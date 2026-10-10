Après une longue trêve due aux engagements des sélections nationales, la Serie A fait son retour. Le Milan sera en déplacement au Mapei Stadium de Reggio Emilia, sur la pelouse de Sassuolo. Ruben Amorim a présenté cette rencontre lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match à Milanello :
En 2022, nous avons eu la longue trêve pendant la Coupe du monde au Qatar. En termes de gestion, qu’apporte cette pause ?
« Bonjour à tous. Je pense que cela ne change pas grand-chose, et le fait que ce soit positif ou négatif dépend du moment de l’équipe. Cela dépend si vous avez beaucoup de blessés, vous avez alors plus de temps pour récupérer les joueurs. Cela dépend aussi si vous partez en sélection et jouez tous les matches. C’est dur, notamment parce qu’à leur retour ils doivent jouer beaucoup de matches. L’inverse vaut aussi si l’on prend l’exemple de Koni De Winter, qui n’a pas joué. Nous avons perdu beaucoup de joueurs à cause de la sélection, mais c’est aussi un bon signe parce que cela signifie qu’ils sont importants. J’ai insisté sur le fait qu’il faut maintenant appuyer sur l’accélérateur, parce que les prochains matches seront importants pour notre saison. »
Comment avez-vous trouvé vos joueurs au retour de la trêve ?
« Les joueurs étaient heureux de revenir. Ils sont contents d’être ensemble, dans ce club, donc cela signifie que c’est un bon lieu de travail. Ensuite, tout dépend de la situation. Si vous regardez nos joueurs, ils ont joué, certains n’ont disputé que deux matches, puis ils ont pu se reposer, et c’est très positif parce qu’ils ont maintenu leur condition physique. Nous avons eu un problème avec Saelemaekers. J’ai eu l’occasion et le temps de travailler avec Hutchinson. Nous avons eu un match amical contre Padoue, positif pour essayer de nouvelles choses. Nous avons exploité chaque minute de cette trêve et les joueurs avec leurs sélections ont également bien fait. Ramos, Jashari, Moreira qui a joué trois matches et a évolué aussi bien à droite qu’à gauche, et cela est très positif pour nous. Je crois qu’ils sont prêts, mais tout dépend du prochain match, c’est pourquoi il est important de gagner demain. »