Dans l’agenda des Rossoneri, la date du 6 juillet est déjà cerclée : ce jour-là, Amorim posera ses valises à Milan pour découvrir les installations du club, de Milanello à la Casa Milan en passant par le Vismara et San Siro. Pour le technicien portugais, l’heure est déjà à la préparation de la nouvelle saison, malgré des obstacles nombreux qu’il doit anticiper.

L’un des principaux défis concerne la nouvelle organisation interne du club : Amorim entretient déjà de bonnes relations avec Gardiner, responsable du département « football intelligence », et apprend à connaître Almastadt, directeur du recrutement. Tous deux sont avant tout des spécialistes des données, des études et des algorithmes, moins du terrain. Sur ce plan, Amorim est le seul à posséder certaines qualités spécifiques.