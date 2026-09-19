Après avoir rangé au placard la lourde défaite subie lors du premier match d’Europa League contre le Benfica, l’AC Milan se replonge dans le championnat. Dimanche soir, le Lecce de l’entraîneur Di Francesco se présente à San Siro, et Ruben Amorim a présenté cette rencontre en conférence de presse : « De notre part et de la part de tout le club, nos condoléances à la famille, à l’Inter et à toute la nation. Nous avons perdu une légende du football mondial : c’est la vie, comme cela s’est produit pour Franco Baresi. Nous devons honorer ces figures en continuant avec notre football et en l’améliorant. »
Milan, Amorim : « Le rapport avec les cadres ? Je suis toujours clair avec tout le monde. Évidemment, quand tu ne joues pas, tu es en colère. Eux, ils veulent de l’honnêteté »
Sur les 100 ans de San Siro et le moment de l’équipe
Aujourd’hui, San Siro fête ses 100 ans et demain, l’AC Milan y joue : une raison supplémentaire de bien faire ?
« C’est un honneur de faire partie de l’histoire de San Siro. Nous voulons gagner et bien jouer pour honorer le stade et nos supporters. Nous voulons seulement bien jouer et gagner les matches. »
Comment se sont passés les jours qui ont suivi la défaite ? Avez-vous parlé avec les leaders du vestiaire ? Comment va Ruben Amorim ?
Quand vous perdez, vous n’êtes pas la même personne. Si c’est le cas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. L’équipe est prête pour le match, nous ne pouvons pas changer le passé mais nous pouvons changer le prochain match. Je parle toujours avec l’équipe, pas seulement quand on perd : il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous voulons être prêts pour demain soir. »
SUR LES CHANGEMENTS DE COMPOSITION ET LE RETARD
Pourquoi l’AC Milan ne marque-t-il pas en première période ?
« Je pense que c’est seulement un hasard. Si vous regardez contre le Torino, nous étions bien. Contre Venise, nous avons eu deux occasions franches avec Ramos. C’est un hasard. Lors des 45 premières minutes, les équipes sont très organisées et attentives. Ensuite, nous pouvons changer l’inertie du match avec les changements. Mais quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas concéder, surtout en première période. Nous devons contrôler le match un peu mieux. »
Pourquoi faire tourner contre Benfica ?
« Benfica a changé 9 joueurs par rapport au match précédent et nous avions besoin de faire tourner. Ce n’est pas que nous avons perdu à cause des joueurs qui étaient sur le terrain en première période. Nous avons eu bien plus d’occasions, plus de possession, plus de ballons touchés dans la surface adverse. Parfois, on n’arrive pas à marquer. Benfica a marqué sur les occasions qu’il s’est créées : c’est une question de performance collective et non d’individualités. »
À quelle distance cet AC Milan se trouve-t-il de l’AC Milan que tu voudrais voir ?
« La promesse de marquer plus et d’être dominants ? Dans la plupart des matches, nous avons été les plus dominants. Nous n’avons pas dominé pendant 90 minutes... Demain, la priorité est de battre Lecce. Nous sommes encore en phase de construction, surtout dans la phase de possession. Demain est une belle opportunité pour améliorer notre rendement sur le terrain. »
SUR LA RELATION AVEC LA PROPRIÉTÉ
La rencontre avec Ibra et le contact avec Cardinale :
« C’était la visite d’une personne qui travaille avec le club. Notre focus est sur Lecce. Ce n’était qu’une visite. Un contact avec Cardinale ? Des choses normales, nous parlons de sujets liés au club, rien de spécial. »
Je suis resté préoccupé non pas par le match contre Benfica, mais par certaines déclarations. Quand vous avez dit que l’équipe n’était pas adaptée à votre idée du football. Ou quand vous avez dit que vous pourriez envisager de changer (de système, ndlr). Pouvez-vous clarifier ces sujets ?
« L’idée, c’est que les deux choses peuvent être vraies. Cela n’a rien à voir avec le système de jeu. Mon idée du football ne se base pas sur le système, mais sur les principes : c’est cela qui compte. Deux choses peuvent être vraies au même moment. J’ai dit que lorsqu’on arrive dans un nouveau club, il est impossible d’avoir toutes les bonnes caractéristiques dans chaque aspect et pour chaque éventualité. C’est ce que j’ai dit. Capello m’a posé une question sur la phase offensive, et j’ai répondu que je pense que nous devons bien défendre, surtout quand nous avons le ballon. Je suis très clair quand je dis quelque chose, il sera difficile de trouver des déclarations de ma part dans lesquelles je suis incohérent. Je suis très clair sur les sujets, sur mes déclarations, qui sont très cohérentes. »
Est-il possible de voir Pulisic, Moreira et Chukwueze ensemble d’entrée ? Voyez-vous Cisse et Pulisic comme des alternatives ?
« Tout le monde peut jouer ensemble. Vous êtes au courant de beaucoup de choses qui se passent ici pendant la semaine, mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et je dois faire mes choix. Ils peuvent jouer ensemble. Peut-être que demain vous verrez certains de ces joueurs jouer ensemble. »
Sur les difficultés de la ligne défensive dans la phase de pressing :
« Nous sommes en train de changer complètement notre manière de presser. Lors de certains matches, nous avons été meilleurs. Parfois, nous y sommes arrivés, parfois cela a été plus difficile. Quand les joueurs sont plus frais, cela fonctionne mieux ; quand ils sont fatigués, c’est plus difficile. Cela dépend du moment du match. Il faut mieux nous adapter, nous devons progresser dans cette phase. Ce ne sont pas seulement les défenseurs qui doivent s’améliorer, mais aussi ceux qui sont devant. Il faut progresser dans le timing et comprendre quand et comment presser, mais c’est normal. »
SUR LA RELATION AVEC LES CADRES
Les derniers entraîneurs ont eu des difficultés dans la gestion des cadres. Y a-t-il un risque dans sa relation avec les cadres ? Ou bien tout est sous contrôle ?
« Je suis toujours clair avec tout le monde. Évidemment, quand tu ne joues pas, tu es en colère. Eux veulent de l’honnêteté. Parfois, tu n’es pas d’accord avec l’entraîneur, mais si tu es honnête avec tes joueurs, ils comprennent. Il suffit de regarder notre calendrier après la trêve, nous jouerons tous les 2-3 jours. Nous devrons être prêts. Il y a des choses que je vois pendant la semaine, je connais la charge physique des joueurs et leur historique : je dois gérer tous ces facteurs. Ils comprennent mon rôle et le fait que je dois faire des choix. »
Les expérimentations de composition sont-elles terminées après toutes ces rumeurs ?
« Selon toi, quelle est la meilleure composition ? »
Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.
« Chukwueze a joué trois matches. S’il a un problème, qui mets-tu ? »
Saelemaekers.
« À droite ? Excentré ? Pour jouer les un contre un ? Et au milieu de terrain ? »
Modric.
« Et qu’avez-vous dit la semaine dernière sur Modric et sur sa vitesse ? Chaque semaine, il y aura une composition différente. Comment faites-vous pour gérer trois matches chaque semaine ? Comment faites-vous pour gérer les changements ? Je sais bien que ce n’est pas votre travail, mais le mien. Je veux seulement vous expliquer ces choses. Nous pouvons avoir cette conversation tous les jours. Croyez-moi, personne ne veut gagner plus que moi. Je ne pense pas seulement au court terme, mais au long terme. Et je pense au mieux pour le club, pas pour moi. Demain, je choisirai une composition en pensant au fait qu’en seconde période je voudrai pousser davantage. J’essaie d’avoir de l’équilibre en tout, gagner et aider les joueurs. Et désolé pour tout ça. C’est mon travail, pas le vôtre (sourit, ndlr). Mais vous n’êtes pas si loin du onze de départ pour demain (rit, ndlr). »
Il n’y a pas eu un Milan toujours dominateur :
« Contre la Juventus, ils ont été meilleurs dans les petits détails, même si nous avons eu davantage la possession. Avec la Lazio, c’était un match différent, il y a eu deux mi-temps totalement différentes. Mais vous ne verrez jamais notre équipe attendre. Nous essaierons toujours de presser, peut-être sans toujours le faire au mieux. Avec Benfica, ils ont été plus bas et plus compacts en attendant une erreur de notre part. Peut-être que l’adversaire est différent, peut-être que nous essaierons de faire des choses différentes. Mais si vous regardez les matches, y compris contre la Juventus et la Lazio, nous avons toujours été l’équipe qui a essayé de contrôler le match. L’intention est là. Nous pouvons nous améliorer dans la fluidité. Contre Benfica, nous avons eu plus de touches dans leur surface, plus de tirs, plus de possession, plus de corners. Mais cela n’importe à personne, et à la fin cela n’importe même pas à moi. Nous devons créer plus d’occasions. Mais nous sommes une équipe qui essaie de dominer et qui essaie de presser. Peut-être que nous devons apprendre, nous devons nous améliorer et trouver un équilibre pour résoudre ces problèmes. »
L’Inter, la Roma, Naples, Côme et beaucoup d’autres équipes sont devant le Milan pour les passes « killer » dans la surface adverse. De là viennent les difficultés de Ramos ? Est-ce une question de travail ? Doit-il travailler un peu moins pour l’équipe et l’équipe doit-elle travailler davantage pour lui ?
« Nous devons créer plus d’occasions franches pour lui et nous devons l’aider. Je ne veux pas dire que Ramos doit travailler un peu moins pour l’équipe pour être plus frais, mais qu’il doit passer plus de temps près de la surface adverse, comme nous le faisons à l’entraînement. Nous devons encore améliorer les automatismes entre les joueurs. Lors du dernier match, nous avons vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un ballon de Pulisic pour Cisse qui n’a pas compris l’intention, un autre ballon pour Pavlovic qui a mal contrôlé, tout comme Rabiot sur deux autres situations, lui qui n’a pas bien orienté son contrôle. Dans d’autres matches, nous n’avons pas eu autant de touches dans la surface adverse : nous devons nous améliorer de ce point de vue. Contre Benfica, il faut améliorer ces actions. Parfois, ce n’est pas seulement la passe, mais aussi mieux recevoir dans la surface. Koni aussi a eu une grande occasion dans la surface. Pulisic également. Benfica a fait une frappe de loin sur une défense en place, puis un but avec quatre défenseurs qui regardaient leur ailier. »
Tu t’es beaucoup énervé pour ce but ?
« Beaucoup. Mais je pense que vous l’avez été aussi. Vous avez vu le match. Il faut mieux contrôler ces situations. Et s’il vous plaît, n’écrivez pas que je critique les joueurs, je ne fais que raconter le match. La chose la plus importante pour moi, c’est de récupérer des positions et mes joueurs travaillent très bien, et il n’y a aucun doute sur leur engagement sur le terrain. »
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