Un 3-5-2 audacieux, offensif sans être déséquilibré : Ruben Amorim veut redevenir le stratège qui a ébloui l’Europe avec son Sporting Lisbonne. Pour cela, il a opté pour le Milan AC, club qui a immédiatement adhéré à sa philosophie et à sa méthode d’entraînement. Conscient des obstacles qui se dressent dès son arrivée, il entend se familiariser aussitôt avec son nouvel environnement, les joueurs et l’ensemble des structures du club. Au-delà d’un jeu plus offensif que sous l’ère Allegri,Cardinale lui a également demandé de valoriser les jeunes talents, comme il l’avait fait au Sporting Lisbonne.
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Milan : Amorim mise beaucoup sur les jeunes : de Camarda à Guernier en passant par Balentien, voici les jeunes qui pourraient prendre leur envol
LA VALORISATION DES JEUNES
Au Sporting CP, Amorim a su optimiser les ressources humaines et techniques à sa disposition. Viktor Gyökeres incarne son chef-d’œuvre le plus abouti : recruté à Coventry City en Championship, l’avant-centre a mué sous sa houlette en l’un des attaquants les plus redoutables et convoités du continent, avec 97 buts en 102 matchs pour le Sporting.
Pedro Gonçalves, dit « Pote », illustre également ce savoir-faire. Recruté comme milieu de terrain à Famalicão, il a été repositionné dans le trio offensif et s’est imposé comme une référence tant sur le plan technique qu’au nombre de buts marqués, comme le prouve son titre de meilleur buteur dès sa première saison. L’ancien Spurs Marcus Edwards a enfin trouvé la régularité et une place de choix, après des années où son talent semblait inachevé. Formé au club, Nuno Mendes a été titularisé à seulement 18 ans comme ailier polyvalent ; il a ensuite été évalué à plus de 40 millions d’euros avant de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Il a également révélé Geovany Quenda, produit du centre de formation vendu cet été à Chelsea 52 millions d’euros, ainsi que le défenseur Goncalo Inacio, désormais évalué à 40 millions.
LES JEUNES DU MILAN
Des ailiers capables de percuter du pied opposé et une orientation résolument offensive : la philosophie d’Amorim pourrait rapidement profiter à deux jeunes talents du Milan Futuro, susceptibles de frapper à la porte de l’équipe première. Cheveyo Balentien, ailier néerlandais de 2006, a déjà goûté à la Serie A la saison passée, disputant deux matchs sous les ordres d’Allegri. Des pépins physiques l’ont ensuite ralenti, mais il a conclu l’exercice en boulet de canon avec l’équipe jeune. L’autre élément surveillé est le jeune Anglais Aurélien Guernier, né en 2007. Ce milieu offensif arrive définitivement de Birmingham City, club de Championship ayant révélé par le passé Jude Bellingham.
L’avant-centre monténégrin Andrej Kostic, recruté en mars dernier au Partizan Belgrade, devrait s’entraîner avec le groupe pro. De retour de prêt, Kevin Zeroli (Juve Stabia), Christian Comotto (La Spezia) et Francesco Camarda, racheté à Lecce, seront aussi évalués.
D’autres jeunes talents sont également surveillés pour le groupe pro : Vladimirov (2008), Cappelleti, Pandolfi et Ossola.