Quels enseignements avez-vous tirés des matches de Moreira en sélection ? Où vous convainc-il le plus ?

« J’ai vu plusieurs choses. À gauche, il est plus direct, à droite il cherche davantage le un contre un et les combinaisons. Cela dépend aussi des adversaires. Il a dû beaucoup défendre contre les équipes fortes, donc il a énormément défendu. C’est très important pour moi. Nous connaissons les caractéristiques de Moreira. Il a une bonne vitesse, il a de la force, il doit s’améliorer sur le plan offensif mais il peut jouer sur les deux côtés. Vous verrez Moreira jouer sur les deux côtés. »

Camarda n’a joué que 8 minutes jusqu’ici : pensez-vous lui donner davantage de temps de jeu dès cette semaine ? Ces mois seront-ils importants pour comprendre si l’on pourra compter sur Camarda ?

« Pour les nouveaux joueurs, vous pouvez demander à Cardinale, qui est là derrière vous (rires, NDLR). Mon seul focus, ce sont les matches que nous avons à disputer, très nombreux, donc décembre n’existe pas pour moi pour l’instant. Camarda jouera davantage. Nous sortons d’une situation où nous avions moins de matches à disputer et plus de temps pour nous reposer. Camarda apprend énormément, mais il est prêt. Il jouera plus de minutes que celles qu’il a disputées jusqu’à présent. Je ne sais pas ce qu’il se passera d’ici à décembre, je veux seulement gagner le plus de matches possible. C’est mon focus. Nous pouvons aussi le voir à travers les expériences des sélections, qui font beaucoup tourner, donc il est impossible d’avancer avec les mêmes 11 pour tous les matches. Je l’ai dit dès le premier jour : j’attends beaucoup de lui et il démontrera sa valeur. »

Cissé peut-il jouer en pointe ? Quel effet cela vous fera-t-il de revoir Matic ?

« Il a les caractéristiques pour jouer en pointe. Pas comme un vrai avant-centre, mais il a les caractéristiques pour nous aider dans certains matches. Matic est un top player et un top garçon. J’ai pu passer beaucoup de temps avec lui, j’ai beaucoup parlé avec lui parce que j’étais l’un des rares à pouvoir communiquer avec lui. La vitesse n’est plus la même, mais l’intelligence, si. Il apporte énormément d’expérience à l’équipe, dans le temps de jeu, dans les passes verticales, dans sa capacité à leur enlever le ballon. Je veux le revoir mais en même temps non. Bien sûr, j’espère pouvoir lui donner une accolade après le match en espérant avoir gagné. »

Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson : ont-ils amélioré leur condition ?

« Ils seront très importants dans ces matches. Nous avons eu un amical où nous les avons utilisés à différents postes, aussi à l’entraînement. Nous avons passé plus de temps avec Diawara. Tomori a un peu fait ce que Gila est en train de faire. Ils seront importants pour notre saison. Pour Pulisic, c’était important de rester, parce qu’il revenait d’une blessure, il a disputé quelques minutes, puis il a débuté comme titulaire, mais nous avons eu la possibilité de gérer sa récupération et sa condition. Ils seront très importants. »