Après le match contre la Lazio, vous avez dit que vous n’étiez pas fou. Avez-vous donc compris quelle différence il y a entre les titulaires indiscutables et les autres joueurs ?

« Chaque entraîneur a en tête une idée générale de ce que peut être le onze de base de son équipe. Mais ensuite se pose le problème dont nous parlons. D’après mon expérience, et cela m’est arrivé deux fois, la première comme joueur où nous en sommes arrivés à jouer le championnat, la Ligue Europa et les coupes, la seconde un peu moins, il est impossible de penser gagner des compétitions en comptant seulement sur 11 ou 14 joueurs. Par conséquent, j’ai du mal à dire que nous avons un onze type. L’idée n’est pas d’avoir un onze fixe, mais une identité précise dans laquelle tous les joueurs peuvent évoluer sans que l’équipe perde trop en qualité. Il est clair que j’ai une idée des profils que je veux dans certains matches, mais les moments changent rapidement. Si vous y réfléchissez un instant et que vous êtes honnêtes dans vos évaluations : qui aurait jamais dit que Musah serait le titulaire et que Luka Modric serait le problème ? Personne. La situation a changé parce que les derniers matches ont montré cela. Dans le football moderne, le concept de onze de base est difficile à comprendre, parce que je crois qu’il faut vraiment tout un groupe, tout un effectif pour gagner des trophées. Naturellement, pour certains rendez-vous, je commence à comprendre de quel type de joueur j’ai besoin et quelle composition aligner. J’ai une idée plus claire de l’effectif, mais les dynamiques changent pendant l’année, et c’est une bonne chose. »

Avez-vous un objectif minimal ?

« Dans les grands clubs, et Milan est un club immense, il n’existe pas d’objectif minimal. Quel que soit le résultat, si on ne gagne pas, vous serez ici à critiquer l’équipe, en disant que c’est trop peu. C’est mon expérience. Je l’ai vécu même au Portugal : quand on n’atteint pas la finale ou qu’on ne gagne pas, c’est un échec. Et tout le monde au Portugal dit que Benfica doit gagner la Ligue Europa ; donc c’est normal. Il n’y a pas d’objectif minimal : notre but est de gagner le prochain match et de gagner en général. Soit on gagne, soit on ne gagne pas. Si nous ne gagnons pas, il est évident que pour tout le monde ce sera jugé insuffisant. Par conséquent, je ne veux pas être l’entraîneur qui fixe comme objectif les quarts de finale ou les demi-finales. Cela ne compte pas. Ce qui compte, c’est que nous avons un seul objectif, et c’est gagner. Tout ce qui est en dessous, nous savons déjà que cela nous vaudra des critiques, parce que c’est le prix à payer pour entraîner Milan. Ce n’est pas tant une question économique, étant donné que la Ligue Europa n’a rien à voir avec la Ligue des champions, mais une question de fierté et de notre manière d’être. Donc je ne fixerai aucun objectif minimal : nous savons que c’est difficile, mais l’objectif est de gagner le prochain match pour être plus proches du trophée. En raisonnant match après match, nous serons plus proches de gagner la compétition. »





Y a-t-il des possibilités d’avoir davantage d’équilibre ?

« Dans la manière de presser, de jouer plus haut. Évidemment, nous connaissons encore de fortes fluctuations entre le fait de très bien jouer et d’avoir quelques difficultés avec le ballon, mais nous avons toujours conservé une plus grande possession. Je crois que nous sommes encore un peu trop focalisés sur la phase de construction, alors qu’il nous manque le dernier tiers du terrain. Nous avons encore quelques difficultés et c’est pour cela que Goncalo a davantage de mal : nous n’avons pas beaucoup de touches dans la surface de réparation et les projections dans le dernier tiers adverse ne sont pas encore assez fréquentes pour garantir un rendement élevé en tant qu’équipe. Il est clair que nous avons recruté des joueurs qui, en les analysant, possèdent la structure physique et le style de jeu que nous recherchons, non seulement pour le présent mais aussi pour l’avenir ; ils sont encore jeunes et nous savons que nous donnerons de la continuité au projet. En parlant de Benfica, je pense que sa grande force réside dans une idée très claire : on parvient à percevoir nettement ce qu’ils veulent faire. Ils savent varier parce qu’ils jouent habituellement avec un ailier comme Rafa sur le côté droit, mais s’ils utilisent Lukebakio, le match change complètement. Pavlidis fait un excellent travail et il est très dangereux près de la surface. Ils sont très sûrs d’eux, ils construisent à trois avec l’arrière gauche, avec Dal. Ils effectuent beaucoup de rotations : Barreiro a été incroyable, mais Aursnes pourrait jouer, puisque les journaux et vous, les journalistes, avez généralement vu juste. La présence de Pavlidis ou de Duran change complètement le match : l’un attaque davantage la profondeur, l’autre offre davantage de liaison. Palhinha jouera : il jouera ce match et le prochain, et c’est un joueur très fort sur les coups de pied arrêtés et dans le pressing, nous le savons. Benfica est donc une équipe dirigée par un excellent entraîneur, dotée de très bonnes individualités et composée de joueurs habitués à la pression et à gagner, un facteur qui transforme les équipes. Je sens qu’ils ont beaucoup de confiance, mais nous sommes prêts à les affronter. Je connais bien Marco Silva et je connais bien l’effectif de Benfica. Je sais que nous avons une énorme pression, mais je sais aussi que Benfica a la même pression de devoir gagner chaque match ; c’est pourquoi je pense que ce sera un beau défi et que nous prendrons du plaisir. »