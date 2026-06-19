Milan : Amorim mise beaucoup sur les jeunes : de Camarda à Guernier en passant par Balentien, voici les jeunes qui pourraient prendre leur envol

Au Sporting CP, Amorim a su optimiser les ressources humaines et techniques à sa disposition. Viktor Gyökeres incarne son chef-d’œuvre le plus abouti : recruté à Coventry City en Championship, l’avant-centre a mué sous sa houlette en l’un des attaquants les plus redoutables et convoités du continent, avec 97 buts en 102 matchs pour le Sporting.

Pedro Gonçalves, dit « Pote », illustre également ce savoir-faire. Recruté comme milieu de terrain à Famalicão, il a été repositionné dans le trio offensif et s’est imposé comme une référence tant sur le plan technique qu’au nombre de buts marqués, comme le prouve son titre de meilleur buteur dès sa première saison. L’ancien Spurs Marcus Edwards a enfin trouvé la régularité et une place de choix, après des années où son talent semblait inachevé. Formé au club, Nuno Mendes a été titularisé à seulement 18 ans comme ailier polyvalent ; il a ensuite été évalué à plus de 40 millions d’euros avant de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Il a également révélé Geovany Quenda, produit du centre de formation vendu cet été à Chelsea 52 millions d’euros, ainsi que le défenseur Goncalo Inacio, désormais évalué à 40 millions.