Après le déplacement à l’Olimpico contre la Lazio mis de côté, pour l’AC Milan, il est temps de lancer l’aventure en Ligue Europa. Le premier adversaire sera le Benfica de l’ancien Manuel Rui Costa, un duel spécial pour plusieurs joueurs de l’AC Milan. Ruben Amorim a présenté cette rencontre lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match : « C’est une occasion fondamentale, c’est le premier match de Ligue Europa. Nous avons hâte de commencer. Nous connaissons les deux finales de Ligue des champions. Rui Costa est le président du Benfica, mais aussi une référence importante du Benfica. J’ai moi aussi un passé au Benfica, mais je suis ici pour gagner. C’est un match particulier parce que c’est le premier de Ligue Europa. »
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Milan, Amorim : « Hutchinson est prêt à jouer. Modric ? On disait que Moreira n’était pas prêt, une semaine plus tard, on dit que c’est notre héros »
SUR L’OBJECTIF FINAL ET SUR BENFICA
En 2025, vous avez atteint la finale avec Manchester United, vous connaissez la compétition. Quel est l’objectif ? Au moins atteindre la finale ?
« Nous parlons d’une compétition et l’objectif est évidemment de la gagner. Notre objectif est d’aller jusqu’au bout, il y a beaucoup d’équipes compétitives : la différence, c’est de pouvoir compter sur un effectif digne de ce nom. S’il y a la motivation, je pense qu’on peut gagner n’importe quelle compétition et n’importe quel match, en gardant à l’esprit que l’objectif n’est qu’un seul : gagner. »
Après Lazio-Milan, quelles réflexions avez-vous menées avec votre staff pour la composition de l’équipe du match de demain ?
« Contre la Lazio, il y a eu un changement d’attitude entre une mi-temps et l’autre : j’ai fait mes évaluations, cela ne concerne pas seulement 2-3 noms, mais il y a eu une attitude différente. Je ne suis pas quelqu’un qui garde toujours les mêmes 11. Il y a eu un changement d’attitude général. Nous devons aussi prendre en compte le fait que nous sommes dans des semaines où nous devons gérer plusieurs matches et donc nous ne pensons pas seulement à Benfica, mais aussi à Lecce. Quoi qu’il en soit, contre la Lazio, cela a été une question d’attitude. »
Il a été question ces derniers mois de la possibilité que vous entraîniez Benfica, pouvez-vous le confirmer ?
« J’avais les idées claires. Il y avait la possibilité que je retourne travailler au Portugal, mais j’ai décidé que non. Si j’avais reçu un appel d’un club portugais, j’aurais dit non. Puis Milan m’a appelé et je ne pouvais pas dire non. Je ne serais pas retourné au Portugal, j’ai choisi Milan et je suis content de cette décision importante. »
Sur Modric
Sur Modric :
« Pour que Luka se sente à l’aise en match, nous devons avoir longtemps la possession du ballon. De mémoire, il me vient peut-être sept passes ratées sans aucune forme de pression, au cours desquelles nous avons perdu le ballon et transformé le match en course continue. Et ce n’est pas le type de jeu que Luka doit faire. Par conséquent, pour aligner un joueur comme Luka, parce que nous le voulons dans certaines situations de jeu et lors de certains matches, nous devons avoir quelqu’un capable de très bien réfléchir avec le ballon dans les pieds. C’est cette idée-là quand Luka joue. Cependant, on pouvait aussi remarquer, et il est curieux de voir à quel point chacun a une opinion définitive sur les joueurs d’une semaine à l’autre, qu’il y a seulement une semaine, contre la Juventus, on disait que Moreira n’était pas prêt, qu’il avait mal joué et qu’il n’avait rien réussi à faire. Une semaine plus tard, nous disons que Moreira est le héros de Milan. Le football, c’est exactement cela. Je ne tirerai aucune conclusion hâtive sur la prestation de Luka. D’abord parce qu’il a déjà remporté le Ballon d’Or et que je sais ce qu’il vaut, et ensuite parce que je sais que chaque match a sa propre histoire. Je ne sais pas s’il jouera demain, mais Luka est un joueur important dans notre équipe, qui nous aidera au cours de la saison. Donc je ne porte pas de jugements définitifs sur les joueurs d’une semaine à l’autre : je sais ce qu’ils valent et j’essaie de gérer le moment de chacun d’entre eux ».
Sur Hutchinson :
« Il est prêt à jouer. Il peut débuter. Nous verrons demain, je ne veux pas dévoiler le onze de départ parce que Marcus regarde certainement la conférence et qu’il est très intelligent ; c’est donc une option. Je n’en dirai pas plus sur le onze initial, mais Hutchinson est apte et disponible ».
Suivez-vous ce que fait le Benfica de Marco Silva ? Peuvent-ils gagner la Ligue Europa ?
« Benfica peut gagner n’importe quel match, parce qu’il a un grand entraîneur et parce qu’il a les joueurs pour le faire. Ce que je disais au Portugal, je le dis exactement de la même manière ici aussi en Italie. Je pense que parfois, on attribue aux clubs portugais une responsabilité qu’ils ne devraient pas avoir, puisqu’ils ne disposent pas des mêmes conditions que d’autres clubs et, plus précisément, que les clubs italiens. Et par cela, je mets encore plus de responsabilité de mon côté, mais c’est ce que j’ai toujours dit au Portugal et c’est ce que je dis maintenant. Cependant, en regardant l’entraîneur, en regardant l’équipe et la rotation qu’il est parfois possible de faire dans le championnat portugais, c’est possible si tout se passe bien. Je vois un Benfica nettement très fort, avec une identité bien précise et tout à fait capable de gagner le championnat. En ce qui concerne la Ligue Europa, il faut toutefois comprendre que la responsabilité principale ne peut pas retomber sur les clubs portugais. Je sais comment on parle parfois au Portugal des équipes portugaises, en soutenant qu’elles doivent gagner chaque match en Europe ; ce ne sera donc certainement pas moi qui mettrai cette pression sur Marco Silva. C’est une équipe qui peut clairement gagner, parce que par le passé déjà, les équipes portugaises ont montré qu’elles pouvaient aller loin, tout comme nous. Évidemment, je regarde mon équipe, je vois d’autres fortes formations anglaises, je ne sais pas comment se passera notre saison, mais je nous vois aussi avec une certaine responsabilité d’aller loin en Ligue Europa. Par conséquent, voici ma réponse : ils sont capables de gagner, ils ont l’entraîneur et les joueurs pour le faire, et ils peuvent faire cette rotation en championnat. Je crois qu’ils ne doivent pas avoir ce poids, parce que les clubs portugais font déjà énormément, parfois avec beaucoup moins que les autres. Le Portugal me manque, oui, mais maintenant je suis ici et je pense y rester plusieurs années. Je peux dire que Milan est ma deuxième maison ».
SUR LES JOUEURS CRITIQUÉS
Après le match contre la Lazio, vous avez dit que vous n’étiez pas fou. Avez-vous donc compris quelle différence il y a entre les titulaires indiscutables et les autres joueurs ?
« Chaque entraîneur a en tête une idée générale de ce que peut être le onze de base de son équipe. Mais ensuite se pose le problème dont nous parlons. D’après mon expérience, et cela m’est arrivé deux fois, la première comme joueur où nous en sommes arrivés à jouer le championnat, la Ligue Europa et les coupes, la seconde un peu moins, il est impossible de penser gagner des compétitions en comptant seulement sur 11 ou 14 joueurs. Par conséquent, j’ai du mal à dire que nous avons un onze type. L’idée n’est pas d’avoir un onze fixe, mais une identité précise dans laquelle tous les joueurs peuvent évoluer sans que l’équipe perde trop en qualité. Il est clair que j’ai une idée des profils que je veux dans certains matches, mais les moments changent rapidement. Si vous y réfléchissez un instant et que vous êtes honnêtes dans vos évaluations : qui aurait jamais dit que Musah serait le titulaire et que Luka Modric serait le problème ? Personne. La situation a changé parce que les derniers matches ont montré cela. Dans le football moderne, le concept de onze de base est difficile à comprendre, parce que je crois qu’il faut vraiment tout un groupe, tout un effectif pour gagner des trophées. Naturellement, pour certains rendez-vous, je commence à comprendre de quel type de joueur j’ai besoin et quelle composition aligner. J’ai une idée plus claire de l’effectif, mais les dynamiques changent pendant l’année, et c’est une bonne chose. »
Avez-vous un objectif minimal ?
« Dans les grands clubs, et Milan est un club immense, il n’existe pas d’objectif minimal. Quel que soit le résultat, si on ne gagne pas, vous serez ici à critiquer l’équipe, en disant que c’est trop peu. C’est mon expérience. Je l’ai vécu même au Portugal : quand on n’atteint pas la finale ou qu’on ne gagne pas, c’est un échec. Et tout le monde au Portugal dit que Benfica doit gagner la Ligue Europa ; donc c’est normal. Il n’y a pas d’objectif minimal : notre but est de gagner le prochain match et de gagner en général. Soit on gagne, soit on ne gagne pas. Si nous ne gagnons pas, il est évident que pour tout le monde ce sera jugé insuffisant. Par conséquent, je ne veux pas être l’entraîneur qui fixe comme objectif les quarts de finale ou les demi-finales. Cela ne compte pas. Ce qui compte, c’est que nous avons un seul objectif, et c’est gagner. Tout ce qui est en dessous, nous savons déjà que cela nous vaudra des critiques, parce que c’est le prix à payer pour entraîner Milan. Ce n’est pas tant une question économique, étant donné que la Ligue Europa n’a rien à voir avec la Ligue des champions, mais une question de fierté et de notre manière d’être. Donc je ne fixerai aucun objectif minimal : nous savons que c’est difficile, mais l’objectif est de gagner le prochain match pour être plus proches du trophée. En raisonnant match après match, nous serons plus proches de gagner la compétition. »
Y a-t-il des possibilités d’avoir davantage d’équilibre ?
« Dans la manière de presser, de jouer plus haut. Évidemment, nous connaissons encore de fortes fluctuations entre le fait de très bien jouer et d’avoir quelques difficultés avec le ballon, mais nous avons toujours conservé une plus grande possession. Je crois que nous sommes encore un peu trop focalisés sur la phase de construction, alors qu’il nous manque le dernier tiers du terrain. Nous avons encore quelques difficultés et c’est pour cela que Goncalo a davantage de mal : nous n’avons pas beaucoup de touches dans la surface de réparation et les projections dans le dernier tiers adverse ne sont pas encore assez fréquentes pour garantir un rendement élevé en tant qu’équipe. Il est clair que nous avons recruté des joueurs qui, en les analysant, possèdent la structure physique et le style de jeu que nous recherchons, non seulement pour le présent mais aussi pour l’avenir ; ils sont encore jeunes et nous savons que nous donnerons de la continuité au projet. En parlant de Benfica, je pense que sa grande force réside dans une idée très claire : on parvient à percevoir nettement ce qu’ils veulent faire. Ils savent varier parce qu’ils jouent habituellement avec un ailier comme Rafa sur le côté droit, mais s’ils utilisent Lukebakio, le match change complètement. Pavlidis fait un excellent travail et il est très dangereux près de la surface. Ils sont très sûrs d’eux, ils construisent à trois avec l’arrière gauche, avec Dal. Ils effectuent beaucoup de rotations : Barreiro a été incroyable, mais Aursnes pourrait jouer, puisque les journaux et vous, les journalistes, avez généralement vu juste. La présence de Pavlidis ou de Duran change complètement le match : l’un attaque davantage la profondeur, l’autre offre davantage de liaison. Palhinha jouera : il jouera ce match et le prochain, et c’est un joueur très fort sur les coups de pied arrêtés et dans le pressing, nous le savons. Benfica est donc une équipe dirigée par un excellent entraîneur, dotée de très bonnes individualités et composée de joueurs habitués à la pression et à gagner, un facteur qui transforme les équipes. Je sens qu’ils ont beaucoup de confiance, mais nous sommes prêts à les affronter. Je connais bien Marco Silva et je connais bien l’effectif de Benfica. Je sais que nous avons une énorme pression, mais je sais aussi que Benfica a la même pression de devoir gagner chaque match ; c’est pourquoi je pense que ce sera un beau défi et que nous prendrons du plaisir. »
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