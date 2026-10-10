Après une longue trêve en raison des engagements des sélections nationales, la Serie A fait son retour. Le Milan sera de passage au Mapei Stadium de Reggio Emilia, chez Sassuolo. Ruben Amorim a présenté cette rencontre lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match à Milanello :
En 2022, nous avions eu la grande trêve pendant la Coupe du monde au Qatar. En termes de gestion, qu’apporte cette pause ?
« Bonjour à tous. Je pense que cela ne change pas grand-chose, et le fait que ce soit positif ou négatif dépend du moment que traverse l’équipe. Cela dépend si vous avez beaucoup de blessés, vous avez alors plus de temps à disposition pour récupérer les joueurs. Cela dépend si vous partez en sélection et jouez tous les matches. C’est dur, aussi parce qu’au retour ils doivent disputer beaucoup de rencontres. L’inverse est également vrai si nous prenons l’exemple de Koni De Winter, qui n’a pas joué. Nous avons perdu beaucoup de joueurs à cause de la sélection, mais c’est aussi un bon signe parce que cela signifie qu’ils sont importants. J’ai insisté sur le fait que maintenant il faut appuyer sur l’accélérateur parce que les prochains matches seront importants pour notre saison. »
Comment avez-vous trouvé vos joueurs au retour de la trêve ?
« Les joueurs étaient heureux de revenir. Ils sont contents d’être ensemble, dans ce club, donc cela signifie que c’est un bon lieu de travail. Et puis cela dépend de la situation. Si vous regardez nos joueurs, ils ont joué, certains n’ont disputé que 2 matches, puis ils ont pu se reposer, et c’est très positif parce qu’ils ont maintenu leur condition athlétique. Nous avons eu un problème avec Saelemaekers. J’ai eu l’occasion et le temps de travailler avec Hutchinson. Nous avons disputé un match amical contre Padova, positif pour essayer de nouvelles choses. Nous avons exploité chaque minute de cette trêve et les joueurs avec leurs sélections ont également bien fait. Ramos, Jashari, Moreira qui a joué 3 matches et a évolué aussi bien à droite qu’à gauche, et c’est très positif pour nous. Je crois qu’ils sont prêts, mais tout dépend du prochain match, c’est pourquoi demain il est important de gagner. »