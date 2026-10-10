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Milan, Amorim : « Ici pour gagner des titres maintenant, pas dans deux ou trois ans. Défense à 4 ? Les hommes sont les mêmes, ce sont des détails »

Milan AC

Milan : Ruben Amorim présente le match contre Sassuolo lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match

Après une longue trêve due aux engagements des sélections nationales, la Serie A fait son retour. Le Milan sera en déplacement au Mapei Stadium de Reggio Emilia, sur la pelouse de Sassuolo. Ruben Amorim a présenté cette rencontre lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match à Milanello :


En 2022, nous avons eu la longue trêve pendant la Coupe du monde au Qatar. En termes de gestion, qu’apporte cette pause ? 
« Bonjour à tous. Je pense que cela ne change pas grand-chose, et le fait que ce soit positif ou négatif dépend du moment de l’équipe. Cela dépend si vous avez beaucoup de blessés, vous avez alors plus de temps pour récupérer les joueurs. Cela dépend aussi si vous partez en sélection et jouez tous les matches. C’est dur, notamment parce qu’à leur retour ils doivent jouer beaucoup de matches. L’inverse vaut aussi si l’on prend l’exemple de Koni De Winter, qui n’a pas joué. Nous avons perdu beaucoup de joueurs à cause de la sélection, mais c’est aussi un bon signe parce que cela signifie qu’ils sont importants. J’ai insisté sur le fait qu’il faut maintenant appuyer sur l’accélérateur, parce que les prochains matches seront importants pour notre saison. » 

Comment avez-vous trouvé vos joueurs au retour de la trêve ? 
« Les joueurs étaient heureux de revenir. Ils sont contents d’être ensemble, dans ce club, donc cela signifie que c’est un bon lieu de travail. Ensuite, tout dépend de la situation. Si vous regardez nos joueurs, ils ont joué, certains n’ont disputé que deux matches, puis ils ont pu se reposer, et c’est très positif parce qu’ils ont maintenu leur condition physique. Nous avons eu un problème avec Saelemaekers. J’ai eu l’occasion et le temps de travailler avec Hutchinson. Nous avons eu un match amical contre Padoue, positif pour essayer de nouvelles choses. Nous avons exploité chaque minute de cette trêve et les joueurs avec leurs sélections ont également bien fait. Ramos, Jashari, Moreira qui a joué trois matches et a évolué aussi bien à droite qu’à gauche, et cela est très positif pour nous. Je crois qu’ils sont prêts, mais tout dépend du prochain match, c’est pourquoi il est important de gagner demain. » 

  • Sur Gonçalo Ramos et la défense à 4

    Sur Gonçalo Ramos :
    « Mon idée en tant qu’entraîneur, c’est de faire en sorte que mon équipe donne le meilleur d’elle-même, pas de savoir comment un joueur peut marquer plus de buts sur le plan individuel. Je l’ai dit aussi avant ce match. Nous devons créer plus d’occasions pour nos attaquants, pas seulement pour lui mais aussi pour tous nos attaquants. J’ai travaillé et je travaille sur cela avec mes joueurs. C’est vrai, j’ai pris certaines choses chez d’autres entraîneurs, mais j’ai mon idée. Mon objectif n’est pas de comprendre comment mettre Ramos dans les conditions de marquer plus de buts, mais de gagner chaque match. Je suis très content qu’il soit revenu heureux et en confiance, et j’espère que cela pourra être bénéfique pour le Milan ». 


    Avez-vous l’intention de poursuivre avec un dispositif à 4, est-ce le bon ? 
    « Cela dépend du match, des situations. L’important, c’est qu’ils comprennent quand jouer à 4 ou à 3. Il suffit de voir les noms dans le onze de départ et c’est essentiellement la même équipe. Ce qui change, ce sont de petits détails, qui peuvent toutefois changer la dynamique de l’équipe. Les autres collègues ont à leur disposition toutes les images de nos matches, donc c’est à moi de proposer et de créer quelque chose de nouveau pour les surprendre. Je sais ce que j’ai en tête pour demain, mais je ne vous le dirai pas parce qu’autrement Aquilani le découvrirait. Cela ne change pas grand-chose. Je veux que mes joueurs se sentent à l’aise ». 

    Connaissez-vous Aquilani en tant qu’entraîneur ?
    « Je m’en souviens. Je m’en souviens pas seulement du Sporting. Je sais qu’il a joué pour Jorge Jesus, nous avons parlé de cela. Je me souviens qu’il était très intelligent. Je peux voir qu’il est très moderne dans son approche. Je peux voir aussi une petite influence de Roberto De Zerbi, dans sa gestion des défenseurs centraux. Ils veulent avoir la possession du ballon mais ils sont très intelligents au moment de décider quand ils doivent presser. Je pense qu’il aura un grand avenir dans le football ». 

  • Sur Moreira et l’équipe

    Quels enseignements avez-vous tirés des matches de Moreira en sélection ? Où vous convainc-il le plus ?
    « J’ai vu plusieurs choses. À gauche, il est plus direct, à droite il cherche davantage le un contre un et les combinaisons. Cela dépend aussi des adversaires. Il a dû beaucoup défendre contre les équipes fortes, donc il a énormément défendu. C’est très important pour moi. Nous connaissons les caractéristiques de Moreira. Il a une bonne vitesse, il a de la force, il doit s’améliorer sur le plan offensif mais il peut jouer sur les deux côtés. Vous verrez Moreira jouer sur les deux côtés. » 

    Camarda n’a joué que 8 minutes jusqu’ici : pensez-vous lui donner davantage de temps de jeu dès cette semaine ? Ces mois seront-ils importants pour comprendre si l’on pourra compter sur Camarda ? 
    « Pour les nouveaux joueurs, vous pouvez demander à Cardinale, qui est là derrière vous (rires, NDLR). Mon seul focus, ce sont les matches que nous avons à disputer, très nombreux, donc décembre n’existe pas pour moi pour l’instant. Camarda jouera davantage. Nous sortons d’une situation où nous avions moins de matches à disputer et plus de temps pour nous reposer. Camarda apprend énormément, mais il est prêt. Il jouera plus de minutes que celles qu’il a disputées jusqu’à présent. Je ne sais pas ce qu’il se passera d’ici à décembre, je veux seulement gagner le plus de matches possible. C’est mon focus. Nous pouvons aussi le voir à travers les expériences des sélections, qui font beaucoup tourner, donc il est impossible d’avancer avec les mêmes 11 pour tous les matches. Je l’ai dit dès le premier jour : j’attends beaucoup de lui et il démontrera sa valeur. »

    Cissé peut-il jouer en pointe ? Quel effet cela vous fera-t-il de revoir Matic ?
    « Il a les caractéristiques pour jouer en pointe. Pas comme un vrai avant-centre, mais il a les caractéristiques pour nous aider dans certains matches. Matic est un top player et un top garçon. J’ai pu passer beaucoup de temps avec lui, j’ai beaucoup parlé avec lui parce que j’étais l’un des rares à pouvoir communiquer avec lui. La vitesse n’est plus la même, mais l’intelligence, si. Il apporte énormément d’expérience à l’équipe, dans le temps de jeu, dans les passes verticales, dans sa capacité à leur enlever le ballon. Je veux le revoir mais en même temps non. Bien sûr, j’espère pouvoir lui donner une accolade après le match en espérant avoir gagné. » 

    Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson : ont-ils amélioré leur condition ?
    « Ils seront très importants dans ces matches. Nous avons eu un amical où nous les avons utilisés à différents postes, aussi à l’entraînement. Nous avons passé plus de temps avec Diawara. Tomori a un peu fait ce que Gila est en train de faire. Ils seront importants pour notre saison. Pour Pulisic, c’était important de rester, parce qu’il revenait d’une blessure, il a disputé quelques minutes, puis il a débuté comme titulaire, mais nous avons eu la possibilité de gérer sa récupération et sa condition. Ils seront très importants. » 

  • SUR LE NIVEAU DE LA SERIE ET LE DÉSIR DE REMPORTER DES TITRES

    Faut-il un processus plus long ou êtes-vous toujours convaincu que ce Milan peut gagner ? Que pensez-vous en revanche de la Serie A ?
    « L’idée est toujours de gagner des titres. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais nous devons penser aux étapes qui nous permettront d’y parvenir. Évidemment, quand on travaille à l’AC Milan, on ne peut pas dire que nous devons ou pouvons gagner dans 3 ans, mais maintenant, dans le présent. Il y a des étapes à suivre. C’est l’objectif, mais il y a de belles équipes dans ce championnat. Si vous regardez la Serie A, cette année elle est en train de devenir différente. La règle des arbitres fait qu’on siffle moins, le staff médical entre moins souvent et cela permet de jouer davantage. Beaucoup de gens se plaignaient des 0-0, mais maintenant beaucoup de matches se jouent. Il n’y a plus d’équipes qui jouent avec un bloc bas pendant 90 minutes. Venise est dernier à cause des résultats, mais c’est une équipe qui presse sur tout le terrain. J’ai été surpris par la qualité des entraîneurs, des joueurs. J’aime être ici, je veux faire ma part. Je me sens chez moi à l’AC Milan, c’est un honneur. La Serie A est un excellent championnat, parfois on ne donne pas la juste valeur au championnat national. Je prends du plaisir à préparer les matches, mais j’ai aussi beaucoup de choses en tête à cause des différentes équipes ». 

    Qu’avez-vous vu lors de ces 5 premiers matches qui vous a conduit à opter pour une défense à 4 ? Zachary ne pourrait-il pas être un retour en janvier ? Et avec l’italien ?
    « Ce serait facile pour moi de parler italien si j’étais un autre membre de l’AC Milan, mais ce que je dis est très important. Je demande pardon, je suis désolé, mais je sais qu’après les matches, dans le post, je dois parler avec Mister Capello. Je sais que ce serait mieux si je parlais italien, mais je sais que je dois réfléchir et aussi parler, et donc je ne peux pas penser que ce que je dis puisse d’une certaine manière me créer des problèmes ou être instrumentalisé. Il est important que je me sente à l’aise, parce que cela fait partie de mon travail. Défense à 4 ? Ce que j’ai vu lors des derniers matches, c’est une plus grande mobilité. Ce que j’ai vu, c’est que ces positions et cette liberté permettent à mon équipe de mieux jouer. On l’a vu contre Benfica, où nous avons eu davantage de possession, mais il y a eu un manque de mobilité. Il était nécessaire d’effectuer ce changement, non pas pour mieux jouer mais pour jouer différemment. Je ne sais pas si nous poursuivrons avec cette organisation, mais c’est un outil qui nous permet de gagner. Athekame ? Nous le suivons, comme les autres joueurs prêtés. En début de saison, je le voyais davantage comme un Moreira. Je ne sais pas si la situation changera. Le football est ainsi. Il fait très bien les choses avec Fonseca, puis nous verrons à l’avenir ». 

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