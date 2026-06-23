Le choix de Cardinale fait toujours débat : après un mois d’entretiens sur Zoom et de déplacements à travers l’Europe, RedBird a décidé de ne pas recruter de directeur du football pour le Milan, ni même un directeur sportif. En clair, les propriétaires américains ont choisi de rompre avec le modèle italien traditionnel pour opter pour une révolution à moitié, car il s’agit au final d’un simple redéploiement des ressources internes.
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Milan : Amorim manque d’hommes de terrain à ses côtés. Quelles conséquences entre l’entraînement à Milanello et les obligations médiatiques ?
L’UNIQUE HOMME DE FOOTBALL
Dans l’agenda des Rossoneri, la date du 6 juillet est déjà cerclée : ce jour-là, Amorim posera ses valises à Milan pour découvrir les installations du club, de Milanello à la Casa Milan en passant par le Vismara et San Siro. Pour le technicien portugais, l’heure est déjà à la préparation de la nouvelle saison, malgré des obstacles nombreux qu’il doit anticiper.
L’un des principaux défis concerne la nouvelle organisation interne du club : Amorim entretient déjà de bonnes relations avec Gardiner, responsable du département « football intelligence », et apprend à connaître Almastadt, directeur du recrutement. Tous deux sont avant tout des spécialistes des données, des études et des algorithmes, moins du terrain. Sur ce plan, Amorim est le seul à posséder certaines qualités spécifiques.
Deux incertitudes
Une question se pose naturellement : qui accompagnera Ruben Amorim au quotidien à Milanello ? Ces dernières saisons, Maldini, Massara, puis, dans une moindre mesure, Moncada et Tare ont tour à tour assuré la surveillance du centre d’entraînement rossonero ; or il est aujourd’hui difficile d’imaginer que l’un des hommes de Cardinale puisse endosser ce rôle. Il ne faut pas non plus négliger les obligations médiatiques, avant et après les matchs, lorsque les supporters attendent des informations ou des garanties de la part d’un dirigeant. Zlatan Ibrahimović a assumé ce rôle par le passé avec des résultats mitigés et beaucoup de critiques ; il est peu probable qu’il se remette en première ligne. Si ce n’est pas lui, alors qui ?