autres. En tant qu’entraîneur, je dois choisir. On perd peut-être quelque chose au pressing, mais avec le ballon, nous avons plus de contrôle avec Modric sur le terrain. Contre la Juventus, il y a peut-être eu moins de pressing et parfois Douglas Luiz a eu plus de temps pour gérer, mais regardez quand nous avions le ballon. Je pense que si nous devons perdre quelque chose, il vaut mieux que ce soit sans ballon ; en revanche, avec le ballon, nous devons toujours avoir ce petit plus. Et Luka nous donne ce petit plus. Je comprends cette critique, elle est légitime, mais il faut avoir une vision d’ensemble : Modric nous permet une meilleure gestion du ballon et moi, je veux une équipe dominante dans la possession. »
Les grandes anciennes figures du Milan sont d’accord pour donner du temps à Amorim. Cela vous donne-t-il confiance ? Sentez-vous que l’équipe est en train de progresser ?
« Nous devons progresser à chaque séance d’entraînement. S’il y a quelque chose qui ne va pas, nous obtenons beaucoup d’informations et nous les utilisons à l’entraînement. Après la Juventus, nous avons vu ce qu’il fallait faire dans ces situations. Nous verrons demain. Sur la première partie de la question : j’ai déjà travaillé dans un club qui compte beaucoup de légendes, et les légendes ont des opinions très tranchées. Mais moi, je vis à une époque différente et je sais quelle période traverse le club, mais je ne veux pas que mes joueurs oublient l’importance de jouer et de gagner pour le Milan. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Nous avons besoin de temps, mais le temps dont nous disposons dépend du club et pas de moi. Nous devons construire une base pour gagner avec régularité et cela prend du temps. Si nous regardons en Premier League, combien de temps Arsenal a-t-il mis pour gagner ? Et si nous regardons aussi en Italie avec la Juventus et l’Inter. Il faut du temps pour gagner avec régularité et il faut construire quelque chose. Et pour en gagner, nous devons gagner samedi. En gagnant, nous aurons plus de temps pour construire notre projet. »
Vous avez souvent changé les milieux offensifs : y aura-t-il du nouveau demain concernant celui qui jouera derrière Gonçalo Ramos ?
« Je ne dirai pas qui jouera. Pulisic s’entraîne bien, Cisse fait du bon travail, tout comme Saelemaekers. Hutchinson améliore sa condition athlétique, il y a Loftus-Cheek... Si vous regardez les derniers matches, ceux qui sont entrés depuis le banc ont changé la rencontre, c’est une chose importante. Je ne dirai pas qui joue, mais j’ai le sentiment qu’il y aura sur le terrain une équipe forte. »
Cisse est-il prêt pour la sélection ? Et concernant le classement : en gagnant, vous seriez premiers pour une nuit.
« Le classement ne m’importe pas en ce moment. Être premier pour une nuit n’aurait rien de spécial, c’est bon pour les enfants, pour mon fils (rires, NDLR). Si Cisse jouait en sélection, il serait libre, il est prêt. Mais en même temps, il faut plus de temps pour favoriser sa progression : j’ai déjà remarqué une différence entre les matches à domicile et ceux à l’extérieur. Jouer à San Siro, c’est difficile, laissez-lui du temps. Mais si vous le mettez en sélection, il ne sera pas timide, il jouera. Mais laissez-lui du temps pour devenir le joueur qu’il peut devenir. »
Sur Pulisic et la réintégration de Bondo
Comment va Pulisic ? Vous l’aimez ?
« Vous le verrez demain, je ne sais pas encore s’il débutera ou s’il entrera en cours de match. Je pense qu’il jouera quelques minutes. J’aime beaucoup ce joueur. Il est en colère parce qu’il n’a encore joué aucune minute jusque-là et j’aime ça chez mes joueurs, il fait la tête. N’oubliez pas qu’il a eu une blessure cet été, puis qu’il a reçu un coup lors du premier entraînement et qu’il s’est arrêté. Je ne sortirai pas quelqu’un qui fait de bonnes choses juste pour mettre un “nom” : c’est ma manière de gérer le groupe et je mourrai avec ces principes. Pulisic est très important pour moi. Après la trêve internationale, il y aura 8 semaines avec trois matches par semaine : tout le monde sera fatigué vu tout ce qu’il y aura à jouer. Pulisic est important et jouera beaucoup de matches. Mais il faut comprendre le contexte et mon histoire pour comprendre pourquoi je fais certains choix. Mais vous verrez Pulisic dès ce week-end. »
Faut-il réintégrer Bondo ?
« Nous avons assez de joueurs, nous avons un joueur en plus pour chaque poste. Nous sommes bien, nous avons des joueurs prêts pour tous nos besoins. »
Y a-t-il un autre joueur au milieu avec les mêmes caractéristiques que Musah ?
« Rabiot peut jouer au même poste, Jashari aussi. Musah peut se projeter depuis l’arrière, Rabiot aussi. Jashari est un peu différent mais il peut jouer comme numéro 8. Comotto est très jeune, il s’entraîne à ce poste et il progresse à chaque séance. Au poste de numéro 8, Musah, Rabiot, Jashari, Comotto et aussi Loftus-Cheek peuvent jouer, avec des caractéristiques différentes. »
Sur Côme et le style de jeu
Amorim peut-il faire jouer Milan comme le Côme de Fabregas ?
« Je pense que nous sommes des entraîneurs différents, avec un passé différent et dans des clubs différents. Cardinale ne m’a jamais dit que cela devait être l’inspiration. J’ai mon propre style de jeu, très clair, et cela prendra du temps. Chaque entraîneur a besoin de temps. Vous l’avez un peu vu contre le Torino et United, même si c’était un amical. Si l’on veut jouer comme Côme, alors il faut recruter l’entraîneur de Côme. Moi, je suis différent, mon identité est différente. Entraîner Milan est difficile, entraîner Côme aussi. Mais je ne suis pas concentré sur ce que fait Fabregas : je me concentre seulement sur la manière de gagner à Milan et sur la manière de jouer selon mes idées. J’aime « voler » beaucoup de choses à chaque entraîneur, mais je ne copie rien de personne. La partie amusante du métier d’entraîneur, ce n’est pas d’être ici avec vous en conférence (rit, ndlr), mais l’aspect tactique. Vous pouvez tout me dire, mais pas que j’ai copié quelque chose : j’ai ma manière de jouer. Je comprends que vous aimiez beaucoup Côme, mais moi, j’ai mon identité. »
Sur Hutchinson et Rabiot, des milieux offensifs gauchers mais avec des caractéristiques différentes.
« Cela dépend de ce que vous voulez dans le match. Rabiot est davantage un box-to-box, pas un joueur qui évolue entre les lignes. Mais il est vraiment très bon près de la surface de réparation, il sait marquer. Parfois, vous voulez cela : moins de jeu entre les lignes et plus d’agressivité près de la surface. Loftus-Cheek aussi, qui est droitier, peut jouer là. Mais il a besoin d’être plus agressif près de la surface de réparation, il a besoin d’être beaucoup plus présent dans le match. Il ne peut pas être bon pendant 5 minutes, puis disparaître, puis revenir. Il doit être plus constant sur les 90 minutes. Hutchinson a de belles qualités, il a l’habitude de jouer là. Mais Pulisic aussi peut être très bon entre les lignes. »
Comment réagit-il aux critiques qu’il reçoit ?
« Les critiques sont normales. Qu’elles soient plus nombreuses que celles reçues dans mon club précédent, c’est impossible (sourit, ndlr). Je me souviens de ce que je vous ai dit : je vous ai dit que je mettais Milan à la première place et cela reste mon intention. On m’a demandé d’être propositif sur le terrain et nous voulons le faire. Mais nous devons aussi tenir compte des adversaires : Luciano Spalletti est très fort. Mais cela ne change pas notre intention, que vous verrez toujours : nous ne ferons jamais rien au hasard. Au contraire, nous pourrons même être trop rigides. Je comprends que, pour vous, il soit difficile de voir un jeune entraîneur venu de l’extérieur vous dire comment il faut jouer. Notre intention est de dominer, mais il y a énormément de très bons entraîneurs comme Spalletti et Fabregas qui vont nous mettre à l’épreuve. Il faut du temps. Je sais qu’il y avait quelqu’un qui attendait avec impatience que nous perdions des points pour me poser cette question : si nous avions gagné, beaucoup auraient gardé critiques et questions en poche pour une autre semaine. Spalletti m’a été supérieur, mais l’intention ne manque pas. Parfois, ce ne sera pas possible, je ne réussirai pas toujours à vous offrir le spectacle que vous voulez. Après la Juventus, j’ai ouvert les yeux et je sais à quoi m’attendre. J’ai dit à mes joueurs d’être parfaits et de gagner, les gens n’attendent qu’une chose : que nous trébuchions. J’espère qu’ils m’entendent maintenant, qu’ils sont à table et qu’ils m’écoutent : je leur ai dit dès le premier entraînement de cette semaine qu’il fallait être parfaits et je suis content qu’ils continuent encore à écouter ces paroles. »
Quelle est la vision derrière les changements de poste ( Saelemaekers, Moreira et Rabiot) :
« Nous essayons de trouver le meilleur équilibre entre les rotations et les meilleures positions pour chaque joueur, tout ensemble. Nous devons trouver les meilleures combinaisons entre les joueurs. Je comprends les critiques et je comprends que, pour travailler sur certaines dynamiques, nous devons travailler avec les mêmes joueurs. Mais ma réponse est que je dois trouver les meilleures positions, les meilleures dynamiques entre les joueurs. Si les joueurs parviennent à comprendre notre idée du football, alors nous pouvons utiliser différents interprètes. Mon objectif est celui-là, ainsi que gagner. Je dois trouver les meilleurs équilibres pour l’équipe. Tout le monde doit être prêt à jouer : faire tourner ne doit pas changer nos dynamiques ni notre manière de jouer. »
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