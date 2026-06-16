C’est officiel : Ruben Amorim est le nouvel entraîneur du Milan AC. Il a paraphé un contrat de deux ans, extensible à une troisième saison en option. Le 16 juin, vingt et un jours après le communiqué de RedBird annonçant la dissolution de la direction et du staff technique, restera comme la date de naissance du nouveau Milan, façonné pour la première fois selon la vision conjointe de Gerry Cardinale et de Zlatan Ibrahimovic. Un Milan résolument américain dans sa philosophie, sa stratégie et les moyens déployés pour choisir son entraîneur et ses dirigeants.
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Milan : Amorim doit s'attaquer sans tarder au casse-tête Leao : voici ce que cela pourrait changer dans les choix du mercato
PREMIÈRES GRÈNES
Ruben Amorim a accepté le poste au Milan avec l’enthousiasme de celui qui veut effacer son passage décevant à Manchester United. L’opportunité était trop alléchante pour la refuser, mais le technicien portugais sait que ce n’est pas un boulot de rêve sous les tropiques qui l’attend. L’ancien mentor du Sporting Lisbonne et son staff devront aussitôt s’atteler à plusieurs dossiers chauds : les doutes de Maignan, l’appétit de C1 affiché par Rabiot et Pulisic, sans oublier Leao, déjà public sur son envie d’ailleurs.
RETOUR AUX SOURCES
Dans les prochains jours, on devrait mieux cerner l’avis d’Amorim sur Leao. D’un point de vue purement tactique, le numéro 10 rossonero a le profil idéal pour s’imposer comme un maillon essentiel aux yeux du nouvel entraîneur : dans son système, les ailiers occupent un rôle clé pour l’emporter. Ils doivent créer la supériorité numérique et se muer en attaquants sans trop se soucier du repli défensif.
Amorim porte une grande estime à son compatriote, mais il mesure les risques liés à ce dossier : il pourra soit lancer une nouvelle mission d’optimisation technique et tactique, soit autoriser son départ. Une chose est sûre : le technicien portugais devrait très vite entrer en contact direct avec le jeune joueur.
Selon nos informations, le joueur souhaite partir, mais aucune offre concrète n’a encore été déposée.
Les observateurs proches de Rafael Leao ont confié leur surprise après les déclarations publiques du joueur, qui compliquent la position de son entourage sur le marché des transferts. Pour l’instant, l’attaquant portugais n’a montré aucun signe de recul : il souhaite quitter le Milan AC.
Amorim tentera de le convaincre, et cette démarche mérite d’être soulignée. Rappelons toutefois qu’à ce stade, le Milan n’a reçu aucune offre concrète et qu’il serait probablement réticent à valider un transfert à moins de 50 millions d’euros. Si, finalement, aucune proposition ne se matérialise, Leao restera au club.