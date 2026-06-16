Dans les prochains jours, on devrait mieux cerner l’avis d’Amorim sur Leao. D’un point de vue purement tactique, le numéro 10 rossonero a le profil idéal pour s’imposer comme un maillon essentiel aux yeux du nouvel entraîneur : dans son système, les ailiers occupent un rôle clé pour l’emporter. Ils doivent créer la supériorité numérique et se muer en attaquants sans trop se soucier du repli défensif.





Amorim porte une grande estime à son compatriote, mais il mesure les risques liés à ce dossier : il pourra soit lancer une nouvelle mission d’optimisation technique et tactique, soit autoriser son départ. Une chose est sûre : le technicien portugais devrait très vite entrer en contact direct avec le jeune joueur.



