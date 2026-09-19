Les derniers entraîneurs ont eu des difficultés dans la gestion des cadres. Y a-t-il un risque dans sa relation avec les cadres ? Ou bien tout est sous contrôle ?

« Je suis toujours clair avec tout le monde. Évidemment, quand tu ne joues pas, tu es en colère. Eux veulent de l’honnêteté. Parfois, tu n’es pas d’accord avec l’entraîneur, mais si tu es honnête avec tes joueurs, ils comprennent. Il suffit de regarder notre calendrier après la trêve, nous jouerons tous les 2-3 jours. Nous devrons être prêts. Il y a des choses que je vois pendant la semaine, je connais la charge physique des joueurs et leur historique : je dois gérer tous ces facteurs. Ils comprennent mon rôle et le fait que je dois faire des choix. »

Les expérimentations de composition sont-elles terminées après toutes ces rumeurs ?

« Selon toi, quelle est la meilleure composition ? »

Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.

« Chukwueze a joué trois matches. S’il a un problème, qui mets-tu ? »

Saelemaekers.

« À droite ? Excentré ? Pour jouer les un contre un ? Et au milieu de terrain ? »

Modric.

« Et qu’avez-vous dit la semaine dernière sur Modric et sur sa vitesse ? Chaque semaine, il y aura une composition différente. Comment faites-vous pour gérer trois matches chaque semaine ? Comment faites-vous pour gérer les changements ? Je sais bien que ce n’est pas votre travail, mais le mien. Je veux seulement vous expliquer ces choses. Nous pouvons avoir cette conversation tous les jours. Croyez-moi, personne ne veut gagner plus que moi. Je ne pense pas seulement au court terme, mais au long terme. Et je pense au mieux pour le club, pas pour moi. Demain, je choisirai une composition en pensant au fait qu’en seconde période je voudrai pousser davantage. J’essaie d’avoir de l’équilibre en tout, gagner et aider les joueurs. Et désolé pour tout ça. C’est mon travail, pas le vôtre (sourit, ndlr). Mais vous n’êtes pas si loin du onze de départ pour demain (rit, ndlr). »





Il n’y a pas eu un Milan toujours dominateur :

« Contre la Juventus, ils ont été meilleurs dans les petits détails, même si nous avons eu davantage la possession. Avec la Lazio, c’était un match différent, il y a eu deux mi-temps totalement différentes. Mais vous ne verrez jamais notre équipe attendre. Nous essaierons toujours de presser, peut-être sans toujours le faire au mieux. Avec Benfica, ils ont été plus bas et plus compacts en attendant une erreur de notre part. Peut-être que l’adversaire est différent, peut-être que nous essaierons de faire des choses différentes. Mais si vous regardez les matches, y compris contre la Juventus et la Lazio, nous avons toujours été l’équipe qui a essayé de contrôler le match. L’intention est là. Nous pouvons nous améliorer dans la fluidité. Contre Benfica, nous avons eu plus de touches dans leur surface, plus de tirs, plus de possession, plus de corners. Mais cela n’importe à personne, et à la fin cela n’importe même pas à moi. Nous devons créer plus d’occasions. Mais nous sommes une équipe qui essaie de dominer et qui essaie de presser. Peut-être que nous devons apprendre, nous devons nous améliorer et trouver un équilibre pour résoudre ces problèmes. »





L’Inter, la Roma, Naples, Côme et beaucoup d’autres équipes sont devant le Milan pour les passes « killer » dans la surface adverse. De là viennent les difficultés de Ramos ? Est-ce une question de travail ? Doit-il travailler un peu moins pour l’équipe et l’équipe doit-elle travailler davantage pour lui ?

« Nous devons créer plus d’occasions franches pour lui et nous devons l’aider. Je ne veux pas dire que Ramos doit travailler un peu moins pour l’équipe pour être plus frais, mais qu’il doit passer plus de temps près de la surface adverse, comme nous le faisons à l’entraînement. Nous devons encore améliorer les automatismes entre les joueurs. Lors du dernier match, nous avons vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un ballon de Pulisic pour Cisse qui n’a pas compris l’intention, un autre ballon pour Pavlovic qui a mal contrôlé, tout comme Rabiot sur deux autres situations, lui qui n’a pas bien orienté son contrôle. Dans d’autres matches, nous n’avons pas eu autant de touches dans la surface adverse : nous devons nous améliorer de ce point de vue. Contre Benfica, il faut améliorer ces actions. Parfois, ce n’est pas seulement la passe, mais aussi mieux recevoir dans la surface. Koni aussi a eu une grande occasion dans la surface. Pulisic également. Benfica a fait une frappe de loin sur une défense en place, puis un but avec quatre défenseurs qui regardaient leur ailier. »

Tu t’es beaucoup énervé pour ce but ?

« Beaucoup. Mais je pense que vous l’avez été aussi. Vous avez vu le match. Il faut mieux contrôler ces situations. Et s’il vous plaît, n’écrivez pas que je critique les joueurs, je ne fais que raconter le match. La chose la plus importante pour moi, c’est de récupérer des positions et mes joueurs travaillent très bien, et il n’y a aucun doute sur leur engagement sur le terrain. »